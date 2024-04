En medio de la baja inscripción y recortes presupuestarios, el Distrito Escolar Poudre considera consolidar escuelas.

El Distrito Escolar Poudre dijo que la menor inscripción y los recortes presupuestarios los han obligado a considerar diferentes escenarios que pueden conducir al cierre de escuelas.

“Tenemos demasiadas escuelas que tienen una matrícula demasiado pequeña para poder mantener esos sólidos apoyos académicos y socioemocionales”, dijo Madeline Novey, portavoz del Distrito Escolar Poudre.

Una reciente presentación del presupuesto reveló que en cuatro años la inscripción en el distrito se ha reducido en 1,230 niños, lo que ha impactado la financiación por alumno del distrito. El distrito anticipa una disminución del 9,26 % en la inscripción para 2027-2028.

Novey dijo que el distrito ha pagado alrededor de $6,6 millones en los últimos años para mantener los programas en escuelas con baja matrícula.

“Cuando las inscripciones cayeron por debajo de lo que es realmente un número eficiente, y aquí en el Distrito Escolar Poudre, consideramos 400 para las escuelas primarias y alrededor de 700-750 para las escuelas intermedias, lo que sucede es que esos recursos no llegan tan lejos. Entonces, cuando “Si tienes menos estudiantes, realmente estás agotando increíblemente tus recursos”, afirmó Novey.

Durante esa misma presentación del presupuesto, los funcionarios del distrito dijeron que hay alrededor de $12 millones más en ingresos en comparación con el año pasado, incluso después de asignar fondos para servicios públicos, escuelas autónomas y algunas mejoras críticas. Cuando se le preguntó sobre ese dinero, el distrito dijo a Denver7 que aún se desconocen los impactos en el presupuesto que podrían consumir esos fondos.

“¿A dónde llegará finalmente la financiación estatal? Tenemos una idea bastante clara, pero todavía estamos trabajando en ello. Además, cada año también celebramos negociaciones sobre la compensación y los beneficios de los empleados”, dijo Novey.

Durante estas discusiones presupuestarias, la remuneración del superintendente de la escuela, en particular un aumento reciente, ha sido criticada por los padres.

El 7 de mayo se publicará un conjunto revisado de escenarios para ajustes de límites y consolidaciones escolares. Poco después se publicará un segundo cuestionario para recopilar nuevos comentarios del público. Los comentarios se compartirán con la Junta de Educación el 14 de mayo, con una reunión final programada para el 28 de mayo. Se espera que la Junta de Educación tome una decisión final antes del 11 de junio.

“Simplemente le pediría al distrito que baje la velocidad. Avancemos la fecha límite de junio y volvamos al principio y trabajemos juntos”, dijo Nightwalker.

“La Junta de Educación aprueba el contrato de nuestro superintendente y aprobó aumentos del 6% un año y del 12% el siguiente. Lo que nuestro presidente ha compartido es que la junta, en el momento de la aprobación del contrato, lo estaba haciendo para alinear su salario. con otros superintendentes en todo el estado todavía está entre los más bajos del estado”, dijo Novey.

El Distrito encargó a un comité de voluntarios de 37 miembros equilibrar el problema de la inscripción con los recortes presupuestarios necesarios.

Muchos de los escenarios propuestos incluyen consolidaciones escolares, particularmente involucrando a la escuela secundaria Blevins, la escuela primaria Beattie, la escuela primaria Olander, la escuela secundaria Preston, la escuela primaria López, la escuela primaria Dunn y las escuelas primarias e intermedias Cache La Poudre (CLP).

“Creo que la sesión de escucha debería haberse realizado primero para conocer algunos de estos costos humanos que están analizando y luego idear los escenarios”, dijo Lindsey Nightwalker, que tiene dos hijos en CLP. Su hijo en edad preescolar ingresará al jardín de infantes allí el próximo año.

Nightwalker fue una de las aproximadamente 150 personas que se inscribieron para hablar en la sesión de escucha de la junta escolar del martes. Varios padres se pronunciaron a favor de mantener abiertas sus escuelas.

“Se siente como si estuvieras enfrentando a los padres entre sí para unirse y sacrificar a la escuela más débil”, compartió un padre con la junta.

Muchos padres expresaron preocupaciones sobre el impacto en el transporte causado por las consolidaciones propuestas. CLP es una de las pocas escuelas intermedias y primarias que prestan servicios en esa parte del norte de Colorado.

“Algunos de [los estudiantes] han vivido más lejos de donde viaja el autobús. Tienen un viaje de 20 minutos hasta [la parada de autobús] allí, donde luego toman un autobús de una hora para llegar a la escuela”, dijo Sarah Kintzley, madre de familia de CLP. , que vive a unos 45 minutos de la escuela.

La consolidación propuesta de CLP podría agregar 30 minutos adicionales de ida y vuelta al ya largo viaje de los estudiantes.

“No creo que los niños que viajan en autobús durante tres horas al día estén justificados por la cantidad de dinero que se ahorrarán enviando a nuestros hijos a una escuela en Fort Collins”, dijo Kintzley.

“Laporte es su propia ciudad. El transporte público desde Fort Collins no llega hasta aquí. Tenemos una población bastante alta de estudiantes de bajos ingresos en la escuela. Y sacar la escuela donde no tienen acceso al transporte público llegar allí, llegar a su nueva escuela en la que puedan consolidarse, es realmente preocupante”, dijo Nightwalker.

El distrito le dijo a Denver7 que recibió comentarios válidos durante el período de comentarios públicos y que planea revisar los planes.

“Eso no quiere decir que estas no sean cosas en las que no hayamos estado pensando y tratando de resolver problemas como distrito”, dijo Novey.

El distrito insiste en que considerará los comentarios del público para la siguiente fase del plan. Muchas familias han pedido al distrito que suspenda el plan o reconsidere los cierres.

“Entendemos que el distrito podría tener que hacer algunos cambios. Simplemente no creo que hayan considerado todos los cambios posibles que no requieran que los niños tengan que cambiar de escuela”, dijo Kintzley.