Exdelantero de baloncesto, Reggie Chaney, de 23 años falleció

El exdelantero de baloncesto de Houston, Reggie Chaney, de 23 años, muere días antes de jugar profesionalmente en el extranjero.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento del delantero Reggie Chaney”, dijeron los Cougars en un comunicado compartido en X, anteriormente Twitter. “Todos los que lo conocieron y amaron extrañarán profundamente al número 32”.

No se proporcionó ninguna causa de muerte.

Chaney jugó en el equipo de baloncesto de los Cougars durante tres temporadas de 2020 a 2023 y fue parte del torneo de la NCAA de Houston hasta la Final Four en 2021, Elite Eight en 2022 y Sweet Sixteen en 2023. Apareció en 104 juegos (24 como titular) en su tiempo en Houston y fue nombrado Sexto Hombre del Año de la Conferencia Atlética Estadounidense 2022-23.

En un conmovedor homenaje, el entrenador en jefe de baloncesto de Houston, Kelvin Sampson, reveló que Chaney firmó un contrato para jugar baloncesto profesional en el extranjero y que estaba a menos de una semana de partir antes de su muerte.

“El primero en su familia en graduarse de la universidad. Alcanzó su sueño de firmar un contrato de baloncesto profesional”, escribió Sampson en X. “Se iba el lunes 28 de agosto a Grecia”.

“Un hijo, un nieto, un hermano, el mejor compañero de equipo.

La identidad de nuestra cultura de baloncesto Cougar. Un ganador”, continuó Sampson. “Gracias Dios por permitir que Reggie entre en nuestras vidas. Descansa tranquilo, Reg. Tu legado vivirá para siempre. Te amo y te extraño muchísimo”.

Continuaron llegando homenajes de los ex compañeros de equipo de Chaney. Jarace Walker, quien fue seleccionado de Houston con la octava selección general en el draft de la NBA de 2023, escribió que la noticia de la muerte de Chaney “me dolió hasta la médula”.

El ex guardia de Houston, Marcus Sasser, escribió: “Te extrañaré y te amaré por siempre 32”.

El guardia de los Cougars, Jamal Shead, escribió que Chaney era un “hermano mayor para mí” y agregó: “Apesta, tengo que decir adiós tan pronto”.

Siempre te amaré y extrañaré, Reg hermano, descansa en el poder, hermano”.

El ex guardia de Houston, Kyler Edwards, dijo que él y Chaney son “hermanos de por vida, pase lo que pase”.

“¡Simplemente no entiendes lo mucho que me lastimó esto!” Edwards escribió en una publicación de Instagram. “La sangre no pudo acercarnos y realmente lo creo porque con nosotros nuestro vínculo va mucho más allá del baloncesto… Has tenido un gran impacto en mi viaje como persona y como jugador de baloncesto… Nunca en un millón de años lo habría hecho. ¡Creo que sería así de pronto! No tengo un millón de palabras para decir… Estoy realmente perdido y no parece real… Te amo hermano”.

Chaney pasó los primeros dos años de su carrera universitaria en Arkansas, donde bloqueó un tiro en 34 de los 63 partidos de su carrera (nueve como titular).

El entrenador en jefe de baloncesto de los Razorbacks, Eric Musselman, dijo que su equipo está “devastado” por la noticia de la muerte de Chaney.

“La familia del baloncesto masculino Razorback está devastada al enterarse de la pérdida de Reggie Chaney”, escribió Musselman en X. “Era un trabajador incansable y sus compañeros de equipo lo amaban.

Su familia está en nuestros pensamientos y oraciones”.

Chaney anunció su decisión de transferirse de Arkansas a Houston en junio de 2020. Describió su tiempo con Arkansas como “una experiencia maravillosa” en su carta de salida al entrenador Musselman, sus compañeros de equipo y sus fanáticos.

“Me gustaría agradecer al entrenador (Mike) Anderson y su personal por reclutarme, así como al entrenador Musselman y su personal por desarrollarme aún más”, escribió Chaney en un comunicado. “A mis compañeros de equipo, gracias por impulsarme cada día en la práctica.

Todos los recuerdos que tenemos, los guardaré en 4L.

Gracias a todos los fanáticos de Razorback por su amor y apoyo incondicionales. Realmente ha sido un placer jugar en Bud Walton Arena.”

Chaney se graduó en Houston en mayo con una licenciatura en estudios liberales. Después de la temporada de baloncesto 2022-23, Chaney escribió en Instagram: “Gracias Houston, ha sido real”.