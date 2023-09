“El aborto va de la mano” con agenda transgénero

Planned Parenthood dice que “el aborto va de la mano” con la agenda transgénero y se beneficia de ambas.

Las leyes que prohíben la administración de bloqueadores de la pubertad, hormonas transgénero o cirugías de alteración corporal a niños son objeto de críticas en varios estados. Una de las organizaciones que protesta contra estas protecciones para menores es Planned Parenthood, que no es coincidencia que se beneficie de ser uno de los principales proveedores de la llamada atención de “afirmación de género”.

Durante décadas, Planned Parenthood no sólo ha promovido y vendido el aborto a niños menores de edad, sino que ahora también está promoviendo abiertamente la agenda transgénero entre menores. Si bien un número limitado de afiliados de Planned Parenthood admiten brindar servicios transgénero a menores, la organización, que normaliza el cambio de género en cualquier momento que “se le apetezca”, está dispuesta a derivar a menores a drogas que alteran sus vidas.

En febrero de 2023, el Dr. Robyn Schickler, director médico de Planned Parenthood del suroeste y centro de Florida (PPSWCF), dijo a Governing.com que PPSWCF proporcionó “terapia hormonal con estrógeno y testosterona a aproximadamente 1,900 pacientes al año, incluidos menores de 14 años”. con el consentimiento de los padres…” Meses después, Planned Parenthood se comprometió a luchar contra la SB254 porque, según Planned Parenthood, la legislación “prohíbe el cuidado de menores que afirma el género e impone severas restricciones al GAC para adultos”.

Un comunicado de prensa emitido por el brazo político de la afiliada de Planned Parenthood describió la ley como “un daño extremo a los menores en Florida al hacer ilegal que los proveedores les receten bloqueadores de la pubertad o terapia hormonal en el estado”.

El director ejecutivo de Planned Parenthood del suroeste y centro de Florida calificó la legislación de “intolerancia disfrazada de política pública”.

Mientras tanto, Planned Parenthood North Central States, que se jactaba de que “3.460 pacientes recibieron terapia hormonal transgénero” en el año fiscal 2022 y afirma proporcionar hormonas a clientes de “al menos 16 años y después de la pubertad” en Minnesota y Nebraska, está desafiando el LB574 de Nebraska. la ley “Déjalos crecer”. La medida incluye “restricciones de afirmación de género para menores”, según informes de los medios.

Planned Parenthood South Atlantic anunció que está “orgullosa” de ofrecer servicios GAC en Carolina del Norte y, al mismo tiempo, se opone a restringir los servicios transgénero para jóvenes, calificando falsamente los esfuerzos para limitar a los niños en transición como “ataques” que “ponen en peligro sus vidas y su bienestar”. -estar en riesgo”.

Planned Parenthood de la región de St. Louis y el suroeste de Missouri, donde la Dra. Colleen McNicholas, abortista, se desempeña como codirectora del programa TRANSforming Community TRANSforming Care, ofrece “terapia de reemplazo hormonal a pacientes de 16 años o más” siempre que los clientes traiga a un “padre o tutor” con ellos a su visita.

Planned Parenthood remite a los menores de 16 años al Centro Transgénero del St. Louis Children’s Hospital, que ofrece bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y supresión menstrual, y sugiere que es “ideal si los pacientes acuden a nosotros antes o en las primeras etapas de pubertad.” El Centro también afirmó que “los pacientes entre 14 y 16 años pueden comenzar a tomar hormonas cruzadas (que afirman el género) que ayudan a que su cuerpo físico coincida con su género interno”.

Mientras tanto, la SB 49 de Missouri contiene algunas “restricciones de afirmación de género” que prohíben las cirugías de transición de género en menores e impone una moratoria sobre las hormonas y los bloqueadores de la pubertad hasta 2027, a menos que los pacientes ya estén recibiendo los medicamentos, informó MSN.com. Mientras se cuestiona la ley, Planned Parenthood se ha comprometido a “seguir atendiendo a menores (mayores de 16 años) en Missouri para recibir atención de afirmación de género, siempre que comiencen la atención antes del 28 de agosto de 2023. Pacientes que hayan comenzado la atención antes del 28 de agosto pueden continuar su atención en Missouri”, escribió Planned Parenthood.

Planned Parenthood dijo a sus clientes que después del 28 de agosto, “los menores de Missouri que deseen comenzar a recibir atención de afirmación de género pueden venir a nuestro centro de salud en Fairview Heights, Illinois”.

