Ex científica del CBI Missy Woods, acusada de mal manejo de ADN, acusada de 102 delitos

La ex científica del CBI Missy Woods, acusada de mal manejo de ADN, fue acusada de 102 delitos graves.

Una ex científica forense de la Oficina de Investigaciones de Colorado (CBI) acusada de mal manejo de ADN y de afectar más de 1000 casos ha sido acusada de 102 delitos graves.

Yvonne “Missy” Woods se entregó a la cárcel del condado de Jefferson el miércoles por la tarde y ha sido acusada de 48 cargos de intento de influenciar a un funcionario público, 52 cargos de falsificación de un documento emitido por el gobierno, un cargo de perjurio y un cargo de delito cibernético con daños por más de $1 millón. El cargo de delito cibernético es un delito grave de Clase 2, mientras que los otros son delitos graves de Clase 4 y 5.

La Fiscalía del Primer Distrito Judicial dijo que los cargos están relacionados con 58 casos de presunta mala conducta criminal entre 2008 y 2023. Una declaración jurada para una orden de arresto describió esos 58 casos penales, que incluyeron homicidios, agresiones sexuales (incluidas dos a un niño), incendios provocados, tráfico de niños, robos, allanamientos, personas desaparecidas y más en Denver, Wheat Ridge, Englewood, Lakewood, condado de Jefferson, Black Hawk, Boulder, condado de Boulder, Loveland, Lafayette, condado de Arapahoe, condado de Adams, Broomfield, Arvada, Aurora, Longmont, Fraser/ Winter Park, Westminster, Thornton, condado de Larimer, Greeley, Fort Collins, Colorado Springs, Pueblo, condado de Fremont y condado de El Paso.

Su fianza en efectivo se fijó en $50,000. Se espera que Woods comparezca ante el tribunal el jueves.

Denver7 se comunicó con CBI, que dijo que no tienen un comentario, según el protocolo.

El martes, la CBI anunció que había contratado a una empresa de otro estado para que investigara cómo maneja la investigación forense, en respuesta a la investigación de Woods, confirmó la agencia.

Hasta ahora, el estado ha asignado alrededor de $7.4 millones a la CBI para abordar las consecuencias de la investigación, según descubrió Denver7 Investigates. De esa cantidad, la CBI ha gastado más de $67,000 hasta ahora: más de $58,000 en nuevas pruebas de ADN en 37 casos solicitados por los fiscales de distrito locales y más de $8,000 reembolsados a los fiscales de distrito que realizan revisiones posteriores a la condena que involucran casos que manejó Woods.

Este incidente se hizo público por primera vez en noviembre de 2023, cuando la CBI emitió un comunicado de prensa para anunciar que Woods enfrentaba una investigación criminal después de que las autoridades descubrieran anomalías en su trabajo como parte de las pruebas de ADN en el laboratorio. En ese momento, Woods había trabajado en la CBI durante 29 años.

Según su declaración jurada de arresto, un pasante del CBI había sido asignado a un proyecto y notó que “faltaban datos específicos” y presentó su inquietud a la gerencia. Luego se inició una investigación interna y el CBI comenzó a revisar el trabajo de Woods.

Lisa Yoshida, directora del laboratorio del CBI en Arvada, notó más casos de datos eliminados y alterados en los libros de trabajo de Woods, y notó que la mayoría de los datos estaban en “muestras de ADN de bajo nivel”, se lee en la declaración jurada.

Las discrepancias encontradas en su trabajo, como se describe en la declaración jurada, incluyeron:

Algunos de los casos de Woods estaban enumerados como que tenían un cierto valor para parte del proceso de extracción de ADN, pero faltaba el número real. Una vez que se extrae ese ADN, se le asigna un “valor de cuantificación” automáticamente. Un científico tendría que eliminarlo manualmente. Varios casos en los que Woods manipuló los datos “reduciendo el valor de cuantificación para que pareciera que no había ADN presente o que la cantidad de ADN ubicada era demasiado mínima para ser amplificada”. Woods aparentemente volvió a pasar lotes enteros de ADN por el equipo, pero no proporcionó documentación sobre cómo realizó este proceso. Las pruebas tenían valores en la primera ronda, pero fueron manipuladas cuando se procesaron una segunda vez.

Woods eliminó valores específicos en muestras de ADN de agresión sexual, lo que indica que no se encontró ADN masculino en la muestra, cuando estaba

allí.

