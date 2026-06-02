Exigen la disponibilidad de píldoras abortivas en los campus universitarios

El estado de Colorado aprueba un proyecto de ley que exige la disponibilidad de píldoras abortivas en los campus universitarios y lo envía al gobernador.

Se espera que el gobernador de izquierda, Jared Polis, firme en junio la legislación sobre las píldoras abortivas, la cual se aplica tanto a instituciones públicas como privadas.

La legislatura de Colorado ha enviado al gobernador demócrata Jared Polis una legislación que exigiría a las universidades del estado ofrecer píldoras abortivas, independientemente de si son instituciones públicas o privadas.

El proyecto de ley HB26-1335 exige que cualquier institución de educación superior que cuente con un centro de salud estudiantil o una farmacia distribuya “medicamentos” abortivos en sus propias instalaciones; asimismo, exige a aquellas que no los tengan que “o bien envíen una receta para medicamentos abortivos a una farmacia ubicada fuera del campus, o bien dispensen dichos medicamentos a través del centro de salud estudiantil de la institución, siempre que la licencia de dicho centro lo permita”.

El proyecto de ley exime a aquellas instituciones que tengan “creencias o prácticas religiosas genuinas” que entren en conflicto con la medida (lo cual podría dejar abierta la peligrosa posibilidad de que sea el propio Estado quien decida qué considera lo suficientemente religioso —y qué no— como para justificar una exención); sin embargo, la ley se aplica explícitamente tanto a las instituciones privadas como a aquellas operadas o financiadas por el Estado, lo que representa una expansión significativa de la autoridad gubernamental asumida.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes estatal por 41 votos a favor y 22 en contra el 27 de abril, y en el Senado estatal por 23 votos a favor y 12 en contra el 13 de mayo; ahora solo requiere la firma del gobernador para convertirse en ley, un paso que —según señala la organización Live Action— se espera que se concrete en el mes de junio.

“Exigir la provisión de servicios de aborto transforma el alcance tradicional de los centros de salud estudiantiles.

Estos centros están diseñados para brindar atención primaria, servicios preventivos y un manejo ambulatorio limitado de enfermedades comunes”, advierte el Dr. Tom Perille, miembro de la Asociación Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras Provida (American Association of Pro-Life OBGYNS) y de la organización Demócratas por la Vida de Colorado.

El médico añade que los abortos “suelen requerir seguimiento e intervenciones quirúrgicas”, procedimientos para los cuales los centros de salud estudiantiles no están equipados.

Varios estados han comenzado a ofrecer píldoras abortivas a los estudiantes universitarios como una estrategia para mantener el aborto a demanda tras la anulación del fallo *Roe v. Wade*; algunos han llegado incluso al extremo de colocar medicamentos abortivos y píldoras anticonceptivas en las máquinas expendedoras de las instituciones educativas.

Las píldoras abortivas se han convertido en un elemento clave de los esfuerzos del *lobby* abortista por preservar el “acceso” a este procedimiento en el escenario posterior a *Roe*, a pesar de los riesgos que conllevan para las mujeres que las ingieren, así como del daño mortal que infligen a los seres humanos no nacidos.

Los defensores de la vida citan un análisis de abril de 2025 realizado por el Centro de Ética y Políticas Públicas (EPPC), el cual concluyó que casi el 11 por ciento de las mujeres sufren sepsis, infecciones, hemorragias u otras afecciones graves tras tomar mifepristona —según datos de las aseguradoras—; a esto se suman hallazgos similares de la Fundación para la Restauración de Estados Unidos (Restoration of America Foundation), todo ello como parte de un «creciente conjunto de pruebas que indican que los riesgos para la salud asociados con los abortos mediante mifepristona son graves, generalizados y están significativamente subnotificados».

Mientras surgen interrogantes sobre qué medidas —si es que toma alguna— adoptará la administración Trump respecto a las permisivas normativas federales sobre la píldora abortiva, el estado de Colorado hace todo lo posible por perpetuar el aborto a demanda.

La legislación estatal permite el aborto prácticamente por cualquier motivo, lo que hizo posible la apertura, el año pasado en Boulder, de un centro de abortos «para todos los trimestres»; la misma ciudad que en su día albergó al tristemente célebre abortista de etapas avanzadas del embarazo, Warren Hern.

A pesar de ser un auténtico refugio para la «elección» de acabar con la vida de los no nacidos, Colorado muestra escaso respeto por las decisiones de aquellos que disienten.

Actualmente se encuentra bajo investigación federal ante la sospecha de haber coaccionado a proveedores de servicios de salud para que cubrieran abortos y, el pasado mes de enero, se vio obligado a pagar 5,6 millones de dólares a una clínica médica provida a la que había hostigado por ofrecer el tratamiento de reversión de la píldora abortiva.