Entre Tintero y Papel…

PROGRAMA DE VISADO

H-2A Y H-2B

l programa de visado H-2, como existe hoy fue creado en el año 1986; sin embargo, fue en la época de la primera guerra mundial y siguió durante la segunda guerra mundial donde se permitió a cientos de miles de trabajadores huéspedes de México para trabajar en la agricultura y fue a partir de entonces que se les llamo “braceros”, donde la mayoría trabajó en la agricultura, periodo que duro de 1942 hasta 1964.

En fechas recientes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que es el encargado de proteger a la Nación Norteamericana contra ataques terroristas, en coordinación con los cuerpos de defensa del país, dio a conocer previa consulta con el Departamento de Estado (DOS) la lista de países cuyos nacionales son elegibles para participar durante los próximos 18 meses en los programas de las visas H-2A y H-2B, notificación que fue publicada el 8 de noviembre pasado en el Registro Federal.

Como algunos sabemos estas visas son: H-2A para no inmigrantes que desean trabajar en el sector agrícola en los Estados Unidos por un tiempo limitado y visa H-2B para no inmigrantes que permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a no inmigrantes para trabajos no agrícolas; por lo que a partir de la fecha de publicación el Secretario de seguridad Nación en coordinación con el secretario de Estado tomaron la decisión de agregar a Belice a la lista de los países elegibles para participar en los programas de visado H-2A y H-2B, manteniendo la política de no eliminar a ningún país previamente designado para ser elegibles en este programa, pero manteniendo su autoridad para modificar el listado en cualquier momento mediante la publicación de una Notificación del Registro Federal, en el caso de que un país no cumpla con los requisitos para continuar con la designación o falta al debido cumplimiento a los términos y condiciones que los programas establecen.

Por su parte las naciones de Mongolia y Filipinas son elegibles para participar en el programa H-2B, pero no son elegibles para participar en el programa H-2a y Paraguay es elegible para participar en el programa H-2A, pero no es elegible para participar en el programa H-2B.

Los países seleccionados para recibir visas H-2A y H-2B son los siguientes: Andorra, Estonia, Madagascar, Santa Lucía, Argentina, Reino de Esuatini (Suazilandia), Malta, San Marino, Australia, Fiyi, Islas Mauricio, Serbia, Austria, Finlandia, México, Singapur, Barbados, Francia, Mónaco, Eslovaquia, Bélgica, Alemania, Mongolia* Eslovenia, Belice, Grecia, Montenegro, Islas Salomón, Bolivia, Granada, Mozambique, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, Guatemala, Nauru, Corea del Sur, Brasil, Haití, Países Bajos, España, Brunéi, Honduras, Nueva Zelanda, San Vicente y las Granadinas, Bulgaria, Hungría, Nicaragua, Suecia, Canadá, Irlanda, Macedonia del Norte, Suiza, Chile, Islandia, Noruega, Taiwán***, Colombia, Israel, Panamá, Tailandia, Costa Rica, Italia, Papúa, Nueva Guinea, Timor-Leste, Croacia, Jamaica, Paraguay**, Turquía, República de Chipre, Japón, Perú, Tuvalu, Republica Checa, Kiribati, Filipinas*, Ucrania, Dinamarca, Letonia, Polonia, Reino Unido, República Dominicana, Liechtenstein, Portugal, Uruguay, Ecuador, Lituania, Romania, Vanuatu, El Salvador y Luxemburgo.

Por su parte el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que es la agencia federal que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos, es la encargada de aprobar las peticiones H-2A y H-2B solo para nacionales de países que el secretario de seguridad nacional ha designado como elegibles para participar en los programas.

La presente designación de cada país es válida desde el 8 de noviembre de 2024 hasta el 7 de noviembre de 2025.

Si desea obtener más información del programa, consulte las páginas: Trabajadores Agrícolas Temporales H-2A y Trabajadores Temporales No Agrícolas H-2B.