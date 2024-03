Entre Tintero y Papel…

¿EXISTE LA BUENA Y LA MALA SUERTE?

Esta vez hablaremos de un tema que resulta muy controversial por donde quiera que lo veamos y se trata de la “suerte”, ya que seguramente todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos festejado o lamentado nuestro destino, en ocasiones marcado por experiencias y situaciones positivas o negativas de las cuales no somos capaces de controlar generándonos tristezas, alegrías, emociones positivas y negativas que nos hacen creer que existe la buena o mala suerte

La palabra “suerte” proviene de la voz latina “sortis”, que eran unos dados o huesecillos empleados para el reparto de los lotes de tierra (de allí proviene, también, lotería) con que premiaban a los soldados que cumplían su servicio en la Antigua Roma

Pero que es la suerte:

De acuerdo con la ciencia; decía Albert Einstein que “La suerte es simplemente la habilidad de aprovechar las oportunidades que se presentan.

Si uno puede ver las cosas de manera diferente y actuar en consecuencia, entonces uno tiene la habilidad de crear su propia suerte”.

La suerte según la biblia:

De acuerdo a la biblia la suerte no es considerada como malo o bueno. El hombre no puede tener control, ni dominio de su futuro, porque todo lo que acontece, es por la voluntad de Dios “El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo” (Proverbios 16 : 33); es por ello que nadie debe decir: «mañana haré», sino por el contrario: «si Dios quiere», Por lo tanto no está bien confiar en amuletos y mucho menos hacer rituales que no agraden a Dios, porque tanto lo bueno como lo malo que pueda suceder, está en la voluntad del Todopoderoso.

De acuerdo a los especialistas, las personas que creen en la buena y mala suerte suelen ser supersticiosas en algún grado; por lo que, para protegerse de cualquier infortunio, recurren a una serie de ritos tradicionales practicando creencias que consideran les otorgan seguridad psicológica asegurando estar protegido de posibles maleficios; sin embargo, mantener firmemente esta creencia impide a la persona evolucionar hacia una personalidad equilibrada y desarrollar facultades para triunfar en lo que uno desea.

Recientemente investigaciones psicológicas y científicas en el Reino Unido han descubierto que sí existe la suerte, y que esta tiene que ver con una cuestión de actitud.

Algunos teóricos señalan que el éxito en la vida no es resultado de la buena o la mala fortuna, ya que todo se crea en el cerebro de cada quien. Ser suertudo depende de las decisiones o elecciones que cada quien toma en sus vidas.

El psicólogo Richard Wiseman investigador británico y profesor del Entendimiento Público de la Psicología en la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido descubrió que las personas afortunadas (o con suerte) tienen ciertas características en su personalidad que atraen la buena fortuna, por ejemplo:

* Son positivas, mantienen la creencia y la esperanza de que todo va a mejorar frente a la fatalidad.

* Son sociables, lo cual les brinda la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades a través de conocidos.

* Son resilientes, no se rinden frente a la adversidad.

* Están abiertas a los cambios, se adaptan y, en líneas generales, están abiertos y conectados a su suerte.

* Distribuyen su tiempo entre múltiples actividades.

Como se ve, estas y otras características forman parte de la mayoría de las personas que atraen la buena suerte y aunque para algunos escépticos resulte lo contrario, parece ser que la suerte es cuestión de actitud.

Y bien mis queridos lectores ¿Ustedes que creen, existe o no la surte?