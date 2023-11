Ex senador republicano acusado de viajar para tener relaciones sexuales con menores y recibir imágenes de abuso sexual infantil

Exsenador estatal republicano de Dakota del Norte acusado de viajar para tener relaciones sexuales con menores y recibir imágenes de abuso sexual infantil.

Ray Holmberg, de 79 años, senador estatal republicano retirado, ha sido acusado de viajar a Europa con la intención de pagar por tener relaciones sexuales con una menor.

Un senador estatal republicano retirado de Dakota del Norte ha sido acusado de viajar a Europa con la intención de pagar por tener relaciones sexuales con un menor y de recibir imágenes que muestran abuso sexual infantil, según una acusación federal revelada el lunes.

El veterano senador estatal Ray Holmberg, de 79 años, fue arrestado el lunes y puesto en libertad después de declararse inocente de los cargos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Fargo.

Cabe recalcar que su juicio está previsto para el 5 de diciembre que ya casi esta aquí…

Los fiscales dijeron en un comunicado que Holmberg viajó repetidamente a Praga, en la República Checa, desde junio de 2011 hasta noviembre de 2016 con el fin de pagar por tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años.

La acusación, que también sugiere que Holmberg usó alias, dice que recibió e intentó recibir imágenes que representan abuso sexual infantil desde noviembre de 2012 hasta marzo de 2013.

Holmberg sirvió más de 45 años en el Senado de Dakota del Norte hasta su renuncia el año pasado, luego de que el medio de comunicación local The Forum of Fargo-Moorhead revelara que intercambió docenas de mensajes de texto con una persona que fue encarcelada por cargos relacionados con imágenes de abuso sexual infantil.

El abogado de Holmberg, Mark Friese, dijo en un mensaje de texto que las autoridades investigaron a Holmberg “durante dos años o más y no alegan nada reciente.

La conducta que alegan es de hace más de una década”.

Holmberg fue liberado con condiciones y el juez no exigió el pago de ninguna fianza, dijo Friese.

Entonces, un mensaje de texto enviado a Holmberg después de su liberación el lunes no fue respondido de inmediato y su teléfono no tenía correo de voz, por lo que no se pudo dejar ningún mensaje.

Holmberg presidió el poderoso Comité de Asignaciones del Senado, que redacta los presupuestos.

Cabe recalcar que anunció en marzo del 2022 que no buscaría la reelección, y además citó el estrés y “una capacidad debilitada para concentrarse en los asuntos que nos ocupan y recordar eficazmente los acontecimientos” antes de finalmente dimitir.

El ex líder de la mayoría del Senado de Dakota del Norte, Rich Wardner, dijo a The Associated Press que estaba triste y decepcionado por la acusación.

“Aquí hay una situación en la que un hombre era un servidor público e hizo muchas cosas positivas para el estado de Dakota del Norte, y ahora, no sé qué va a resultar de esto, pero esto realmente neutraliza todo lo bueno” dijo Wardner, un republicano que sirvió en el Senado con Holmberg durante casi 25 años.

Si Holmberg es declarado culpable, sus décadas de servicio al público “se olvidarán y sólo se recordarán las cosas negativas”, dijo Wardner.

El actual líder de la mayoría del Senado, David Hogue, se negó a comentar sobre la acusación.

A Holmberg se le reembolsaron aproximadamente 126,000 dólares por casi 70 viajes fuera del estado desde 2013 hasta mediados de abril de 2022 a lugares que incluían cuatro docenas de ciudades de Estados Unidos, así como Canadá, Puerto Rico y varios países europeos, según una revisión de sus viajes por parte de AP. registros.

Las autoridades registraron su casa en Grand Forks en noviembre de 2021 y confiscaron discos de video y artículos adicionales.

La acusación se produce después de que Nicholas James Morgan-Derosier se declarara culpable el mes pasado en un tribunal federal de seis cargos de posesión de imágenes que representan abuso sexual infantil y un cargo de recepción y distribución de dichas imágenes.

Según los informes de The Forum, Morgan-Derosier fue la persona que envió mensajes de texto a Holmberg desde la cárcel.

Está previsto que Morgan-Derosier sea sentenciado en enero.

Un portavoz de los dos defensores públicos federales que representaron a Morgan-Derosier no respondió de inmediato a un mensaje telefónico sobre su caso.