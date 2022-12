Para crear mejores fuentes de trabajo en Colorado, los empleadores dicen que las escuelas deben volver a enfatizar las habilidades comerciales En una encuesta, el 52% de los empleadores de Colorado en el sector manufacturero expresaron problemas con la fuente de talento proveniente de las instituciones educativas estatales.

Cuando los funcionarios de Encore Electric viajan por el estado en busca de reclutar a los próximos graduados de la escuela secundaria, se llevan consigo ELMER, el Encore Learning and Mobile Escape Room en el que los estudiantes deben conectar cuatro circuitos eléctricos para alimentar cosas y luego liberarse.

No son necesariamente los niños que piensan que el desafío es divertido los que Encore busca reclutar, o los que lo superan rápidamente.

En cambio, son los que regresan tres o cuatro veces mientras la sala está estacionada en una escuela, para ver si pueden mejorar su tiempo y descubrir un truco para encender una lámpara o encender un interruptor de tres vías que no tenían. No se consiguió antes, explicó David Scott, director de recursos humanos.

Eso se debe a que Encore ocupa una posición compartida por muchos empleadores en los sectores de contratación eléctrica, fabricación y otros trabajadores manuales: los estudiantes de Colorado en estos días no reciben la educación necesaria para prepararse para los oficios o no se les anima a seguir ese camino. Y a medida que los líderes estatales buscan construir nuevamente la industria manufacturera en este estado y crear más caminos de la escuela a las carreras para los estudiantes de Colorado, Scott cree que deben detener el impulso de décadas para que todos vayan a la universidad y explicar lo que pueden hacer los oficios.

“Es mi misión personal elevar los oficios para que sean valorados de la misma manera que alguien que se gradúa de la universidad”, dijo Scott. únete a los oficios.

Una encuesta publicada por la Cámara de Comercio de Colorado en octubre encontró que el 68% de los encuestados estaban satisfechos con la fuerza laboral de Colorado, un nivel general de placer que se extendió a todas las industrias.

Sin embargo, el caso atípico fue el sector manufacturero, donde un 52 % de los empleadores expresaron problemas con la fuente de talento proveniente de las instituciones educativas estatales.

En entrevistas, los ejecutivos de las empresas que buscaban trabajadores que no necesitaran títulos de cuatro años se hicieron eco de un estribillo similar: si no se desalienta activamente a los estudiantes de seguir carreras que no requieren al menos una licenciatura, ciertamente no lo están haciendo. siendo alentado Y eso está dificultando que un sector de la economía que produce empleos bien remunerados y suministra bienes duraderos necesarios para el estado y el país pueda recuperarse de esta Gran Renuncia más reciente de trabajadores que dejan sus trabajos.

Durante la sesión legislativa de 2022, los funcionarios electos aprobaron tres leyes bipartidistas que buscan alinear los programas postsecundarios de los colegios comunitarios y de cuatro años con las necesidades de los empleadores, para unir el talento con los campos donde se necesita en este estado. Una de las medidas se centró específicamente en crear credenciales acumulables que permitan a los estudiantes contar con su capacitación en el trabajo y experiencia previa para obtener títulos, lo que podría ayudar a los trabajadores que desean ascender a puestos comerciales de supervisión o incluso alentarlos a comenzar en esos campos.

Pero los empleadores dijeron que si bien se necesita una alineación más estrecha con las instituciones educativas que pueden ayudar a capacitar a sus trabajadores, se necesita un cambio aún más dramático en la actitud general hacia los oficios para redirigir a los estudiantes hacia las profesiones necesarias.

BreeAnne Glasmann, gerente de adquisición de talentos para el fabricante de cubiertas para ventanas Hunter Douglas, que tiene una fábrica en Broomfield, señaló que su empresa está dispuesta en gran medida a atraer solicitantes sin habilidades específicas y capacitarlos en el funcionamiento de las máquinas.

Aún así, ha tenido problemas en los últimos dos años para mantener el personal completo, y cuando ha buscado un trabajador calificado, sus dificultades han sido aún mayores, como la búsqueda de un electricista oficial para trabajar con su sistema HVAC, que tomó nueve meses para llenar debido a la falta de solicitantes.

Glasmann dijo que Hunter Douglas trabajó para crear un programa de educación en manufactura con Front Range Community College, pero encontró poco interés por parte de los estudiantes en usarlo.

Ella cree que la manufactura, una vez vista como una alternativa preferida por muchos estudiantes, está tan degradada en la mente de las generaciones más jóvenes y las escuelas que los educan que será necesaria una reorientación en lugar de ofrecer algunas clases para que las personas regresen a la profesión.

“Creo que parte del problema es que ni siquiera está en la escuela secundaria. Tienes que sacar a los niños que están en la escuela primaria en estos días para sacarlos del camino de la universidad”, dijo Glasmann.

“No hacemos lo suficiente para educar a los jóvenes sobre todas las carreras profesionales que existen. Es un gran cambio social”.

Scott de Encore Electric está de acuerdo y dice que con demasiada frecuencia escucha que los oficios se describen como una carrera alternativa para los niños a los que no les va bien en la universidad.

Le gustaría que se pusiera a la par con la universidad al principio del proceso educativo, como una feria de trabajo reciente que ofreció el condado de Adams para estudiantes de octavo grado en la que su equipo pudo presentar los beneficios de la contratación eléctrica a los niños a quienes les gusta trabajar con sus manos y usando la lógica para descubrir cómo hacer que las cosas funcionen.

Michael Gifford, presidente/CEO de Associated General Contractors of Colorado, explicó durante las audiencias legislativas lo que está en juego si los líderes estatales y educativos no pueden ayudar a crear más caminos hacia carreras como la construcción para los estudiantes. Colorado tiene 175,000 empleados de construcción, pero necesitará 220,000 para 2027 según un estudio del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, dijo, particularmente si tiene la intención de abordar las 117,000 viviendas que tienen poca demanda.

“Si no tenemos esos empleados, nos atrasaremos en viviendas asequibles y cumpliremos menos de esos objetivos de infraestructura”, dijo Gifford.

Dan Grady, vicepresidente de operaciones de fabricación de Hercules Industries, con sede en Denver, dijo que su productor de materiales HVAC se benefició de alguna manera desde el comienzo de la pandemia, ya que los trabajadores despedidos de lo que se consideraban sectores no esenciales crearon una fuente de nuevos talentos. -buscar trabajo en Hercules, que emplea a 600 personas en seis estados.

Pero, dos años más tarde, la empresa, que es propiedad de los empleados, a veces lucha por encontrar estudiantes que salgan de muchas escuelas con las habilidades que necesita, ya que muy pocos distritos escolares enseñan a trabajar con láminas de metal o cualquier tipo de clases de taller en estos días.

Grady señala al distrito escolar de Cherry Creek como un ejemplo brillante de la promoción de los oficios, y señala que tiene un campus de innovación abierto a estudiantes de tercer y cuarto año que desean aprender habilidades desde carpintería hasta aeronáutica y enfermería.

Tal pensamiento es necesario para más sistemas educativos, particularmente para estudiantes calificados que no quieren recorrer el camino de la universidad de cuatro años, dijo.

“La mayor oportunidad que tienen las escuelas públicas para capacitar a la fuerza laboral es volver a incluir esas clases”, dijo Grady, y señaló que su fuerza laboral tiene una antigüedad promedio de más de 14 años, lo que demuestra que los oficios pueden ser carreras en lugar de solo trabajos.

“Incluso si la mitad de los distritos escolares de todo el país hicieran esto, habría un resurgimiento de trabajadores calificados y, vaya, eso traería de vuelta la fabricación en todo el país”.