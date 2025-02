El presidente reafirma que solo hay dos géneros y afirma que la vida comienzan en la concepción

En una de sus primeras acciones presidenciales, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que reafirma que solo hay dos géneros, masculino y femenino, al tiempo que afirma que la vida y la personalidad comienzan en la concepción.

La declaración, titulada “Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el gobierno federal”, establece firmemente que solo hay dos sexos biológicos. Como resultado de la orden, las agencias federales ahora deben referirse al “sexo” de una persona en lugar de “género”, y eliminar cualquier forma de comunicación que “promueva la ideología de género”.

La orden comienza:

En todo el país, los ideólogos que niegan la realidad biológica del sexo han utilizado cada vez más medios legales y otros medios socialmente coercitivos para permitir que los hombres se identifiquen como mujeres y obtengan acceso a espacios íntimos de un solo sexo y actividades diseñadas para mujeres, desde refugios para mujeres víctimas de abuso doméstico hasta duchas para mujeres en el lugar de trabajo. Esto es incorrecto. Los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar.

A medida que la orden continúa definiendo “masculino” y “femenino”, el lenguaje establece claramente que la personalidad comienza en la concepción. https :/ /w w w. w h i t e h o u s e . g o v /

presidential-actions/2025/01/defending-women-from-gender-ideology-extremism-and-restoring-biological-truth-to-the-federal-government/

La orden establece (énfasis añadido), “‘Femenino’ significa una persona que pertenece, en el momento de la concepción, al sexo que produce la célula reproductiva grande” y “‘Masculino’ significa una persona que pertenece, en el momento de la concepción, al sexo que produce la célula reproductiva pequeña”.

Tal como está escrito, esto podría tener grandes implicaciones para quienes luchan por la protección de los niños no nacidos del aborto, así como de los creados mediante FIV. La 14ª Enmienda establece que ninguna persona será privada de “la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”, y todas las personas merecen “la protección igualitaria de la ley”. El tema de la personalidad ha sido discutido legalmente durante mucho tiempo, especialmente en casos de FIV en los que los padres han tenido que luchar por la dignidad de sus hijos almacenados como embriones congelados.

En otros casos, quienes luchan contra el aborto han intentado que los tribunales reconozcan que los niños no nacidos son personas.

Sin embargo, el propio Trump ha expresado su apoyo a la FIV, llamando al partido republicano “el partido de la FIV”. Ese apoyo aparentemente estaría en desacuerdo con la orden.

Aunque la mayoría de los medios de comunicación no se han dado cuenta de la elección del lenguaje, algunos defensores del aborto han notado la redacción y están nerviosos.

La gurú del aborto Jessica Valenti ha hecho sonar la alarma sobre X, diciendo: “La administración Trump ha introducido la personalidad del feto en su orden ejecutiva antitrans”.

Ellie Quinlan Houghtaling, que escribe para The New Republic, opina que la orden ejecutiva otorga a los seres humanos no nacidos “derechos peligrosos”.

Independientemente de si el lenguaje utilizado fue intencional o no, no se puede negar lo que dice claramente: cada niño no nacido es una persona única con su propio ADN desde el mismo momento de la fertilización.