Distrito cambia forma en que los niños se adaptan al regreso a la escuela

El distrito escolar de Poudre está cambiando la forma en que los niños se adaptan al regreso a la escuela. El miércoles por la mañana, algunos estudiantes del distrito escolar de Poudre regresarán a la escuela. El 16 de agosto es lo que el distrito llama “Día de Transición” para los estudiantes de secundaria y preparatoria.

Muchos distritos se están dando cuenta de que las transiciones son difíciles y que los niños pueden necesitar un poco más de tiempo para adaptarse.

El Distrito Escolar de Poudre está dedicando un día a hacer precisamente eso, permitiendo que los nuevos estudiantes conozcan el terreno antes de que comience cualquier trabajo escolar.

El distrito escolar de Poudre dijo que la investigación muestra que la transición de la escuela intermedia a la secundaria, y lo que sucede durante el primer año, es tan importante como lo que sucede con los estudiantes en la educación infantil.

La escuela secundaria es un entorno completamente diferente con un conjunto de expectativas completamente diferente, por lo que los padres deben esperar y planificar un período de ajuste, según Undivided.

Poudre High School les dio a los estudiantes la oportunidad de revisar su horario y visitar cada una de las clases en las que van a estar y conocer a sus maestros.

“Practiquemos cómo se sentirá ese primer día, bríndeles esa experiencia para que cuando vuelvan a aparecer al día siguiente, sientan que saben lo que están haciendo y pueden abordarlo con más confianza.

Esa confianza es solo una configuración fácil para que comiencen el año escolar sintiéndose bien consigo mismos y sintiéndose exitosos.

Queremos que lleven ese sentimiento durante todo el año”, dijo Cass Poncelow, especialista en compromiso de Poudre High School.

El día de la transición en Poudre High School, los estudiantes de primer año se reunirán con mentores que son embajadores de estudiantes junior y senior. Los primeros años tienen una clase de seminario de estudiantes de primer año que toman todo el año donde están acompañados por uno de estos estudiantes embajadores.

El distrito dijo que la investigación muestra que la tutoría es un componente crítico del desarrollo estudiantil, y los embajadores estudiantiles también son responsables de impartir todo el plan de estudios social y emocional de la escuela.

Una conversación que se comunica mejor entre pares.

“[Los estudiantes embajadores] van a ser las personas con las que hablarán sobre la prevención del suicidio, la salud mental, la prevención de la agresión sexual, la violencia en el noviazgo, además de muchos otros temas más divertidos como la autodefensa y la meta. configuración.

Pero queremos que establezcan esa conexión de inmediato. Reconozco, ya sabes, que puedo ser cualquier tipo de adulto genial y divertido, pero entregar esa información de mí como adulto no será tan bien recibido como lo que escucharán de un compañero cercano”, dijo. poncelow.

Al día siguiente, 17 de agosto, cuando todos los estudiantes regresan, lo llaman “Día sin mochila”, lo que no significa necesariamente que los estudiantes no puedan traer sus mochilas a la escuela, pero es un día en el que no hacen ningún plan de estudios. o trabajo escolar.

En lugar de repasar el plan de estudios de cada clase, el distrito dijo que harán conexiones y se conocerán a los maestros y entre ellos.