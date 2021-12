Existe una grave situación de vivienda asequible

Creo que no es nada nuevo y novedoso y de alguna manera u otra sabemos que actualmente estamos enfrentando una grave situación de vivienda asequible en nuestro estado de Colroado.

Pero ahora el grupo de trabajo de Colorado trabaja para finalizar el plan de $400 millones en la que la mayor parte del dinero se destinaría a préstamos a bajo interés para desarrolladores; subvenciones a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales.

El Grupo de Trabajo de Transformación de Vivienda Asequible, es uno de los tres paneles estatales encargados de encontrar formas de gastar el dinero de ayuda federal COVID-19, y está muy cerca de finalizar sus recomendaciones de como gastar $400 millones en dinero federal, en aumentar la oferta de Colorado de apartamentos y casas económicamente asequibles.

El pasado 8 de Diciembre, se discutió un plan tentativo que provino del subpanel de 15 miembros del grupo de trabajo, en el que incluía a representantes de organizaciones de defensa de personas sin hogar, organizaciones sin fines de lucro de vivienda, propietarios y desarrolladores.

Cabe destacar que gran parte de lo que exige el plan implica préstamos para desarrolladores de viviendas asequibles y compradores de viviendas asequibles existentes, así como subvenciones para viviendas asequibles dirigidas a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales.

Los legisladores del grupo de trabajo ayudaron a dirigir el trabajo del subpanel y tomar decisiones sobre qué recomendaciones incluir en el tan interesante plan.

Pero recordemos que nada esta está escrito en piedra ni finalizado hasta mucho después de que el grupo de trabajo apruebe y finalice un informe con propuestas de financiación y políticas.

Y no muy lejano, en la próxima primavera, los legisladores de la Asamblea General de Colorado tendrán que votar sobre la legislación que se apropia de los fondos.

Cabe hacer hincapié de que en todo Colorado, hay una escasez de más de 113,000 unidades para hogares de ingresos extremadamente bajos que ganan muy por debajo de $28,790 por año, esto según datos e información de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos.

Y eso incluye principalmente a aquellos hogares con personas que trabajan en empleos de muy bajos salarios, personas con diferentes discapacidades y también a las personas mayores con ingresos fijos.

Muchas personas que trabajan en el sector hotelero no pueden permitirse vivir en las comunidades de montaña donde trabajan, un problema que, según los líderes locales, se ve agravado por la reciente afluencia de compradores de segundas viviendas y alquileres a corto plazo.

“Tenemos muchas tiendas pequeñas, pequeños restaurantes que no pueden estar abiertos porque no tienen empleados y no pueden conseguir empleados porque los empleados no pueden encontrar ningún lugar para vivir”, dijo el comisionado del condado de Park, Dick Elsner testificó durante una reunión del 30 de noviembre del grupo de trabajo de viviendas asequibles. “Eso se reduce a los trabajadores del condado en carreteras y puentes, y al departamento del alguacil. … Me parece que a muchas personas en el área metropolitana les encanta tener una segunda casa, y creen que pueden hacerlo alquilándola (como un alquiler a corto plazo) durante una buena parte del año “.

Los $400 millones del estado para viviendas asequibles provienen de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, que el Congreso aprobó en marzo para ayudar a los gobiernos estatales y locales a recuperarse de la pandemia. Tras la aprobación de la ley federal, los legisladores de Colorado crearon tres grupos de trabajo para determinar cómo gastar grandes cantidades del dinero federal en viviendas asequibles, salud conductual y recuperación económica.

Cada uno de los grupos de trabajo publicará informes sobre sus recomendaciones de financiamiento antes de que la Asamblea General se vuelva a reunir a mediados de enero para la sesión legislativa de 2022.

Los montos de financiamiento discutidos el 8 de diciembre aún son preliminares y podrían cambiar, dijo Brian Rossbert, presidente del subpanel del grupo de trabajo y director ejecutivo de Housing Colorado, una organización de defensa sin fines de lucro. Rossbert señaló que el grupo de trabajo y el subpanel aún tienen reuniones pendientes antes de fin de año.

Rossbert calificó los rangos de financiación como un “punto de partida para las deliberaciones del grupo de trabajo sobre las recomendaciones de financiación que harán en su informe final”. Aún así, brindan una ventana a lo que se avecina.

Fondos de préstamos rotatorios:

La recomendación de mayor valor en dólares del grupo de trabajo de viviendas asequibles dirigiría entre $146 millones y $208 millones a fondos de préstamos rotatorios para crear nuevas viviendas asequibles y preservar la oferta existente. Ese rango de financiación se basa en un documento que resume la estrategia de financiación, que se debatió en una reunión del 8 de diciembre.

Un fondo proporcionaría préstamos a bajo interés o “por debajo del mercado” a los desarrolladores de viviendas asequibles, ayudándoles a construir apartamentos o casas en venta en comunidades donde la pandemia afectó significativamente el mercado de la vivienda.

Otro fondo proporcionaría préstamos para la compra de apartamentos y casas asequibles existentes, por entidades que buscan mantener esas unidades asequibles.

Subvenciones a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales

Según el resumen del 8 de diciembre, el grupo de trabajo y el subpanel creen que entre $110 millones y $164 millones del dinero federal deberían usarse para subvenciones para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro y los gobiernos locales a agregar viviendas asequibles y brindar asistencia en efectivo.

Esta fue una estrategia popular para muchos de los líderes locales y trabajadores sin fines de lucro que testificaron en la reunión del grupo de trabajo del 30 de noviembre.