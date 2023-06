Ex agente del FBI Robert Hanssen, condenado por espiar para Rusia, muere en la prisión

Un ex agente del FBI Robert Hanssen, condenado por espiar para Rusia, muere en Colorado Supermax.

El exagente del FBI que estuvo preso en la prisión “Supermax” de Florencia después de espiar para la Unión Soviética y Rusia entre 1979 y 2001 murió el lunes.

Robert Hanssen, de 79 años, fue encontrado inconsciente justo antes de las 7 a.m. del lunes en ADX Florence, que es parte del Complejo Correccional Federal en Florence, según un comunicado de la Oficina de Prisiones de EE. UU. ADX significa “máximo administrativo”.

El personal comenzó a tomar medidas para salvar vidas y solicitó servicios médicos de emergencia, pero Hanssen fue declarado muerto. Ningún otro miembro del personal o reclusos resultó herido y se notificó a la Oficina Federal de Investigaciones. Tomó más de $1.4 millones en efectivo y diamantes para intercambiar secretos con Rusia y la ex Unión Soviética durante y después de la Guerra Fría en uno de los casos de espionaje más notorios en la historia de Estados Unidos, según The Associated Press. AP se enteró por una persona familiarizada con el asunto que probablemente murió por causas naturales.

Había estado cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional después de declararse culpable de 15 cargos de espionaje y otros cargos en 2001, según AP.

Hanssen ha estado bajo custodia en ADX Florence, una instalación de máxima seguridad, desde el 17 de julio de 2002.