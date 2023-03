Estudiante universitaria pro-vida detalla agresión y acoso a manos de estudiantes pro-aborto

Una estudiante universitaria a favor de la vida comparte sus experiencias de ser víctima de la violencia y el comportamiento delictivo de los estudiantes a favor del aborto.

Sin embargo, a pesar de eso, sigue decidida a luchar por la vida.

En una publicación de blog para Students for Life of America (SFLA), la líder estudiantil Lydia Taylor declaró que lidera la Fuerza Pro-Vida de Carolina del Norte y se desempeña como presidenta del grupo Students for Life of America (SFLA) en la Universidad de Campbell.

“Como activista estudiantil pro-vida, paso todos los días siendo fulminada con la mirada en mi camino a clase, leyendo mensajes de odio en las redes sociales y, a veces, incluso siendo atacada físicamente, todo porque estoy en contra de matar bebés”, dijo.

“Demándame por mi humanidad, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo esto, me despierto todos los días con una pasión ardiente por seguir luchando contra el aborto sin importar lo que enfrente”.

Desde la caída de Roe v. Wade en junio, Taylor dijo que los ataques han aumentado, incluido el comportamiento violento después de manifestaciones y eventos pro-vida.

“Entré a un baño público y, sin saberlo, me siguió un partidario del aborto que me agredió”, dijo, explicando que esto sucedió después de un mitin pro-vida en Raleigh.

“Ella me golpeó violentamente contra una pared y me maldijo, llamándome ‘perra pro-vida’. Antes de que pudiera aceptar lo que sucedió, salió corriendo del baño, dejándome en estado de shock por lo que acababa de suceder”.desplegado.

Debido a la falta de cámaras de seguridad, no pudimos identificar quién me había agredido, pero ciertamente no fue la primera vez que vi al lobby del aborto actuar con agresión física hacia los pro-vida pacíficos”.

Más tarde, su grupo erigió una exhibición en el Cementerio de los Inocentes en memoria de los niños no nacidos muertos en el aborto.

La administración de la Universidad de Campbell les había asegurado que la seguridad garantizaría que la exhibición no fuera robada o destruida, como sucedió en el pasado.

Sin embargo, esas promesas fueron en vano.

“Cuando fui a ver nuestro monumento, vi cómo varios grupos de estudiantes pisotearon nuestra exhibición, robaron nuestras banderas y se alejaron con la seguridad del campus observando sin hacer nada”, dijo.

“Me encargué de seguir e identificar a estos estudiantes que acababan de cometer actos de robo y vandalismo, pero para cuando retiramos la exhibición, se habían robado más de 56 banderas de nuestro Cementerio de los Inocentes y la seguridad de nuestro campus. no había hecho nada para evitarlo”.

A pesar de estos contratiempos, Taylor sigue decidida a continuar en su lucha por la vida.

“Estamos luchando para hacer que nuestra universidad sea pro-vida para que nuestra administración brinde rápidamente seguridad y apoyo útil a nuestro grupo cuando enfrentamos el extremismo del aborto en lugar de mirar hacia otro lado”, dijo.

“Si bien los obstáculos en nuestro camino son tristes, el desafío por el bien de los no nacidos también enciende un fuego dentro de mí para continuar luchando hasta que el aborto no esté disponible y sea impensable”.