En el Día Internacional de la Mujer, reconocemos que el aborto no se trata de igualdad

Acreditar el aborto en lugar de las mujeres.

Innumerables mujeres, exitosas según los estándares del mundo, han acreditado su decisión y capacidad de matar a sus propios hijos antes de que nazcan por el éxito de su carrera. Las actrices Michelle Williams y Busy Philipps, quienes saltaron a la fama en la serie de televisión de la década de 1990 Dawson’s Creek, han hecho comentarios similares.

Philipps dijo en 2020 que ella no “conduciría mi automóvil híbrido a mi hermosa casa de mierda, para besar a mis dos hermosos y saludables hijos y a mi esposo, que se había tomado el año sabático para ser padre para que pudiera concentrarme en mi carrera” si no hubiera tenido un aborto cuando era adolescente.

Asimismo, Williams dijo en un discurso de aceptación de los Globos de Oro en 2020, mientras estaba embarazada, que “no habría podido hacer esto sin emplear el derecho de la mujer a elegir…”.

La motivación detrás del empoderamiento de las mujeres en los últimos 50 años es algo bueno. Las mujeres nunca deben ser tratadas como incapaces o como ciudadanos de segunda clase para los hombres. Pero al justificar el aborto como un ingrediente clave para que una mujer alcance su pleno potencial, la aceptación y celebración del aborto por parte de la sociedad ha degradado aún más a las mujeres y ha tratado la maternidad como un nivel de existencia inferior al estándar.

Hoy en día, se cree ampliamente que la maternidad y los niños inocentes frenan a las mujeres.

Se suponía que el aborto legalizado traería “igualdad” entre hombres y mujeres, pero no pudo, porque el aborto nunca ha tenido que ver con la igualdad de género.

Perspectiva de género

En 2007, Ruth Bader Ginsburg no estuvo de acuerdo con la decisión mayoritaria de la Corte Suprema de mantener la prohibición federal del espantoso procedimiento de aborto por nacimiento parcial (D&X) en Gonzales v. Carhart. Defendió el procedimiento diciendo: “[L]as objeciones legales a las restricciones indebidas sobre los procedimientos de aborto no buscan reivindicar una noción generalizada de privacidad; más bien, se centran en la autonomía de la mujer para determinar el curso de su vida y, por lo tanto, disfrutar de la misma estatura de ciudadanía”. (énfasis añadido).

En 2018, la comediante Chelsea Handler, que tuvo dos abortos y disfruta diciéndoles a otras mujeres que hagan lo mismo, emitió un comunicado de prensa sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema por parte del entonces presidente Trump. Ella dijo: “Seamos muy claros: el derecho al aborto y, por poder, la capacidad de las mujeres para ser socias equitativas en la sociedad, está en juego en esta lucha”.

Cuando se obligó a legalizar el aborto en los Estados Unidos en 1973, comenzó una era en los EE. UU. en la que la igualdad inherente entre hombres y mujeres todavía se ignoraba en gran medida; una era en la que las mujeres no fueron elevadas como deberían haber sido, sino empujadas al nivel del comportamiento masculino negligente y vergonzoso.

Se consideraba que los hombres que abandonaban a sus bebés y las mujeres a las que habían embarazado tenían el poder de hacerlo porque no llevaban físicamente al bebé. El aborto legalizado era la supuesta solución. Si los hombres podían abandonar a sus hijos, las mujeres podían matarlos. Sin embargo, el aborto permitió que hombres sin principios siguieran tratando a las mujeres como objetos devaluados y ahora esa opresión se transmite a sus hijos.

Ambos padres ahora podían continuar con sus vidas, fingiendo como si un niño nunca hubiera nacido. Pero la perspectiva de género en la ley trata a hombres y mujeres de manera diferente, no igual. Los padres enfrentan con razón cargos de homicidio por causar la muerte de sus hijos en el útero (en la mayoría de los estados), pero las madres son celebradas por hacerlo. Los hombres siguen siendo avergonzados por abandonar a sus hijos, mientras que las mujeres son llamadas empoderadas por matarlos. Las mujeres son vistas como ineptas para tener hijos y una carrera, mientras que se espera de los hombres. Sin embargo, los hombres que no quieren abandonar a sus hijos y no quieren que sus hijos sean abortados no pueden opinar al respecto.

Maternidad y éxito

Durante su audiencia de confirmación en la Corte Suprema en 1993, Ginsburg le dijo al Comité Judicial del Senado: “Si impone restricciones que impiden su elección, la está perjudicando debido a su sexo”.

En su libro, “Pro: Reclaiming Abortion Rights”, la autora Katha Pollitt dijo: “El embarazo y el parto… sirven para restringir la capacidad de las mujeres para participar en la sociedad en pie de igualdad con los hombres”. Tal vez Pollitt no sienta que el hogar o la familia son partes importantes de la “sociedad”, y parece insinuar que la capacidad de tener hijos, de criar a las futuras generaciones de seres humanos, es de alguna manera una vocación menor que “restringe la libertad de las mujeres”. habilidades].”

Los niños, considerados durante mucho tiempo bendiciones en la cosmovisión cristiana, se han convertido en poco más que obstáculos a vencer.

Esta semana, la jueza y música de ‘American Idol’, Katy Perry, avergonzó a una joven madre basándose en esta falsa creencia. Cuando la concursante de 25 años anunció que tenía tres hijos, Perry respondió: “Te has estado acostando demasiado sobre la mesa”. Le preguntó a la mujer: “¿Es este tu sueño? ¿Es ahora? Si no es tu sueño, es posible que debas irte porque hay muchos sueños detrás de ti”. Ridiculizó a la mujer después de cantar, diciendo: “Todavía no es su sueño”, pero envió a la joven madre a la siguiente ronda del concurso.

La maternidad y el éxito profesional no se excluyen mutuamente. Las madres no son débiles ni incapaces, y la actitud feminista a favor del aborto de hoy serviría mejor a las mujeres si aceptara y celebrara la fertilidad femenina y la increíble fuerza que implica llevar y dar a luz a un niño. Con el apoyo del padre y de otras mujeres, las posibilidades de éxito de una madre solo aumentarían. En cambio, las mujeres han sido abandonadas a la filosofía del aborto —la muerte de sus hijos— como el arma no tan secreta del supuesto éxito.

La académica Erika Bachiochi explicó: “La igualdad sexual a través del aborto busca curar la asimetría biológica, el hecho de que las mujeres quedan embarazadas y los hombres no, al promover el rechazo de los cuerpos de las mujeres. La igualdad auténtica y la justicia reproductiva exigirían algo mucho más revolucionario: que los hombres y la sociedad en general respeten y apoyen a las mujeres en sus innumerables capacidades y talentos que incluyen, para la mayoría de las mujeres en algún momento de sus vidas, tener hijos”.

El embarazo es una parte natural de la vida y poder quedar embarazada y tener un hijo es un regalo. La única manera de que cada ser humano obtenga la igualdad inherente con la que nace es construyendo una cultura basada en la unidad familiar. Un esposo y una esposa, un hombre y una mujer, que trabajan juntos para criar a sus hijos y llevar una vida exitosa. Compañeros de equipo, no competidores. Socios, no opresores.