Una vez que un científico termina de analizar un lote de ADN, su libro de trabajo se envía para una “revisión técnica”, se lee en la declaración jurada, y los funcionarios del CBI dijeron que si no hubiera sido por esa revisión, la mayoría de las discrepancias en el trabajo de Woods no se habrían encontrado.

Un científico forense que trabajó con Woods descubrió que Woods eliminó deliberadamente valores específicos en la prueba de ADN “para evitar la ‘ampliación’ de esa muestra en particular”, se lee en la declaración jurada. Cuando ese científico forense le dijo a Woods que no aprobaría la revisión y le explicó lo que había encontrado, “la analista Woods no dijo nada y tenía una mirada ‘confundida’ en su rostro”, se lee en el documento.

Otra científica forense informó que había notado inconsistencias en el trabajo de Woods en marzo de 2014. El gerente de esa persona le ordenó a Woods que corrigiera los errores, y ella “no hizo ninguna pregunta ni dio ninguna explicación sobre por qué faltaban los datos cuando fue confrontada”, se lee en la declaración jurada.

Woods dejó la agencia a principios de noviembre de 2023, justo antes del anuncio del CBI sobre las anomalías.

El CBI anunció ese día de 2023 que había iniciado una investigación de asuntos internos en septiembre de 2023.

Los resultados de esa investigación se completaron y se compartieron públicamente en marzo de 2024. El informe dice que Woods alteró, manipuló o eliminó datos en pruebas de ADN en cientos de casos.

Omitió hechos materiales en los registros oficiales de justicia penal, manipuló los resultados de las pruebas de ADN al omitir algunos resultados y violó el Código de Conducta del CBI y las políticas de laboratorio del CBI, informó el CBI, y agregó que las manipulaciones parecen haber sido intencionales, pero no se

mencionó ningún motivo.

En abril de 2024, Woods se entrevistó con los investigadores junto con su abogado. Dijo que la pusieron en licencia administrativa en 2018 por “manipulación o alteración de datos de cuantificación”, y revisó su propio trabajo, no pudo explicar por qué ocurrió el error y estuvo de acuerdo con las conclusiones de su gerente, según se lee en la declaración jurada.

“Fue un lote apresurado y estaba tratando de obtener los datos, y así fue como sucedió”, dijo.

Cuando los investigadores notaron que las eliminaciones en los datos “probablemente no fueron accidentales”, Woods estuvo de acuerdo, continúa la declaración jurada. Cuando se le preguntó por qué eliminó esos valores, respondió: “No tengo una razón, y especialmente no tengo una buena razón”, se lee en el documento. Confirmó que los datos de 2018 fueron manipulados o eliminados, y agregó:

“Me imagino que indicaron que fue a propósito”, pero dijo que no sabe si todos los errores “fueron intencionales”.

Woods recordó que esto volvió a suceder en 2023 y les dijo a los investigadores: “Ahí es donde empezó todo y pensé: ‘Ah, vale’, así que empecé a pensar en lo que había estado haciendo y por qué lo estaba haciendo”. También afirmó: “Empezó a suceder de nuevo y no sé exactamente cuándo volvió a suceder ni por qué. Volví a mi rutina… Realmente no sé por qué lo estaba haciendo”.

“Se le preguntó de nuevo si había borrado los datos de la hoja de cálculo simplemente para avanzar rápidamente en casos específicos, para evitar tener que hacer trabajo adicional y ella estuvo de acuerdo”, se lee en la declaración jurada. “… Los agentes volvieron a preguntar si su razonamiento para eliminar el valor habría sido simplemente para avanzar con el caso y ella respondió: ‘Probablemente'”.

Cuando se le presentaron varios ejemplos más, no pareció sorprendida. Cuando se le preguntó si su testimonio en un tribunal sería inexacto si utilizaba sus informes de laboratorio, respondió que sí.

“Se le preguntó por qué eligió manipular los datos dentro del libro de trabajo, específicamente dentro de la pestaña de resultados, y no antes en el proceso de análisis”, se lee en la declaración jurada. “Ella dijo nuevamente que no tenía una buena respuesta, pero afirmó: ‘Como la analogía que usaste. Pude presentar siete casos ese día en lugar de cinco. No lo sé'”.

(Artículo con información del canal 7).