“La autonomía y el cuidado son vitales, y los jóvenes trans y no conformes con el género en Missouri merecen una vida auténtica, que no se vea afectada por las opiniones extremas de los líderes que niegan el cuidado esencial”, tuiteó Planned Parenthood of the Great Plains Votes. Planned Parenthood Advocates STL Region & SWMO, afirmaron en Twitter (X) que “los políticos están atacando nuevamente nuestra autonomía corporal, bloqueando el acceso de los jóvenes trans y no conformes con el género a una atención que afirme el género…”

A principios de este año, la legislatura de Texas aprobó ‘restricciones de afirmación de género’ en la SB14, una “prohibición de proporcionar a ciertos niños procedimientos y tratamientos para la transición de género, reasignación de género o disforia de género y sobre el uso de dinero público o asistencia pública”. para proporcionar esos procedimientos y tratamientos”.

En respuesta, Planned Parenthood de la Costa del Golfo prometió en ‘X’ que su afiliado y socios “continuarán luchando por la equidad en salud, incluyendo… el restablecimiento del acceso al aborto y la atención médica para los jóvenes trans…”

Bhavik Kumar, director médico de servicios primarios y transgénero de la filial, quien una vez sugirió que los hombres biológicos pueden quedar embarazadas, dijo al Texas Standard que la “atención de género” incluye “el acceso a la supresión de la pubertad y a intervenciones hormonales si eso es lo que alguien elige”.

Planned Parenthood incluso vende una camiseta que dice “no más prohibiciones trans” en su sitio web.

Los estados no protegen a los menores Planned Parenthood se encuentra entre las organizaciones que elogian la legislación que busca codificar el acceso a los servicios para personas transgénero protegiendo a esos proveedores, de manera muy similar a como lo hicieron con el aborto.“En junio de 2022, Massachusetts aprobó una ley que amplía las protecciones para la atención reproductiva y de afirmación de género, también conocida como Ley Escudo.

Esta ley preserva y protege constitucionalmente la atención médica reproductiva y de afirmación de género en el Commonwealth, incluso para las personas que viajan desde fuera del estado y los proveedores que les prestan servicios”, informó NorthHampton.gov.

En respuesta, Planned Parenthood elogió la medida y tuiteó que la ley “protege a los proveedores de servicios de aborto y atención de afirmación de género de acciones legales hostiles, exige que los proveedores de seguros cubran el aborto y amplía el acceso al aborto con medicamentos y a la anticoncepción de emergencia”.

La filial de Planned Parenthood en Massachusetts anuncia abiertamente en línea que brindan “servicios de hormonas de afirmación de género” a clientes “de 16 años o más”.

Planned Parenthood of Illinois (PPIL), que se jactaba en Facebook de ser “el mayor proveedor de servicios de terapia hormonal de afirmación de género del estado” y de ofrecer “atención de afirmación de género en todos nuestros centros de salud”, escribe en línea: “Si Si tiene 16 o 17 años, se reunirá con nuestro equipo de salud conductual antes de consultar a un proveedor médico.

El médico analizará la terapia hormonal de afirmación de género y evaluará si se necesita más apoyo. Todos los tutores legales deben asistir a esta visita y a la primera cita clínica para firmar un consentimiento médico”.

En enero de 2023, el brazo político de Planned Parenthood en Illinois pidió la aprobación de la “Ley de Protección de Pacientes y Proveedores (PAPPA)” que, según afirmaron, era “una legislación integral para proteger a los proveedores de atención médica y a sus pacientes que acceden a atención médica reproductiva y de afirmación de género”. en Illinois”.

Luego, en abril, Planned Parenthood de Illinois condenó al estado de Indiana por aprobar el proyecto de ley 480 del Senado, que, según afirmaban, “prohíbe el cuidado de menores en Indiana que afirma el género”.

Planned Parenthood se encuentra entre otros activistas que “instan al Departamento de Salud y Servicios Humanos a ampliar una propuesta que protege la información sobre salud reproductiva de las fuerzas del orden para proteger también la información relacionada con la atención que afirma el género”, según BloombergLaw.com.

“Quienes están en contra de la regla la ven como una violación de la autoridad de la agencia que comprometería las leyes estatales e impediría que las autoridades recopilen información de salud que podría ayudar con investigaciones criminales”, escribió Bloomberg.

Las leyes que protegen a los proveedores en lugar de a los niños se están extendiendo a otros estados.

En abril, NPR informó que “Colorado, Illinois, Maryland, Nuevo México y Minnesota han aprobado proyectos de ley diseñados para proteger la atención médica de las personas transgénero a través de protecciones legales, cobertura y acceso a la atención médica”.