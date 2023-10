Las Escuelas Públicas de Denver reembolsaron $3,500 de los honorarios legales de Auon’tai Anderson en un acuerdo que nunca se hizo público

El distrito pagó algunos de los costos de abogado del vicepresidente de la junta escolar incurridos durante la investigación de la junta sobre él en 2021.

Las Escuelas Públicas de Denver pagaron silenciosamente al vicepresidente de la junta escolar, Auon’tai Anderson, un acuerdo de $3,500 a principios de este año para ayudar a cubrir los honorarios legales en los que incurrió cuando la Junta de Educación investigó acusaciones anónimas y sin fundamento de agresión sexual hechas en su contra.

El acuerdo nunca tuvo la intención de hacerse público, según el acuerdo legal, que especifica que Anderson y el DPS no pueden reconocer su existencia ni divulgar el documento, incluso según la ley de registros públicos de Colorado, a menos que lo exija la ley o una orden judicial.

Con el consentimiento de Anderson, el DPS publicó una copia del acuerdo de conciliación el lunes después de que The Denver Post y Chalkbeat Colorado publicaran artículos que detallaban la transacción y la repetida negativa del distrito a publicar el acuerdo.

“Es incomprensible que cualquier distrito escolar público incluya una disposición en un acuerdo de conciliación mediante la cual se compromete a no divulgar ese registro público en virtud de la Ley de Registros Abiertos de Colorado, a menos que así lo ordene un tribunal”, dijo Steve Zansberg, abogado. representando a The Post y Chalkbeat Colorado a través de la Coalición por la Libertad de Información de Colorado. “Los tribunales de apelaciones de Colorado han declarado, de manera inequívoca, en varias ocasiones, que tales compromisos contractuales son inaplicables porque son contrarios al orden público del estado”.

El acuerdo se firmó en marzo y surgió del presupuesto de la junta escolar, que fue de más de $232,900 el año fiscal pasado, según transacciones de gastos revisadas por The Post.

“Me reembolsaron los gastos de bolsillo que pagué por la representación durante la investigación de ILG”, dijo Anderson en un comunicado, refiriéndose a Investigations Law Group, la firma contratada por la junta escolar para llevar a cabo la investigación de 2021.

Esa investigación de meses de duración encontró que todas las acusaciones de agresión sexual carecían de fundamento.

La presidenta de la junta de DPS, Xóchitl “Sochi” Gaytán, dijo que no estaba al tanto del acuerdo hasta hace poco y señaló que la junta escolar no votó para aprobar el pago.

“El estatuto estatal permite que un distrito escolar reembolse al director de la Junta de Educación los gastos incurridos como resultado de sus funciones”, dijo el portavoz del DPS, Scott Pribble, en un comunicado. “El monto que se reembolsó estuvo por debajo del umbral que requiere la aprobación de la Junta”.

La junta escolar de Denver contrató a la empresa externa ILG en abril de 2021 después de que Black Lives Matter 5280 hiciera circular una acusación en nombre de una mujer anónima que afirmaba que Anderson la había agredido sexualmente.

Posteriormente, la investigación se amplió para examinar acusaciones adicionales. Aunque los investigadores de ILG concluyeron que las acusaciones de agresión sexual eran infundadas, informaron que Anderson había coqueteado en línea con un estudiante de 16 años y había hecho publicaciones intimidantes en las redes sociales, acciones que llevaron a la junta escolar a censurar públicamente a Anderson.

El acuerdo de $3,500, acordado en octubre de 2022 y firmado el 17 de marzo, representa solo una parte de los honorarios legales en los que incurrió Anderson durante la investigación. Dijo que totalizaron más de 40.000 dólares.

Anderson también presentó una demanda por difamación en 2021 contra BLM 5280 y otras personas que hicieron acusaciones de agresión sexual. La mayoría de los reclamos de Anderson fueron desestimados, pero la semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Colorado revivió parte de la demanda al revocar la desestimación de sus reclamos contra una madre por un comentario que ella publicó en las redes sociales después de testificar ante los legisladores estatales.

