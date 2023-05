Hillary Clinton abogó por abortos

La exsecretaria de Estado y senadora Hillary Clinton abogó por los abortos basados en la discriminación en un tuit del 15 de mayo, apoyando el aborto de una niña no nacida con síndrome de Turner. “Una madre de Idaho enfrentó dos opciones: continuar con un embarazo que probablemente terminaría en aborto espontáneo o mortinato, con riesgos para su propia salud, o viajar fuera del estado para abortar”, tuiteó Clinton. “Estas historias se están reproduciendo en todo el país”.

Clinton terminó su tuit con un enlace a un artículo del Idaho Capital Sun que lamentaba la ley pro-vida de Idaho que protege a la mayoría de los niños no nacidos del aborto, que prohibía matar a la hija no nacida de Jennifer Adkins. A las 12 semanas, Adkins se enteró de que su hija “probablemente tenía el síndrome de Turner, una anomalía cromosómica que termina en aborto espontáneo en el 99 % de los casos”, según el artículo. Solo afecta a las niñas, y las que sobreviven corren el riesgo de sufrir problemas de salud.

No está claro si Adkins se sometió a una prueba definitiva, ya que la detección prenatal temprana solo proporciona el nivel de riesgo de que un niño tenga una determinada condición de salud, no un resultado positivo o negativo.

Adkins dijo que debido al diagnóstico de su hija, ella misma corría el riesgo de desarrollar el síndrome del espejo, lo que haría que la madre experimentara síntomas similares a los de su hijo por nacer. La Dra. Maria Palmquist, especialista en medicina materno-fetal del Centro Médico Regional Saint Alphonsus en Boise, Idaho, le dijo a States Newsroom que esto podría provocar preeclampsia. Adkins quería abortar, pero la ley de Idaho no permite el aborto debido a un diagnóstico fetal.

Es importante tener en cuenta que Adkins no había desarrollado una afección potencialmente mortal, pero si hubiera desarrollado preeclampsia, habría habido tratamientos para ayudar. Si esos tratamientos no hubieran tenido éxito, los médicos habrían dado a luz prematuramente a su hija, lo cual no es un aborto inducido destinado a matar deliberadamente a un niño. En un parto de emergencia, podrían haber intentado salvar ambas vidas. No hubo una necesidad médica inmediata para que el embarazo de Adkins terminara y nunca hubo una necesidad de matar intencional y directamente a su hija no nacida a través de un aborto inducido.

“Es difícil saber que mi cuerpo y el feto se esfuerzan tanto por aguantar”, dijo Adkins. “Y tuvimos que tomar una decisión muy difícil. ¿lo intentamos? Pero ¿con qué propósito? No tiene sentido traer a un niño a este mundo que de todos modos no sobrevivirá o tendrá complicaciones graves. Y no es justo para ninguno de nosotros”.

La editora en jefe de The Federalist, Mollie Hemingway, respondió al tuit de Clinton con un ensayo de Caitlin Bawn, una mujer que vive con el síndrome de Turner y le preocupa que las pruebas prenatales como la que se le hizo a Adkins estén causando que los padres tomen “decisiones irreversibles sin entender el desorden.”

Las investigaciones muestran que alrededor del 76 % de las niñas no nacidas diagnosticadas con el síndrome de Turner son abortadas. Sin embargo, dijo Bawn, “al igual que el síndrome de Down o el autismo, Turner es un trastorno del espectro con síntomas que varían en gravedad, y un diagnóstico no indica cómo será la vida de una persona. Una chica que lo tiene, como yo, puede ser feliz, inteligente y muy exitosa”.

Bawn no fue diagnosticada hasta los cuatro años y dice que “era una niña bastante normal”.

“Pero solo busca ‘Síndrome de Turner’ en Google y encontrarás posibles síntomas que harían que cualquier mujer embarazada se detuviera. Esterilidad. Cuello palmeado. Insuficiencia renal. Discapacidad de aprendizaje. Anomalías esqueléticas”, dijo.

Después del diagnóstico de Bawn, su madre, que tiene un doctorado en biología, escuchó la lista de “18 a 20 cosas aterradoras” por las que podría pasar su hija. Pero en lugar de centrarse en lo negativo, decidió considerar lo positivo: en qué sería “buena” su hija.

“Durante los años que siguieron, pudimos tachar la mayoría de las cosas de la lista de temores, y los síntomas que quedaron tuvieron un impacto mínimo en mi vida”, dijo Bawn.

Dijo que encuentra sus síntomas “frustrantes en lugar de devastadores, y mi vida ha sido mucho más normal que las historias de terror que escuchan muchas mujeres embarazadas cuando les dicen que su feto puede tener ST. Este síndrome no es mi identidad”.

Bawn también ha vivido una vida llena de logros. A los 18 ganó la Beca Global del Primer Ministro. Ayudó a establecer un hospital de cáncer en la zona rural de Kolkata. Obtuvo una maestría en relaciones internacionales y una segunda maestría en periodismo.

“Escribí esto para resaltar una vida que muchos no pensarían posible de alguien con un trastorno genético”, escribió. “Me entristece que las futuras madres no vean mi vida como una opción para sus hijas por nacer cuando se les diagnostica ST. Si solo se les informa de todo lo que puede salir mal, naturalmente evocan el peor de los casos”.

Ella continuó: “De ninguna manera pretendo disminuir las complicaciones del ST. Para algunas chicas, es debilitante. Puede que tenga suerte de estar en el extremo más leve, pero soy igualmente representativo de lo que puede ser la vida con el trastorno”. Bawn admite que apoya el aborto, pero dice que está “inquieta ante la idea de que una madre pueda terminar con su hija TS…”. Piensa que los médicos deberían dar una imagen “justa y precisa” de la vida con el síndrome de Turner que incluya historias como la de ella.