Investigación desacredita las mentiras de Planned Parenthood

El 16 de agosto de este año, Planned Parenthood Southwest Ohio publicó varias historias en Instagram afirmando que la mayoría de los centros de embarazo son manipuladores y falsos.

La publicación decía lo siguiente:

“¿Necesitamos hablar de los llamados ‘centros de embarazo en crisis’, también conocidos como clínicas falsas? Estas peligrosas organizaciones atraen a las personas embarazadas a instalaciones no médicas, como camionetas o edificios anónimos, donde presionan a las personas para que no se realicen un aborto. Las CPC no tienen la obligación de proporcionar información médicamente precisa, por lo que pueden engañar a las personas al:

Afirmar riesgos falsos del aborto

Usando imágenes perturbadoras

Sobreestimar intencionalmente la edad gestacional para impedir el acceso al aborto.

Publicidad en línea utilizando palabras clave como “clínica de abortos”

Planned Parenthood SW Ohio continuó difamando a los centros de embarazos en crisis como “organizaciones peligrosas con una agenda oculta para atraer y luego presionar a las personas embarazadas para que no se realicen un aborto”.

Cualquier intento de verificar estas afirmaciones fue inútil ya que las acusaciones de la empresa del aborto no estaban fundamentadas, no se enumeraron fuentes de información y nada de lo afirmado en esta publicación de Instagram fue documentado.

Después de realizar una investigación real, el Instituto Charlotte Lozier documentó el impacto positivo de los centros de ayuda para el embarazo en el público, detallado en una hoja informativa de CLI sobre los centros de embarazo.

Los hallazgos fueron los siguientes:

En 2021, había aproximadamente 3000 ubicaciones de centros de embarazo en los EE. UU., según CLI, contando las unidades médicas móviles como ubicaciones separadas.

Los datos de 2019 mostraron que los centros de embarazo provida atendieron a cerca de 2 millones de personas, con servicios y asistencia material por un valor total de más de 266 millones de dólares.

Hallazgos para los entonces 2.700 centros de embarazo en los EE. UU.:

8 de cada 10 ubicaciones (o 2132) ofrecen ecografías gratuitas

486.213 ecografías gratuitas realizadas

731.884 pruebas de embarazo gratuitas

967,251 consultas gratuitas con nuevos clientes

810 ubicaciones ofrecen pruebas de ETS

563 ubicaciones ofrecen tratamiento de ETS en el lugar

291,230 clientes asistieron a clases de educación prenatal y para padres.

21,698 clientes asistieron a sesiones de apoyo y recuperación después del aborto.

305 ubicaciones ofrecen reversión de la píldora abortiva

2.525 ubicaciones ofrecen asistencia material, como artículos para bebés (incluidos pañales, ropa para bebés, asientos para automóviles nuevos y cochecitos).

120 unidades médicas móviles con ultrasonido (al menos) en marcha para llevar servicios a las mujeres de la comunidad.

14,977 empleados remunerados (el 25 por ciento de los cuales son profesionales médicos autorizados)

53,855 voluntarios (el 12 por ciento de los cuales son profesionales médicos autorizados)

10,215 profesionales médicos autorizados involucrados como trabajadores del centro de embarazo (personal remunerado y voluntarios combinados)

Satisfacción excepcional del cliente: los índices consistentemente altos de satisfacción del cliente informados a los centros de embarazo reflejan que las mujeres, los hombres y los jóvenes que visitan los centros se sienten respetados, valorados y bien cuidados. La satisfacción del cliente reportada a dos redes nacionales en 2019 continúa validando la excelencia en la atención en los centros de embarazo afiliados en todo el país.

En los centros de embarazo afiliados a Care Net, en promedio por centro, el 99,19 por ciento de los clientes/pacientes que completaron una encuesta escrita indicaron que su experiencia general en el centro fue positiva. Una cadena ha notado que el “índice de satisfacción es más alto que el de Netflix, Chipotle y el iPhone”.

Los centros afiliados a Heartbeat International informaron igualmente una satisfacción positiva del cliente de 99,6 por ciento en promedio por centro a través de encuestas de salida de clientes. Esto representa alrededor de 2.100 centros de embarazo”.

Heartbeat International, la red más grande de organizaciones de ayuda para el embarazo a nivel nacional e internacional, creó un sitio web en respuesta a las falsedades perpetuadas sobre los centros de embarazo por parte de quienes apoyan el aborto; se titula Centro de Embarazo Verdad.

La mayor parte de la financiación para los centros de embarazo se recauda a nivel comunitario, ya que la mayoría de los centros no reciben ningún tipo de financiación gubernamental, a diferencia de Planned Parenthood, que recibe 553,7 millones de dólares del gobierno de un ingreso total de 1.290 millones de dólares.

Además, Planned Parenthood debe presentar formularios 990, pero no debe enumerar categorías de ingresos específicas. Por el contrario, los centros de atención al embarazo también están reconocidos a nivel estatal y federal, y los departamentos de salud estatales siguen remitiendo a centros de atención al embarazo en 20 estados diferentes.

El propio gigante del aborto, Planned Parenthood, remite activamente a las personas a centros de embarazo, lo que entra en conflicto con las afirmaciones no citadas que se hacen en sus plataformas de redes sociales.

Heartbeat International y todas sus afiliadas cumplen con el Compromiso de atención y competencia que establece: “Los servicios médicos se brindan de acuerdo con todas las leyes aplicables y de acuerdo con los estándares médicos pertinentes, bajo la supervisión y dirección de un médico autorizado”. El compromiso también aborda la veracidad en todas las comunicaciones, la confidencialidad de la información del cliente, el rigor en la selección de voluntarios y personal, la no discriminación, una ética de vida coherente y la bondad y compasión hacia los clientes.

Los centros de ayuda para el embarazo continúan satisfaciendo necesidades críticas en las comunidades circundantes, llegando a víctimas de la trata de personas, la crisis de opioides y apoyo postaborto tanto para hombres como para mujeres. La Red Abortion Pill Rescue® también continúa operando, todos estos servicios integrales de ayuda durante el embarazo brindan esperanza a quienes se sienten desesperanzados y sienten que no tienen opciones ni control sobre su futuro.

A pesar de las falsedades perpetuadas por Planned Parenthood y otros activistas del aborto, los centros de embarazo siguen siendo beneficiosos y, de hecho, cruciales para nuestras comunidades a nivel local y global.