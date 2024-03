Gavin Newsom demandado por política que obliga a los profesores a mentir a los padres sobre la confusión de género de los estudiantes

“Cuando los profesores se ven obligados a mentir a los padres que han confiado a un niño a su cuidado, eso es inadmisible”, afirmó Paul Jonna, asesor especial de la Sociedad Thomas More.

Dos profesores han añadido al gobernador y al fiscal general de California a una demanda. La demanda afirma que las políticas estatales han obligado a los educadores a mentirles a los padres ocultándoles la condición transgénero de sus hijos.

Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West, dos maestras de la escuela secundaria Rincón en Escondido, demandaron al Distrito Escolar Unido de Escondido en abril, alegando violaciones de sus derechos de la Primera Enmienda.

Alegan que la “Política de exclusión parental” del distrito escolar impide a los maestros revelar “el hecho de que un estudiante se identifica como un nuevo género o quiere que se le llame con un nuevo nombre o nuevos pronombres durante el día escolar”.

Los maestros agregaron al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general Rob Bonta a la demanda el mes pasado.

“El gobernador es el jefe”, dijo Paul Jonna, el abogado que representa a Mirabelli y West, a The Daily Signal en un comunicado el viernes. Newsom “tiene la responsabilidad final de establecer la política educativa para quienes están bajo su supervisión”, añadió Jonna, asesora especial de la Sociedad Thomas More y socia de la firma LiMandri and Jonna LLP.

“La Escuela Intermedia Rincón y el Distrito Escolar Unido de Escondido no operan en el vacío”, señaló. “La Constitución de California establece que la educación es, en última instancia, una cuestión de responsabilidad del estado”.

La demanda alega que un procedimiento del distrito escolar titulado “Política de exclusión parental” impide a los maestros revelar “el hecho de que un estudiante se identifica como un nuevo género o quiere que se le llame con un nuevo nombre o nuevos pronombres durante el día escolar”.

La Sociedad Thomas More, una organización legal sin fines de lucro que representa a Mirabelli y West, afirma que “el distrito se negó rotundamente a eximir a los maestros de la Política de Exclusión de los Padres, obligándolos a engañar sistemáticamente a los padres de sus estudiantes”.

En agosto de 2022, los profesores recibieron un correo electrónico con una lista de estudiantes, incluidos sus nombres y pronombres preferidos.

La lista incluía instrucciones sobre si los profesores podían revelar los nombres y pronombres a los padres o tutores de los estudiantes. Según se informa, Mirabelli recibió un correo electrónico con una lista de estudiantes como esta: “[nombre del estudiante]: el nombre preferido es [redactado] (los pronombres son él/ella). Papá y madrastra NO lo saben, utilice [redactado] y ella cuando llame a casa”.

Mirabelli y West afirman que la política viola sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión.

En septiembre, un juez de un tribunal de distrito de EE. UU. concedió una orden judicial preliminar que impedía al distrito escolar hacer cumplir la Política de exclusión parental en Mirabelli y West.

El juez Rodger T. Benítez calificó la política como una “trifecta de daño”:

[La política] perjudica al niño que necesita la orientación de los padres y posiblemente una intervención de salud mental para determinar si la incongruencia es orgánica o si es el resultado del acoso, la presión de los compañeros o un impulso fugaz.

Perjudica a los padres al privarlos del derecho reconocido desde hace mucho tiempo por la Decimocuarta Enmienda a cuidar, guiar y tomar decisiones sobre el cuidado de la salud de sus hijos.

Y, por último, perjudica a los demandantes que se ven obligados a violar los derechos de los padres al obligarlos a ocultar información que consideran fundamental para el bienestar de sus estudiantes, violando sus creencias religiosas.

En enero, los educadores agregaron a Newsom y Bonta a la demanda, alegando que el distrito escolar está actuando bajo su dirección al intentar hacer cumplir “las leyes estatales y federales contra la discriminación”.

El Departamento de Educación de California ha interpretado la ley en el sentido de exigir a los distritos escolares que oculten la identidad transgénero de los estudiantes a ciertos padres, so pena de perder los fondos estatales para educación.

La demanda legal enmendada también dice que “según el fiscal general, el estado de California demandará a cualquier distrito escolar que no adopte estas políticas”.

Bonta “ha estado amenazando a los distritos escolares con adoptar políticas para ocultar la incongruencia de género de los estudiantes a los padres y tutores legales, enfrentando a los estudiantes, los padres y las escuelas entre sí”, dijo Jonna, el abogado de los maestros.

Dijo que la orden de Benítez consideraba inconstitucionales esas políticas y el fiscal general no ha mostrado voluntad de seguirla.

“Las acciones de Bonta han demostrado que el estado de California no está tomando ninguna medida para cumplir con las órdenes del juez Benítez, por lo que ahora se le obligará a hacerlo”, dijo Jonna.

Jonna dice que sus clientes también desean “una declaración de que las políticas de exclusión de los padres violan los derechos de los padres porque no se les puede obligar a infringir la ley”.

Cuando se le pidió que respondiera a los argumentos de Newsom sobre tales políticas, Jonna dijo: “Las políticas no son necesarias para proteger a los estudiantes; las perjudican”.

“Cuando los profesores se ven obligados a mentir a los padres que han confiado a un niño a su cuidado, eso es inadmisible”, añadió.