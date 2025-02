Inauguración del presidente Donald Trump

A partir de hoy, nuestro país florecerá y será respetado nuevamente en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros nunca más. Durante cada uno de los días de la administración Trump, simplemente pondré a Estados Unidos en primer lugar.

Nuestra soberanía será recuperada. Nuestra seguridad será restaurada. La balanza de la justicia se equilibrará de nuevo. El uso cruel, violento e injusto del Departamento de Justicia y nuestro gobierno como arma terminará. Y nuestra máxima prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre. Pronto Estados Unidos será más grande, más fuerte y mucho más excepcional que nunca.

Regreso a la presidencia confiado y optimista de que estamos al comienzo de una nueva y emocionante era de éxito nacional. Una ola de cambio está barriendo el país, la luz del sol está brillando sobre el mundo entero y Estados Unidos tiene la oportunidad de aprovechar esta oportunidad como nunca antes.

Pero primero, debemos ser honestos acerca de los desafíos que enfrentamos. Si bien son abundantes, serán aniquilados por este gran impulso que el mundo está presenciando ahora en los Estados Unidos de América. Mientras nos reunimos hoy, nuestro gobierno enfrenta una crisis de confianza. Durante muchos años, un establishment radical y corrupto ha extraído poder y riqueza de nuestros ciudadanos mientras los pilares de nuestra sociedad yacían rotos y aparentemente en completo deterioro.

Ahora tenemos un gobierno que no puede manejar ni siquiera una simple crisis en el país mientras, al mismo tiempo, tropieza con un catálogo continuo de eventos catastróficos en el extranjero. No protege a nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero brinda refugio y protección a criminales peligrosos, muchos de ellos provenientes de prisiones e instituciones mentales, que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo.

Tenemos un gobierno que ha otorgado fondos ilimitados para la defensa de las fronteras extranjeras, pero se niega a defender las fronteras estadounidenses o, lo que es más importante, a su propia gente.

Nuestro país ya no puede brindar servicios básicos en tiempos de emergencia, como lo demostró recientemente la maravillosa gente de Carolina del Norte, que ha sido tratada tan mal, y otros estados que aún sufren un huracán que tuvo lugar hace muchos meses o, más recientemente, Los Ángeles, donde estamos viendo incendios que aún arden trágicamente hace semanas sin siquiera una señal de defensa. Están arrasando con las casas y las comunidades, incluso afectando a algunas de las personas más ricas y poderosas de nuestro país, algunas de las cuales están sentadas aquí ahora mismo. Ya no tienen un hogar. Eso es interesante. Pero no podemos permitir que esto suceda. Nadie puede hacer nada al respecto. Eso va a cambiar.

Tenemos un sistema de salud pública que no responde en tiempos de desastre, pero se gasta más dinero en él que en cualquier otro país del mundo.

Y tenemos un sistema educativo que enseña a nuestros hijos a avergonzarse de sí mismos; en muchos casos, a odiar a nuestro país a pesar del amor que tratamos desesperadamente de brindarles. Todo esto cambiará a partir de hoy, y cambiará muy rápidamente.

Mi reciente elección es un mandato para revertir total y completamente una traición horrible y todas estas muchas traiciones que han tenido lugar y devolverle al pueblo su fe, su riqueza, su democracia y, de hecho, su libertad. A partir de este momento, el declive de Estados Unidos ha terminado.

Nuestras libertades y el glorioso destino de nuestra nación ya no serán negados. Y restauraremos de inmediato la integridad, la competencia y la lealtad del gobierno de Estados Unidos.

En los últimos ocho años, he sido puesto a prueba y desafiado más que cualquier presidente en nuestros 250 años de historia, y he aprendido mucho en el camino.

El camino para recuperar nuestra república no ha sido fácil, eso sí les puedo decir. Quienes desean detener nuestra causa han tratado de quitarme la libertad y, de hecho, quitarme la vida.

Hace apenas unos meses, en un hermoso campo de Pensilvania, la bala de un asesino me atravesó la oreja. Pero entonces sentí y creo aún más ahora que mi vida fue salvada por una razón. Dios me salvó para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande.

Gracias. Gracias.

Muchas gracias.

Por eso, cada día, bajo nuestra administración de patriotas estadounidenses, trabajaremos para enfrentar cada crisis con dignidad, poder y fuerza. Actuaremos con determinación y rapidez para devolver la esperanza, la prosperidad, la seguridad y la paz a los ciudadanos de todas las razas, religiones, colores y credos.

Para los ciudadanos estadounidenses, el 20 de enero de 2025 es el Día de la Liberación. Tengo la esperanza de que nuestra reciente elección presidencial sea recordada como la elección más grande y con más consecuencias en la historia de nuestro país.

Como demostró nuestra victoria, toda la nación se está uniendo rápidamente en torno a nuestra agenda con aumentos dramáticos en el apoyo de prácticamente todos los elementos de nuestra sociedad: jóvenes y viejos, hombres y mujeres, afroamericanos, hispanoamericanos, asiáticoamericanos, urbanos, suburbanos, rurales. Y muy importante, obtuvimos una victoria contundente en los siete estados clave y ganamos el voto popular por millones de personas. A las comunidades negra e hispana, quiero agradecerles por la tremenda muestra de amor y confianza que me han demostrado con su voto. Establecimos récords y no lo olvidaré. He escuchado sus voces en la campaña y espero trabajar con ustedes en los próximos años.

Hoy es el Día de Martin Luther King. Y su honor… este será un gran honor. Pero en su honor, lucharemos juntos para hacer realidad su sueño. Haremos realidad su sueño.

Gracias. Gracias. Gracias.

La unidad nacional está regresando a Estados Unidos y la confianza y el orgullo están creciendo como nunca antes. En todo lo que hagamos, mi administración estará inspirada por una búsqueda firme de la excelencia y un éxito incansable. No olvidaremos a nuestro país, no olvidaremos nuestra Constitución y no olvidaremos a nuestro Dios. No podemos hacer eso.

Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones, comenzaremos la restauración completa de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común. Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá de inmediato toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Restableceremos mi política de

Permanecer en México.

Pondré fin a la práctica de atrapar y liberar. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.