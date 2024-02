Inauguran nuevo refugio para niños sin hogar

Un nuevo refugio en el condado de Adams ahora atenderá a los jóvenes de la comunidad que enfrentan crisis.

“En un año y medio, dos años, podrás ver el producto final, y es magnífico”, dijo Rick Doucet, director ejecutivo de Community Reach Center. “Y lo que hará por los niños es asombroso”.

Los líderes del condado, la ciudad de Thornton y el fiscal de distrito Brian Mason del distrito judicial 17, celebraron una ceremonia de inauguración del Centro de Empoderamiento para Adolescentes, el primer refugio de crisis para jóvenes de su tipo en el condado. . Atenderá a las edades de 12 a 17 años en los condados de Adams y Broomfield que están remitidos al centro.

“Algunas personas necesitaron algo de coraje para que esto sucediera y quiero agradecer a los ciudadanos y residentes de Thornton”, dijo Mason.

Para crear el centro juvenil se utilizó dinero de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (1.2 millones de dólares).

Mason dice que es un recurso que se hizo evidente que la ciudad necesitaba después de darse cuenta de que los jóvenes no tenían un espacio seguro al que ir.

“Poco después de convertirme en fiscal de distrito en 2021, recibimos una llamada del departamento de policía de Thornton informándonos que habían detenido a una mujer joven que había sido víctima de trata de personas.

Esta joven no había hecho nada malo, no había cometido ningún delito y, sin embargo, no teníamos adónde ir”, dijo Mason.

La instalación tiene seis dormitorios y 10 camas, el número máximo de niños que el refugio puede albergar en este momento.

El personal trabajará las 24 horas del día con los niños remitidos al centro y podrán permanecer hasta 21 días.

“Un lugar al que ir, un lugar donde se sienten bienvenidos, un lugar donde pueden obtener los servicios que necesitan si los necesitan”, dijo Doucet. “Y personas que trabajan con ellos para lograr que tengan una situación de vida más permanente.

La experiencia de un joven en el refugio se adaptará a sus necesidades. La administración de casos estará en el lugar y el centro trabajará con otras agencias y recursos para ayudar a apoyar su transición a una vivienda permanente.

“Esperamos que los niños lleguen antes de que se vean involucrados en el sistema de justicia penal”, dijo el fiscal de distrito Brian Mason.

Mason dice que esta instalación no solo ayudará a apoyar a los niños de toda la comunidad, sino que también hará que la comunidad sea más segura.

“Algunos jóvenes, por el motivo que sea, se encuentran en la calle.

Los echaron de su casa”, dijo Mason. “Algo ha sucedido en la escuela, y cuando están en la calle, antes de convertirse en víctimas o antes de cometer un delito, para alimentarse, o antes de unirse a una pandilla porque necesitan una red de apoyo, tenemos que tener un lugar al que ir, y no lo teníamos y ahora lo tenemos. ”

Para los niños que han sido expulsados, desplazados de sus hogares o que viven en condiciones inseguras, las autoridades dicen que una estadía temporal en el centro también podría evitar que los jóvenes se involucren en la delincuencia.

“Porque ya lo sabemos una vez que estén involucrados. es muy probable que sean clientes habituales”, dijo el jefe de policía de Thornton, Terrence Gordon.

Las referencias se realizarán cuando la policía se ponga en contacto con estas personas que están experimentando una crisis o mediante la ayuda de la comunidad para identificar a los niños en crisis cuando los vean en la calle.

“Cuando las fuerzas del orden detiene o tiene contacto con un joven y no ha cometido un delito”, dijo Mason.

“Entonces, en realidad no van a la estación de policía para ser entrevistados por algo que hayan hecho, no van a ir al centro de detención juvenil, pero no pueden regresar a casa”.

Mason agregó: “También es algo que si un miembro de nuestra comunidad ve a un joven en la calle que claramente necesita ayuda, puede llamar al 911 o llamar a la estación de policía local”.

El Centro de Empoderamiento para Adolescentes comenzará a recibir referencias para su refugio desde mañana mismo.