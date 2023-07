DPS lanza su nuevo plan de seguridad

Las Escuelas Públicas de Denver lanzaron su nuevo plan de seguridad. Esto es lo que sabemos sobre el papel que jugarán los oficiales armados en la seguridad escolar

El plan también incluye exámenes de salud mental para estudiantes, personal de seguridad para ayudar con las búsquedas y más.

La policía armada regresará a las escuelas de Denver, según la versión final de un plan de seguridad escrito por el superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, Alex Marrero, que se publicó el viernes.

Los oficiales de recursos escolares (SRO, por sus siglas en inglés) regresarán a las 13 escuelas secundarias grandes que tenían policía la primavera pasada, mientras que el distrito decide a largo plazo qué escuelas secundarias tendrán SRO. La Junta Escolar de Denver ordenó a Marrero que creara el plan después de que un estudiante disparó a dos decanos en East High School en marzo.

La junta escolar votó para eliminar los SRO de las escuelas públicas en 2020 por preocupaciones sobre la discriminación racial y las desigualdades sistémicas. La junta suspendió temporalmente esa decisión luego del tiroteo en East High. Un borrador anterior del plan de Marrero envió la decisión final sobre las SRO a la junta escolar, que votó cuatro a tres en junio para traer de vuelta a la policía a las Escuelas Públicas de Denver (DPS).

La nueva política otorga a Marrero el poder de destituir a los oficiales que no siguen las mejores prácticas y requiere que el Departamento de Policía de Denver (DPD) controle las citaciones y los arrestos y “tome medidas correctivas” si las citaciones afectan de manera desproporcionada a los grupos marginados. La junta dejó el resto de los detalles sobre los SRO en manos de Marrero, pero algunos detalles como la cantidad de oficiales o sus responsabilidades exactas siguen sin estar claros.

Marrero escribió que DPS adoptará un “enfoque de colaboración” con DPD para desarrollar expectativas y pautas, aunque eso dependerá de la transición de la alcaldía.

Marrero dijo que el distrito planea hablar con el alcalde electo Mike Johnston y el jefe del DPD, Ron Thomas, sobre un nuevo memorando de entendimiento que guiará el trabajo de los distritos con el DPD.

A través de esas conversaciones, Marrero dijo que el distrito “podrá abordar la financiación, también los requisitos que estableceremos, que tienen que ver con la forma en que seleccionamos, pero también entrevistamos a quienes estarán permanentemente en estos sitios”.

Nos comunicamos con Johnston para comentar sobre el nuevo plan de seguridad, pero no recibimos respuesta de inmediato. Actualizaremos cuando lo hagamos.

El superintendente agregó que abordar el problema fundamental de la violencia armada es un problema para la ciudad en su conjunto y no solo para el DPS.

“Es un problema de falta de leyes y falta de consecuencias…”, dijo Marrero. “Hemos estado lidiando con una enorme cantidad de violencia y acceso a armas desde mi llegada, y estoy seguro de que antes de eso, por lo que es un problema de la ciudad de Denver y de la comunidad”.

Marrero dijo que otro cambio importante que los estudiantes experimentarán con el plan serán tres exámenes de salud mental durante el próximo año.

Otros aspectos notables del plan incluyen trabajar para ampliar las opciones de escuelas híbridas en línea, apoyo de seguridad adicional al realizar búsquedas de estudiantes y una auditoría de seguridad de los edificios escolares. El plan dice que las decisiones sobre los sistemas de detección de armas se tomarán después de una “amplia participación de la comunidad”.

El borrador final representa la tercera y última versión del plan luego de varias sesiones de comentarios de la comunidad. DPS trabajará en la implementación del plan en los próximos meses.

“Espero que la gente mire más allá de los tres párrafos que se dedican a las SRO”, dijo Marrero el viernes. “En el plan, hay 57 páginas, y espero que el lector, nuestros estudiantes y las familias vean los esfuerzos socioemocionales, las evaluaciones de seguridad y las auditorías que vamos a [hacer], y también cómo estamos va a evaluar las necesidades de salud mental y las necesidades de comportamiento de los estudiantes”.

Al igual que los borradores anteriores, gran parte del plan de 57 páginas describe los protocolos de seguridad existentes de DPS. Muchos de los nuevos elementos incluyen capacitaciones ampliadas y asociaciones en temas como seguridad y salud mental.

En cuanto a la salud mental, el plan dice que el DPS trabajará para aumentar las asociaciones con los proveedores de salud mental y expandir las capacitaciones y las ofertas de sesiones de salud mental para cosas como la prevención del suicidio. DPS también planea agregar a las organizaciones sin fines de lucro Servicios de la Raza y Care Solace como socios de apoyo para los estudiantes, el personal y las familias.

En cuanto a la seguridad física, el plan incluye cosas como cambiar la información del plan de operación de emergencia a un sistema computarizado, nuevas auditorías de seguridad, mejores comunicaciones a los padres sobre los simulacros escolares y más personal de seguridad para las búsquedas de estudiantes.

El plan señala que la policía no registrará a los estudiantes porque las leyes exigen que la policía tenga una “causa probable”, algo que no se aplica a los funcionarios escolares.

“Los agentes de policía solo pueden realizar una pequeña fracción de los registros que pueden realizar los funcionarios escolares”, escribió Marrero en el plan. “Exigir que los agentes de policía realicen registros tendría un impacto negativo en la seguridad escolar”.

En el plan, Marrero escribió que DPS decidió no incluir cosas como mochilas transparentes porque la investigación no muestra que sean efectivas y que las solicitudes de clases más pequeñas no abordan las preocupaciones de seguridad generalizadas.