HB24-1306 Propuesta de ley que aumentaría la pena por posesión de opiáceos sintéticos

En nuestro estado de Colorado y al rededor del país ha habido una gran perdida de vidas por la droga asesina Fentanilo que es el asesino en masa del mercado de las drogas.

En 2022, el último año del que se dispone de cifras concretas, 910 personas de entre 18 y 45 años murieron por el consumo de fentanilo en Colorado. Según los Centros para el Control de Enfermedades, el fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte en todo el país entre adultos de 18 a 45 años.

Colorado ha estado en el centro de la epidemia y podemos culpar a nuestros legisladores.

En este periodo de la sección legislativa, los residentes de Colorado tiene una nueva oportunidad de pelear en contra de esa droga mortal. Hoy miércoles en el Capitolio de Colorado, se esta debatiendo la propuesta de Ley HB24-1306

que aumenta la pena por posesión de opiáceos sintéticos.

Sobre el aumento de la pena penal asociada a la posesión de opiáceos sintéticos. a Legislatura tiene una oportunidad más sustancial de reparar parte del daño que ha causado a nuestras leyes y de expiar la devastación que ha resultado. Está previsto que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes apruebe un proyecto de ley del representante estatal Mike Lynch, republicano por Wellington, que taparía un enorme agujero en la ley actual. Instamos encarecidamente al panel legislativo a aprobar el proyecto de ley.

Esta propuesta de ley dice en resumen que: Según la ley actual, la posesión consciente de cualquier material, compuesto, mezcla o preparación que pese más de un gramo y no más de 4 gramos y contenga cualquier cantidad de fentanilo, carfentanilo, opiáceo de bencimidazol o un análogo de los mismos, es un nivel 4. delito grave de drogas; excepto que, si un acusado presenta pruebas de respaldo para establecer que cometió un error de hecho razonable y no sabía que la sustancia controlada contenía fentanilo, carfentanilo, opiáceo de bencimidazol o un análogo de los mismos, el asunto debe presentarse al hallador de la causa, hecho en forma de interrogatorio incluido en el formulario de veredicto.

Si el investigador de los hechos determina que el acusado cometió un error de hecho razonable, entonces el acusado comete un delito menor de drogas de nivel 1. Algo que no es justo porque la vida de una persona vale mucho más.

Entonces esta propuesta de Ley HB24-1306 eliminaría esta disposición y busca que aumenta la pena por posesión de opiáceos sintéticos.

Según la ley actual, la posesión consciente de cualquier material, compuesto, mezcla o preparación que no pese más de un gramo y contenga cualquier cantidad de fentanilo, carfentanilo, opiáceo de bencimidazol o un análogo de los mismos, es un delito menor de drogas de nivel 1; excepto que una cuarta infracción o una infracción posterior es un delito grave de drogas de nivel 4. El proyecto de ley elimina esta disposición.

A partir del 1 de julio de 2024, el proyecto de ley convierte la posesión de cualquier material, compuesto, mezcla o preparación que contenga cualquier cantidad de fentanilo, carfentanilo, opiáceo de bencimidazol o un análogo de los mismos, en un delito grave de drogas de nivel 4.

Cuando los legisladores restablecieron los cargos por delitos graves en 2022 por posesión de 1 a 4 gramos de cualquier sustancia que contenga fentanilo, dejaron la posesión de menos de un gramo como delito menor.

Eso es suficiente para matar a 500 personas.

Cabe destacar que los legisladores también permitieron a los acusados de posesión delito grave argumentar ante el tribunal que no sabían que poseían fentanilo. Si un tribunal determina que el acusado cometió un error razonable, el delito se reduce a un delito menor.

El proyecto de ley ó conocido también como propuesta de ley HB24-1306 de Lynch, patrocinada en el Senado por el senador estatal Byron Pelton, republicano por Sterling, elimina la defensa de “realmente no lo sabía” y, a partir del 1 de julio, hace que la posesión de cualquier material, compuesto, mezcla, o preparación que contenga “cualquier cantidad” de fentanilo, carfentanilo, opiáceo de bencimidazol o un análogo, un delito grave de drogas de nivel 4.

Seamos claros: este no es un cambio de política radical, sino un esfuerzo por presionar el botón de reinicio. El proyecto de ley representa un regreso a la cordura que ya era necesario (después de todo, incluso Oregón está recriminalizando las drogas) para que las fuerzas del orden puedan abordar el flagelo del fentanilo. Seamos claros, y entendamos que esta droga es tan peligrosa y mortal que poco menos de un gramo de fentanilo no sólo es suficiente para provocar cientos de sobredosis, sino que también ofrece una cobertura perfecta para un traficante que merodea por las calles. Puede afirmar ante los policías que lo arrestan que es para su uso: simple posesión.

La ley actual lo convierte en un mero delito menor no más grave que una multa de tráfico. No hay cargos por delitos graves por intención de distribuir. No importa que en realidad tenga la intención de vendérselo a otros.

No hace falta decir que se trata de un vacío legal que debe subsanarse.

Entonces al cierre de esta edición, en el Capitolio de Denver las personas que han perdido a un hijo, hija o algun familiar o amigo, estaban a la espera de que los legisladores escucharan su testimonio con la esperanza de poderlos convencer de que pasen esta propuesta de ley para que se penalice a los que venden o trafican esa droga en nuestras comunidades y logar disminuir las muertes por esta droga y que se penalice.

Para concientizar a los legisladores e informar a la comunidad del peligro de esta droga, se estará presentando este documental: DEVASTATE Colorado’s Fentanyl Disaster, este documental vale la pena verlo en cuanto este disponible. Gracias a los esfuerzos de muchas personas se logro hacer la filmación y gracias a un ciudadano muy preocupado por esta epidemia se pudo lograr la grabación y muy pronto será lanzado y presentado a todo Colorado y a nivel Nacional. El fentanilo es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años.

La DEA califica la epidemia de fentanilo como “la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás”.

Abajo la captura de pantalla del adelando del documental.