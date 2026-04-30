Federal Heights concluye sin debate ni decisión

En la pequeña ciudad de Federal Heights, la reunión del concejo de la ciudad concluyó sin debate ni decisión sobre el administrador y el abogado de la ciudad.

Tras pasar más de 90 minutos en sesión ejecutiva, de repente se detuvo una moción para poner al administrador y al abogado de la ciudad en licencia remunerada.

Este intento de poner al administrador y al abogado de la ciudad de Federal Heights en licencia administrativa remunerada fue detenido el miércoles por la noche, después de que el abogado de la ciudad comunicara al concejo que la moción era improcedente.

No está claro si habría prosperado una votación para poner en licencia a la administradora de la ciudad, Jacquie Halburnt, y al abogado de la ciudad, Bill Hayashi; sin embargo, mientras se leía la moción, Hayashi señaló que esta resultaba inapropiada, dado que la agenda incluía un punto de debate y no un punto de acción.

Los concejales pasaron más de 90 minutos en sesión ejecutiva el miércoles, durante una reunión especial convocada para discutir la situación laboral de Halburnt y Hayashi.

La reunión tuvo lugar menos de dos semanas después de que el jefe de policía, Robert Grado, y el jefe de bomberos, Marc Mahoney, fueran despedidos abruptamente el pasado 3 de abril.

El personal fue notificado de los despidos mediante un correo electrónico enviado a las 6:40 p. m. de un viernes por la noche.

Antes de la sesión ejecutiva, cerca de una docena de residentes intervinieron durante el turno de comentarios del público; la mayoría expresó su inquietud por la forma en que se gestionaron los despidos y exigió rendición de cuentas por parte de la administradora de la ciudad.

«Lo que ha sucedido es inaceptable, poco profesional y profundamente irrespetuoso», declaró la residente Renee Lund. «Esto no va a desaparecer. Seguiremos viniendo, alzando la voz y exigiendo respuestas hasta que se aborde este asunto».

La esposa de Grado, Judy, también intervino a través de Zoom para defender a su marido. «Hoy estoy aquí para hablar sobre el despido injustificado de mi esposo», afirmó. «Un jefe de policía con una trayectoria impecable de 40 años, despedido por la administradora de la ciudad mediante un correo electrónico, en lo que consideramos una represalia».

Una vez detenida la moción para poner en licencia a Halburnt y Hayashi, los residentes manifestaron su indignación durante un segundo turno de comentarios del público. Algunos instaron al concejo a votar para incorporar un punto de acción a la agenda. Pero desafortunadamente esto no ocurrió; tampoco hubo debate alguno, y la reunión fue levantada. Las tensiones en Federal Heights entre los servicios de emergencia y el personal administrativo de la ciudad llevan meses en aumento. En enero, la policía y los bomberos emitieron un voto de censura contra Halburnt.

La alcaldesa Linda Montoya declaró sentirse avergonzada de ocupar el cargo de alcaldesa.

En un comunicado conjunto, los sindicatos de la policía y de bomberos manifestaron: «Nuestros sindicatos agradecen al público por su apoyo.

Consideramos inaceptable el resultado de la sesión especial del Concejo celebrada esta noche y no haremos más comentarios por temor a represalias».

Esperamos que en los proximos días ó meses esta situación mejore por el beneficio de la misma comunidad que al final de cuentas es la más afectada.