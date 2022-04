Por Pastor Pedro H. Gonzalez

Un saludo muy especial para cada lector de esta semana.

En verdad es un gusto saber que somos leídos y que a través de este ejercicio de “yo escribo, alguien lee, todos nos edificamos” estamos haciendo la labor mas importante que tenemos como iglesia, la cual es la que nos muestra 2 Timoteo 3:16-17 que al final de la hora es el manual practico de la gran comisión.

De cualquier manera, el tema al que me referiré hoy viene rondando mi corazón desde hace muchísimo tiempo. Es una pregunta que esta en mente de muchos creyentes, de muchos hijos y que a la vez es la causa de burla que sobre nosotros tienen muchos ateos. La pregunta es: Si Dios es tan fiel y tan bueno, y tan poderoso porque no me va mejor o porque no le va mejor a ese que es tan devoto de “su Dios”.

No creo que pueda contestar del todo a la pregunta, pero si que le hare un aporte al lector que lo va a poner en el camino de avance en la practica de su fe. Quiero hablarle del gozo como factor de multiplicación, de fruto, es decir para que nos vaya mejor cada vez. Si uno ve la biblia se da cuenta que, a lo largo de ella, hay seres que florecieron y dieron mucho fruto en lo que hicieron y otros que no alcanzaron gran cosa, unos cumplieron hasta donde pudieron lo que Dios decía, pero ninguno pudo marcar un 100% de cumplimiento en todo y sin embargo hay un comando, una orden que la humanidad entera ha cumplido sin falta hasta la fecha.

Ese comando o mandamiento fue el que se le dio a Adán en el Edén cuando fue bendecido: “Fructificad y multiplicaos”. La humanidad sigue multiplicándose sin falta y sin falta sigue cumpliéndose aun en los impíos, en los mundanos, en los ateos, la bendición de la multiplicación. Me pregunte porque y la respuesta fue, por el gozo. El diseño que Dios puso en nosotros como especie para lograr la multiplicación trae un componente máximo que nos lleva a reproducirnos y evita que el mandamiento sea desechado, es el gozo. Lo hemos abusado, pero ese es el motivo principal por el cual la humanidad sigue y seguirá multiplicándose. Hay un gozo especial a la hora la multiplicación como especie. La ciencia le llama orgasmo, pero para Dios es nada mas que la herramienta que garantiza la multiplicación de la especie.

Jesus tuvo sumo gozo al subir a la cruz, el sabia que iba a ser plantado y la biblia dice que el menosprecio el oprobio y soporto la cruz. Hebreos 12:2

El fue la semilla que cayo en tierra y murió para poder llevar mucho fruto. Semilla viene del latín seminia que deriva en semilla y cuya raíz es semen, palabra ala que le damos una connotación negativa pero que en realidad habla de un medio de siembra, así que lo que paso allí estaba poniendo en acción el mismo principio de gozo que se le dio a Adán como cabeza de la especie, para fructificar y multiplicarse.

El resultado es asombroso, hoy en día los “cristianos” hijos de Dios en Cristo siguen multiplicándose por miles y millones. El punto final para aquel que espera una respuesta y una guía de como hacer para que su vida fructifique más, es que pongamos en todo lo que hagamos el componente “gozo”.

Puedo asegurar a través de esta iluminación que nos da el Espíritu Santo que, si gozamos la labor que hacemos, cualquiera que ella sea, estaremos recibiendo abundante fruto ya que lo que haremos será una siembra con gozo y es garantizado por la ley de la siembra y la cosecha que seremos fructíferos, que todo lo que hagamos se multiplicara.

Solo debo aclarar que no me refiero al gozo carnal en el que el placer es llevado al clímax, ya que por este se cometen aberraciones y se violan leyes y principios. Hablo del gozo de Dios, algo espiritual, que va más allá de una simple satisfacción temporal a la carne.

El gozo de Dios del cual la Biblia dice que es nuestra fortaleza. De ese gozo hablo y cuando lo aplicamos a lo que hacemos, nos hacemos tan efectivos en eso que todo lo que hagamos va a florecer y dar fruto.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino

3600 S Clarkson St

Englewood, CO 80113

Tel: 720-218-3890

Horarios de servicio Domingos 12:30:00 pm Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.