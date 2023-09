Hace sonar la alarma “No cumpliremos”

“No cumpliremos”: Trump hace sonar la alarma sobre los “tiranos” del Covid antes de las elecciones de 2024.

Donald Trump ha hecho declaraciones audaces contra oponentes políticos a los que llama “lunáticos de izquierda” y ha lanzado un desafío a “todo tirano del COVID que quiera quitarnos la libertad”.

“No cumpliremos”, declaró.

“Estas son malas personas”, dijo el presidente sobre la administración Biden en un video publicado el miércoles. “Estamos tratando con personas enfermas”.

“Pero a cada tirano del COVID que quiera quitarnos la libertad, escuchen estas palabras”, continuó. “No cumpliremos, así que ni lo pienses”.

“No cerraremos nuestras escuelas.

No aceptaremos sus bloqueos. No cumpliremos con sus mandatos de uso de mascarillas y no toleraremos sus mandatos de vacunas”.

El 45º presidente de Estados Unidos, que ahora hace campaña para regresar como el 47º, advirtió que probablemente se aplicarán nuevamente mandatos y bloqueos para que los demócratas puedan controlar el resultado de las elecciones presidenciales de 2024.

“Los lunáticos de izquierda se están esforzando mucho por restablecer los confinamientos y mandatos de COVID con todo su repentino alarmismo sobre las nuevas variantes que se avecinan”, dijo Trump. “¿Sabes qué más viene? Una elección”.

“Quieren reiniciar la histeria del COVID para poder justificar más confinamientos, más censura, más buzones ilegales, más votos por correo y billones de dólares en sobornos a sus aliados políticos de cara a las elecciones de 2024. ¿Te suena familiar? preguntó.

“Amañaron las elecciones de 2020 y ahora están intentando hacer lo mismo otra vez, manipulando las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, las elecciones de 2024, incluso si eso significa intentar traer de vuelta el COVID”, afirmó. afirmó, y agregó: “Fracasarán porque no dejaremos que suceda”.

“Cuando regrese a la Casa Blanca, utilizaré todas las autoridades disponibles para recortar los fondos federales a cualquier escuela, universidad, aerolínea o sistema de transporte público que imponga un mandato de mascarilla o de vacuna”, prometió.