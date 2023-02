Empleados de United Airlines presentan demanda por el mandato de jab COVID

Los empleados de United Airlines presentan una demanda por el mandato de jab COVID tiránico respaldado por el gobierno

“Trataron de coaccionarnos, trataron de hacernos la vida miserable e incómoda para disparar o nos despedirán”.

En lo que promete ser un caso legal histórico con amplias implicaciones para toda la nación, un grupo de empleados de United Airlines (UAL), despedidos, despedidos o viviendo en el limbo después de que se les negaran las exenciones religiosas de la “vacuna COVID-19” de su compañía ”, ha presentado una demanda alegando que la aerolínea se coludió con el gobierno de los EE. UU., actuando como su títere para obligar a los empleados a recibir un medicamento experimental peligroso que en realidad no es una vacuna, sino una forma de “terapia génica”.

Su caso afirma que cuando el Congreso y los tribunales bloquearon el objetivo inconcebible de la administración Biden de exigir que todos los trabajadores del país se sometieran a la vacuna contra el COVID-19, la administración encontró un cómplice dispuesto en el sector privado para llevar a cabo su intención totalitaria.

Treinta hombres y mujeres valientes se han unido en esta demanda legal para hacerle saber a UAL que hay un alto precio que pagar por engañar, coaccionar, acosar e infligir daño físico grave a los estadounidenses deliberadamente al hacer cumplir un mandato médico infundado, injustificable y peligroso.

Al mismo tiempo, son el proverbial “canario en la mina de carbón”.

El tratamiento desenfrenado y de pesadilla de su empleador en respuesta a su sincero intento de seguir sus conciencias y permanecer fieles a sus creencias religiosas es una advertencia para todos los estadounidenses de que la religión despierta de nuestro gobierno cada vez más marxista exige una lealtad inquebrantable.

El abogado de alto perfil que los representa, John M. Pierce, también representa actualmente a Carter Page con respecto al abuso de FISA y a Laura Loomer en su demanda RICO contra Big Tech Giants y es asesor legal de más de 20 de los acusados del 6 de enero.

Todos estos casos no solo tienen enormes consecuencias para los conservadores de EE. UU., sino que sus resultados desempeñarán un papel en la determinación de si Estados Unidos se mantendrá fiel a su fundación o se desviará aún más hacia una existencia marxista inhumana.

Su caso, de 321 puntos que abarcan 64 páginas, que nombra a UAL, sus ejecutivos y los miembros de la junta de UAL como acusados, se presentó el 19 de enero en el condado de Cooke, Illinois, donde tiene su sede United Airlines.

Este caso, por así decirlo, ha pasado desapercibido, atrayendo poca atención… hasta ahora.

‘Es el jab o tu trabajo’

Como se indicó claramente al comienzo de su denuncia, el comportamiento de UAL “va en contra de una de las libertades fundacionales de nuestro país; la libertad de religión.”

“Este caso en realidad no se trata tanto de United Airlines. Incorpora libertades y libertad para todos los empleados en Estados Unidos”, dijo el ex piloto de UAL Tom Floyd a LifeSiteNews.

“Si no nos ponemos de pie y detenemos esto, lo volverán a hacer”, explicó, refiriéndose a la alianza impía entre la UAL y la administración de Biden forjada al comienzo de la pandemia.

Mientras que otras aerolíneas presionaron a sus tripulaciones de cabina y cabina, tripulaciones de tierra y otros para que se sometieran a la “vacuna” COVID-19, no llegaron a exigirla como requisito para permanecer empleados.

United Airlines (UAL) fue diferente.

Según el piloto Tom Anderson, UAL dejó en claro a sus miles de empleados: “Es el jab o tu trabajo”.

“Si ganamos, si prevalecemos, sentará un precedente para que ningún otro empleador pueda volver a hacerle esto a sus empleados”, dijo Floyd.

La persecución religiosa en la UAL violó la Declaración de Derechos

“Nuestro punto es que United Airlines violó la ley”, dijo el piloto James Zeitlow. “Rompieron la ley con respecto al Título VII y las exenciones religiosas, adaptaciones religiosas”.

“Ejercieron fuerza excesiva. Trataron de coaccionarnos, trataron de hacer que nuestras vidas fueran miserables e incómodas para disparar o nos despedirían”, continuó Zeitlow. “Permitieron y, de hecho, fomentaron un ambiente de trabajo tóxico en la empresa en el que las personas se enojarían con otras personas que optaron por no vacunarse”.

Después de solicitar exenciones religiosas de tomar la “vacuna”, UAL se comportó de manera poco ética, si no despiadada, al cuestionar la sinceridad de la fe religiosa de sus empleados.

“United trató de obligarnos a validar nuestras convicciones religiosas”, relató Zeitlow. “United básicamente dijo: ‘Creemos que estás mintiendo. Pruébalo. Consíguenos una carta de tu pastor. No creemos que seas realmente religioso.

Al final, “United dijo: ‘Está bien, estamos de acuerdo, nos has demostrado que eres religioso'”, pero “Estás despedido”. Ya no puedes trabajar aquí. no te vamos a pagar.

Les estamos quitando todos sus beneficios de salud durante una pandemia’”, explicó, llamando la atención sobre la dureza del trato de UAL a sus empleados religiosos. LifeSiteNews.