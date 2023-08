Entre Tintero y Papel…

LA BARBIE-MANIA

Seguramente no hay niña en el mundo que no haya tenido una Barbie, o cuándo menos que no haya oído hablar de esta icónica muñeca; sin embargo, no todos conocemos el verdadero origen de la misma, por lo que resulta interesante saber un poco de su historia.

El origen de Barbie está relacionado con la empresaria norteamericana Ruth Handler, nacida justamente en esta hermosa Ciudad de Denver Colorado el 4 de noviembre de 1916.

Se dice que en alguna ocasión Ruth viajó a Europa donde, conoció en Alemania una muñeca llamada Bild Lilli, pero no se trataba de un juguete para niñas, sino más bien de una broma para hombres y decidió comprar una Lilly para su hija. A su regreso a Colorado Ruth modificó el diseño de la muñeca y la llamó “Barbie” en honor a su hija (Barbara Millicent Roberts), presentando aquel nuevo juguete para niñas en la American International Toy Fair de Nueva York el 9 de marzo de 1959, siendo la primera muñeca adolescente con una figura adulta, fue tal su éxito que tan solo en ese año se vendieron 350 mil ejemplares.

Al paso del tiempo y ya casada con Elliot Handler, se asociaron con Harold “Matt” Matson formando la compañía que hoy lleva su marca reconocida a nivel mundial “Mattel”, nombre derivado de la combinación de Matt y Elliot.

Inicialmente su precio era de tres dólares, fue tal el éxito que batió récord de ventas, pues las niñas veían en esta muñeca la imagen perfecta de lo que querían ser ellas mismas (cuerpo estilizado, pelo rubio y largo y ropa cara); pese a los reclamos de organizaciones y grupos feministas que consideraban un mal ejemplo para las niñas.

Hoy en día su éxito no ha cambiado, pues la película ha sido una de las más esperada de los últimos tiempos, por lo que Barbie se ha convertido en una de las mayores franquicias de entretenimiento desde su lanzamiento, junto con Star Wars, Princesas Disney, Marvel y Harry Potter.

Pese a que parecería que esta película está dirigida a niños menores de edad, su clasificación es PG-13, es decir, recomendada para niños de 13 años en adelante, o acompañados de un adulto e insta a los padres a ser cautelosos porque algunos materiales “pueden ser inapropiados para preadolescentes.

Ha sido tanto el éxito taquillero de esta película en los Estado Unidos y seguramente en algunos otros países que la Directora Greta Gerwig no hablo sobre la posibilidad de una segunda parte; sin embargo, tampoco la descarto.

De acuerdo a datos oficiales a finales de julio pasado la película “Barbie”, se convirtió en el éxito del verano al ganar 93 millones de dólares ese fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, según informó el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations. recaudando hasta esa fecha 351,4 millones de dólares en América del Norte, junto con 423 millones de dólares en el extranjero.

Prueba de ello son las enormes filas de los amantes del cine vestidos de rosa para ver tan esperado cortometraje. Y no solo los expertos en cine, sino también los influencer, espectadores y otros más curiosos han dado su opinión del film, algunos en favor otros en contra, pero la mayoría coincide que resulto ser mejor de lo que se esperaba.

Su legado sigue siendo notable y continúa inspirando a generaciones de niñas a través del poder del juego y la imaginación, ¿cuánto tiempo más?, eso solo el tiempo lo dirá.

Por cierto, sabias que el 9 de marzo es el Día Barbie?.