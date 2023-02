Exigen a IRS que responda preguntas sobre información compartida de contribuyentes

Legisladores exigen que el IRS responda preguntas clave sobre impuestos sobre el intercambio de datos.

Los miembros del Congreso exigen que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) investigue a las empresas de software de preparación de impuestos por supuestamente compartir información de los contribuyentes con Facebook.

Varios medios de comunicación, incluido The Markup, informaron en noviembre de 2022 que varios servicios, incluidos H&R Block, TaxAct y TaxSlayer, enviaron información personal y financiera a Facebook después de que los usuarios presentaran sus impuestos. Eso incluía los montos de las declaraciones de los contribuyentes y la información sobre sus dependientes, y se recopiló a través de la empresa matriz de Facebook, Meta.

Específicamente, esa información financiera se transfirió a Meta a través de un código ampliamente utilizado llamado Meta Pixel, que incluye un código que permite a los usuarios rastrear la actividad de los visitantes en un sitio web.

El jueves, tres legisladores demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara enviaron una carta al IRS para investigar las supuestas actividades de intercambio de datos entre los sitios web de declaración de impuestos y Facebook.

“El Meta Pixel, operado por la empresa matriz de Facebook, recopiló información personal de los contribuyentes a través de varios sitios web de presentación electrónica de impuestos, incluidos los nombres de los contribuyentes, nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, domicilios particulares, ingresos, estado civil, estado de reembolso, dependientes, cuentas de ahorro para la salud. , becas de matrícula universitaria y montos de becas universitarias de sus dependientes”, escribieron los demócratas en un comunicado de prensa de la oficina del representante Adam Schiff (D-Calif.). Los representantes Judy Chu (D-Calif.) y Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) se unieron a Schiff para emitir la demanda.

Ahora quieren que el IRS proporcione respuestas sobre si conoce la cantidad de contribuyentes cuyos datos pueden haber sido compartidos con Meta y Facebook, si los datos pueden recuperarse de las empresas y si existe una violación de las leyes fiscales pertinentes.

“El IRS dirige a los contribuyentes que intentan presentar una declaración de forma gratuita a algunas de las empresas que informan que se encontraron usando el píxel a través de Free File. El IRS también dirige a los contribuyentes a Tax Slayer a través de los sitios de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA)”, dijo el comunicado de Schiff. “Free File y VITA están dirigidos a contribuyentes de bajos ingresos, ancianos y discapacitados. ¿Puede confirmar si Tax Slayer fue uno de los paquetes de software que incrustaron el píxel?

Se produce meses después de que la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) enviara una carta similar a las empresas de declaración de impuestos, Meta y Google sobre si los datos de los contribuyentes se compartieron de manera inapropiada.

“Si los informes de The Markup son precisos, los contribuyentes merecen justicia por este abuso de su información fiscal privada, y esperamos que el IRS y, si se amerita, el Departamento de Justicia, actúen para imponer las sanciones apropiadas a las empresas”, decía su carta.

El IRS aún no ha emitido un comentario público sobre los informes. No se devolvió una solicitud anterior de La Gran Época de comentarios del IRS. Respuesta En respuesta a los informes, TaxAct dijo que los datos que se enviaron a Meta son “a nivel agregado” y no a “nivel individual”.

“La privacidad de nuestros clientes es muy importante para todos nosotros en TaxAct, y continuamos cumpliendo con todas las leyes y regulaciones del IRS”, dijo un portavoz de TaxAct a CNBC el año pasado. “TaxAct utiliza los datos proporcionados a Facebook a nivel agregado, no a nivel individual, para analizar la efectividad de nuestra publicidad. TaxAct no está utilizando la información proporcionada por sus clientes y a la que se hace referencia en el informe emitido por The Markup para orientar la publicidad con Facebook”.

En ese momento, un portavoz de H&R Block le dijo al medio que la empresa se toma “muy en serio la protección de la privacidad de nuestros clientes, y estamos tomando medidas para mitigar el intercambio de información de los clientes a través de píxeles”.

También dijo que “eliminó los píxeles de su producto en línea de bricolaje para evitar que se recopile cualquier información fiscal del cliente”, sin dar más detalles.

Una portavoz de TaxSlayer, Molly Richardson, le dijo a The Markup que la empresa está reevaluando el uso de Meta Pixel.

“La privacidad de nuestros clientes es de suma importancia y nos tomamos muy en serio las preocupaciones sobre la información de nuestros clientes”, dijo Richardson.