Estudiantes cortocircuitan deliberadamente las computadoras portátiles de la escuela

Las autoridades del distrito escolar están hartas de una tendencia en redes sociales que incita a los estudiantes a cortocircuitar las computadoras portátiles proporcionadas por la escuela, lo que provocó media docena de incendios la semana pasada.

Las autoridades afirman que todo esto forma parte de una tendencia en redes sociales donde los videos muestran a los estudiantes cómo cortocircuitar sus computadoras portátiles o perforar las baterías de litio.

El cortocircuito o la perforación provoca un aumento descontrolado de la temperatura de la batería, lo que puede provocar un incendio o una explosión, además de liberar gases tóxicos.

El Distrito Escolar del Valle de Boulder informó que hubo tres reportes de este tipo de incidentes en sus escuelas: uno en Eldorado PK-8 y dos en la Escuela Secundaria Broomfield.

Otros tres incidentes ocurrieron entre el 2 y el 6 de mayo en la Escuela Secundaria Centaurus, la Escuela Intermedia Broomfield Heights y la Escuela Intermedia Angevine.

El distrito no tolera esta tendencia y en vió un correo electrónico a las familias para pedirles que hablen sobre los incidentes.

“Es nuestra responsabilidad cuidarnos mutuamente y cuidar la propiedad escolar a diario”, decía el correo electrónico. “Por eso, animamos a las familias a conversar con los estudiantes sobre el uso responsable de las redes sociales y las posibles consecuencias de este tipo de comportamiento”.

El distrito señaló que los incendios de baterías no solo son peligrosos y podrían causar lesiones o daños a la propiedad, sino que los estudiantes que dañan sus computadoras portátiles están violando el Código de Conducta Estudiantil y la ley, lo que podría conllevar medidas disciplinarias escolares y un proceso penal.

“Esperamos que, al hablar con los estudiantes con anticipación, podamos asegurarnos de que todos puedan disfrutar de las últimas semanas antes de las vacaciones de verano y ayudarlos a evitar situaciones que puedan tener graves repercusiones”, decía el correo electrónico del distrito.

BVSD no es el único. Adams 12 Five Star Schools también envió un correo electrónico a las familias con un mensaje similar en los últimos días. Escuelas en Connecticut y otros estados han tenido que ser evacuadas debido a incendios provocados por estudiantes que siguen esta tendencia. Esto incluso llevó al Jefe de Bomberos del Estado de Connecticut y al Administrador de Bomberos del Estado a emitir una advertencia, animando a los estudiantes a no cortocircuitar sus dispositivos electrónicos personales o proporcionados por la escuela insertando minas de lápiz u otros materiales conductores en los puertos USB o de carga.

“Las tendencias en redes sociales, muchas de las cuales incluyen comportamientos de riesgo, están lamentablemente en aumento.

Los estudiantes y los padres deben estar al tanto de esta última tendencia relacionada con las computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos personales que tienen el potencial de causar lesiones graves, la muerte o daños a la propiedad”, dijo Jeff Morrissette, Administrador de Bomberos del Estado de Connecticut.

Una escuela en Pensilvania publicó un mensaje en su sitio web que informa a las familias que cada una de sus Chromebooks cuesta $350, y que el costo se facturará a los estudiantes y sus familias si el estudiante decide participar en la tendencia.