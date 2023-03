El pago de la junta escolar de Denver podría aumentar hasta $33,000 anual

El pago de la junta escolar de Denver podría aumentar hasta $ 33,000 por año. La propuesta cuadriplicaría el estipendio de $750 a $3,000.

Más de un año después de que la junta escolar de Denver votara para pagar a los nuevos miembros hasta $750 por mes, la junta está considerando aumentar la cantidad significativamente.

Una propuesta presentada la semana pasada, pero suspendida rápidamente, cuadruplicaría el estipendio hasta $3,000 al mes.

La propuesta permitiría a los miembros de la junta ganar hasta $33,000 al año: $150 por día durante hasta cinco días a la semana, excepto en julio, cuando la junta no se reúne.

Solo algunas otras juntas escolares de Colorado les pagan a los miembros, y ninguna paga a los miembros más que un pequeño estipendio.

El tesorero de la junta, Scott Esserman, dijo que la resolución se pospuso indefinidamente el jueves porque no estaba lista, no porque no haya apoyo para la idea. Él y otros miembros de la junta dijeron que esperan que la junta revise el tema tan pronto como el próximo mes.

El objetivo de aumentar los salarios, dijeron los miembros de la junta, es facilitar el servicio a los miembros de la comunidad que de otro modo no podrían permitirse faltar al trabajo o contratar a una niñera para asistir a las reuniones.

“Actualmente, la mayoría de la junta escolar es blanca, y la mayoría de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver son estudiantes de color”, dijo el vicepresidente Auon’tai Anderson, un antiguo defensor de la remuneración de los miembros de la junta. “Esto puede ayudar a las personas que quieren correr”.

La resolución apareció en la agenda pública de la junta después de una sesión cerrada para recibir asesoramiento legal relacionado con la compensación de los miembros de la junta.

La resolución no dice quién pidió que se redactara, aunque varios miembros dijeron que están de acuerdo en que debe abordarse.

Incluso si la junta aprueba una resolución esta primavera, ningún miembro recibirá la tarifa aumentada hasta después de las elecciones de noviembre, dijo el portavoz del distrito, Bill Good. Incluso entonces, solo los miembros recién elegidos o reelegidos serían elegibles para recibir salarios más altos, dijo. La ley estatal de 2021 que permite la compensación de la junta escolar no permite que los miembros en funciones aumenten su propio salario.

Los escaños ocupados por Anderson y los miembros de la junta Scott Baldermann y Charmaine Lindsay se elegirán en noviembre.

Los ganadores de esos puestos serían elegibles para el nuevo salario más alto, mientras que los otros cuatro miembros de la junta no serían elegibles hasta 2025.

Varios miembros de la junta dijeron que pasan de 10 a 40 horas por semana en funciones a bordo sin recibir pago.

Aunque cuatro de los siete miembros de la junta han sido elegibles para el estipendio de $750 por mes desde que fueron elegidos a fines de 2021, ninguno ha sido pagado todavía porque el distrito aún está desarrollando el proceso, dijo Good. Una vez que lo haya hecho, serán elegibles para el pago atrasado, dijo.

“Como miembro de la junta que es elegible para la compensación de miembros de la junta, todavía tengo que recibir el pago”, dijo la presidenta Xóchitl “Sochi” Gaytán, quien fue elegida en 2021. “Sin embargo, la administración del DPS está en proceso para garantizar que eso suceda muy pronto.”

Además de las tres reuniones y sesiones de trabajo de la junta de escuelas públicas cada mes, Gaytán dijo que los miembros de la junta tienen varias sesiones de trabajo y reuniones de comité opcionales, así como reuniones no públicas con el personal del distrito para comprender los datos y las recomendaciones.

Las reuniones no públicas se denominan informalmente “dos contra dos” porque solo asisten dos miembros de la junta a la vez. Cualquier reunión con tres o más miembros de la junta debe celebrarse en público.

Los miembros de la junta también visitan regularmente las escuelas y asisten a eventos, como ceremonias de inauguración o graduación. A veces también asisten a conferencias, reuniones comunitarias y foros, y se reúnen con padres y otros constituyentes.

Los miembros de la junta no tienen asistentes, por lo que son responsables de devolver sus propias llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Gaytán dijo que recibe alrededor de 200 correos electrónicos en una semana típica y muchos más si la junta está debatiendo un tema candente.

Esta historia fue publicada originalmente por Chalkbeat el 27 de febrero.