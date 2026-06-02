Imputan cargos a exdictador cubano Raúl Castro

Los EE. UU. imputa cargos al exdictador comunista de Cuba, Raúl Castro. Los cargos están vinculados a un incidente ocurrido en el año 1996, en el que la Fuerza Aérea cubana derribó aviones desarmados, causando la muerte de cuatro personas.

El gobierno de Estados Unidos imputó cargos este miércoles al exdictador comunista cubano Raúl Castro.

Los cargos contra Castro, quien lideró el régimen comunista de Cuba entre el 2008 y el 2018, incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos cargos por destrucción de aeronaves.

Los cargos se derivan de un incidente ocurrido en 1996, en el que la Fuerza Aérea cubana derribó aviones desarmados operados por “Hermanos al Rescate” (Brothers to the Rescue), una organización sin fines de lucro con sede en Florida, formada por exiliados cubanos.

El ataque contra las aeronaves civiles causó la muerte de cuatro hombres, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.

Castro, de 94 años y hermano del difunto dictador cubano Fidel Castro, era el jefe de las fuerzas armadas de Cuba en aquel momento y presuntamente ordenó el derribo.

Raúl Castro también fue el máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba entre 2011 y 2021.

Cabe recalcar que otros cinco aviadores cubanos, presuntamente implicados en el ataque, también fueron imputados este miércoles.

“De ser declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a una pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses”, declaró el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ).

“Aviones de combate militares cubanos, bajo la cadena de mando supervisada por Raúl Castro, dispararon misiles aire-aire contra dos aeronaves civiles Cessna desarmadas, destruyéndolas sin previo aviso mientras volaban fuera del territorio cubano”, afirmó el DOJ.

La administración Trump pone en la mira al régimen comunista de Cuba:

Fidel Castro tomó el control del país en 1959, tras la Revolución Cubana, y estableció la dictadura comunista en la isla, la cual se hizo tristemente célebre por su intensa represión, las ejecuciones extrajudiciales y la persecución de la Iglesia Católica. La imputación de Raúl Castro coincide con el Día de la Independencia de Cuba, el 20 de mayo.

El presidente Donald Trump difundió un mensaje este miércoles con motivo de la fecha, en el que denunció al gobierno cubano.

«El régimen de La Habana de hoy constituye una traición directa a la nación por la cual sus patriotas fundadores derramaron su sangre y murieron», escribió.

«Durante casi siete décadas, el gobierno comunista de la isla ha desmantelado violentamente la libertad política, ha negado a su pueblo elecciones justas, ha silenciado con saña la disidencia y ha estrangulado la economía cubana hasta llevarla a un estado de colapso».

La administración Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba desde el mes de enero.

El régimen cubano dependía en gran medida del petróleo proveniente de Venezuela, pero las exportaciones se detuvieron después de que la administración capturara al exdictador izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro. Estados Unidos había imputado a Maduro por «narcoterrorismo» y otros cargos en el 2020, y nuevamente en enero.

El Departamento de Estado también impuso nuevas sanciones a agencias gubernamentales cubanas el 18 de mayo.

Funcionarios estadounidenses y cubanos han estado negociando durante meses; la administración Trump exige cambios fundamentales en el sistema comunista de Cuba, cambios que sus líderes se han negado a realizar. Estados Unidos también ha insistido en que Cuba bloquee las actividades de inteligencia chinas y rusas dentro del país.

El secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, se dirigió al pueblo cubano en un video en español este miércoles y dijo:

«La razón por la que ustedes se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos», afirmó.

«Cuba está controlada por GAESA», y la empresa GAESA fue —fundada por Raúl Castro hace 30 años añadió Rubio, refiriéndose al conglomerado cubano propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país.

«Mientras ustedes sufren, estos empresarios poseen activos por valor de 18,000 millones de dólares y controlan el 70 por ciento de la economía cubana». Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares les envian desde Estados Unidos, todo pasa por sus manos y de esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganacias de GAESA nada llega a ustedes.

En vez de usar el dinero para comprar petróleo como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero pero ahora que dejo de llegarles el petróleo gratis ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos mientrás que al pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que estan dañadas usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Cuba esta controlada por GAESA.

«La verdadera razón por la que ustedes no tienen electricidad, combustible ni alimentos es que quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero no se ha utilizado nada para ayudar al pueblo», dijo. «Lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son aquellos que controlan su país».