Al firmar el acuerdo de conciliación, Anderson renunció a cualquier reclamo y demanda por daños, costos o gastos que pudiera tener contra DPS y miembros de la junta relacionados con la investigación de ILG, incluidos los gastos en los que él mismo incurrió, según el documento.

Las reclamaciones a las que renunció incluían cualquiera bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles y la Ley Antidiscriminación de Colorado, así como cualquiera basada en despido injustificado, difamación o invasión de la privacidad, según el acuerdo.

Anderson también acordó en el acuerdo que no buscaría más reembolsos ni ningún otro pago a través de la junta escolar o el estatuto estatal.

Negativa reiterada a entregar el documento

El Post solicitó por primera vez una copia del acuerdo de conciliación en mayo bajo la ley de registros abiertos de Colorado después de ver el pago incluido como una partida entre los gastos de la junta escolar. Esa lista se publicó públicamente el mes pasado.

Pero los funcionarios del distrito negaron repetidamente la solicitud, ofreciendo diversas justificaciones, incluso el lunes, antes de finalmente publicar el documento.

El acuerdo incluía una estipulación de que su existencia no se haría pública, incluidas “las circunstancias o hechos que llevaron a este acuerdo”, incluso si se solicitó en virtud de la Ley de Registros Abiertos de Colorado, o CORA, a menos que así lo exigiera una orden judicial.

Inicialmente, el distrito negó las solicitudes del Post citando una disposición de CORA que permite a los funcionarios retener archivos personales. Pero los tribunales han dicho repetidamente que los registros de personal sólo se refieren a la información personal de los empleados, como las direcciones, y que los acuerdos de conciliación son registros públicos, dijo Jeffrey Roberts, director ejecutivo de la Coalición por la Libertad de Información de Colorado.

“Auon’tai Anderson no es un empleado del distrito escolar; es un miembro de la junta escolar al que no se le paga”, dijo, y agregó: “Eso hace que uno se pregunte cómo pueden afirmar que un acuerdo es un expediente personal que no puede divulgarse según CORA”.

La semana pasada, DPS proporcionó a The Post una copia de la factura que Anderson presentó para su reembolso. Muestra que el director de la junta escolar hizo un pago de $3,500 al bufete de abogados Decker & Jones en abril de 2021.

El lunes por la tarde, el abogado general del DPS, Aaron Thompson, dijo en un correo electrónico que la factura muestra que Anderson le pagó al abogado que lo representó durante la investigación de ILG. Pero una vez más negó el acceso al acuerdo real, diciendo que el documento es “similar a un registro de agresión o acoso sexual protegido de divulgación” según el estatuto estatal.

Los acuerdos de conciliación rara vez entran en detalles sobre tales reclamos, dijo Zansberg, quien representó a The Post y Chalkbeat en sus esfuerzos por obtener el documento.

“No creo que, bajo una lectura justa, esto pueda considerarse un registro de una investigación de acoso sexual”, dijo.

Dos horas más tarde, con el consentimiento de Anderson, el distrito publicó el acuerdo de conciliación.

Interés público en el acuerdo

Existe un interés público legítimo en saber por qué un distrito escolar llegó a un acuerdo financiero con uno de los miembros electos de la junta, dijo Roberts, y agregó: “Existe una pregunta sobre por qué la junta estaría de acuerdo o decidiría pagarle a un miembro de la junta escolar”.

Gaytán dijo que DPS le pagó a Anderson el acuerdo sin una votación de la junta y que ella no supo sobre el acuerdo hasta que solicitó una copia de las transacciones de la junta después de recibir solicitudes de los medios de comunicación para obtener los registros.

Anderson dijo que no se necesitaba la aprobación de la junta para el acuerdo porque era inferior a $1 millón.

Pero Gaytán dijo que a los miembros se les debería haber dado la oportunidad de votar sobre la aprobación del acuerdo, dado que estaba relacionado con la decisión de una junta anterior de realizar la investigación de 2021.

“Merecemos esa oportunidad de tener una discusión, haya o no una mayoría o consenso”, dijo Gaytán, quien ha pedido una nueva política sobre los gastos de los directores después de que los miembros gastaron más de $40,000 en viajes a conferencias el año pasado.