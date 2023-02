IRS recomienda que esperen una “aclaración adicional” antes de presentar declaraciones

El IRS recomienda a los contribuyentes que esperen una “aclaración adicional” antes de presentar declaraciones debido a la confusión del reembolso.

El Servicio de Impuestos Internos ha aconsejado a millones de contribuyentes que se han beneficiado de los programas estatales de devolución y pago de reembolsos que actualmente se abstengan de presentar su declaración de impuestos sobre la renta mientras la agencia decide cómo tratar dichos recibos.

“Hay una variedad de programas estatales que distribuyeron estos pagos en 2022 y las reglas que los rodean son complejas.

Esperamos brindar claridad adicional para tantos estados y contribuyentes como sea posible la próxima semana.

Para los contribuyentes que no están seguros de la tributación de sus pagos estatales, el IRS recomienda que esperen hasta que haya orientación adicional disponible o consulten con un profesional de impuestos acreditado”, dijo la agencia en un comunicado el 3 de febrero.

“Para los contribuyentes y los preparadores de impuestos que tengan preguntas, el mejor curso de acción es esperar aclaraciones adicionales sobre los pagos estatales en lugar de llamar al IRS. Tampoco recomendamos enmendar una declaración de 2022 presentada anteriormente”.

Más de una docena de estados emitieron reembolsos y reembolsos a los ciudadanos el año pasado similares a los pagos federales de estímulo pandémico.

Por ejemplo, solo California realizó más de 16 millones de pagos especiales de reembolso de impuestos para la clase media en 2022, cuyo objetivo era ayudar a las personas a compensar los altos precios de la gasolina y la inflación.

Impuestos a los pagos estatales.

Que las rebajas y los reembolsos emitidos por los estados a sus ciudadanos estén sujetos a impuestos a nivel federal dependerá del propósito que pretendan cumplir, así como de las leyes federales sobre impuestos.

Se cree que los pagos estatales para el alivio de COVID-19 están exentos de impuestos federales, ya que pueden citarse como pagos de alivio de desastres.

En California, las autoridades fiscales han dicho que aunque los pagos realizados por el estado no estarán sujetos a impuestos estatales, la administración

federal podría gravarlos.

Según la Junta de Impuestos de Franquicias de California, la autoridad fiscal estatal, se han emitido más de 6,4 millones de formularios de informes 1099-MISC a ciudadanos que han recibido $600 o más en dichos pagos.

“Según la información actualmente disponible y nuestra propia experiencia, entendemos que estos pagos no están sujetos a impuestos a nivel federal o estatal de California”, dijo Lisa Greene-Lewis, portavoz de TurboTax, al San Francisco Chronicle.

“Estamos brindando orientación a nuestros clientes y esperamos obtener aclaraciones adicionales en un futuro cercano”.

H&R Block Inc, una compañía de preparación de impuestos, también concluyó que los pagos realizados por el estado de California no estarían sujetos a impuestos ni siquiera a nivel federal, ya que los pagos que promueven el bienestar general generalmente no se incluyen cuando se consideran los ingresos federales.

Tanto TurboTax como H&R Block están presentando declaraciones para sus clientes asumiendo que los pagos de California no están sujetos a impuestos.

“Muchos contribuyentes que declaran temprano en la temporada están muy ansiosos por sus reembolsos.

Esperar otra semana para presentar la declaración significaría esperar otra semana para su reembolso”, dijo Kathy Pickering, directora de impuestos de H&R Block, según The Wall Street Journal.

Programas de pago continuo

Varios programas de pago estatales aún están en curso.

En Idaho, una medida de $500 millones firmada el año pasado permite a los ciudadanos que declararon impuestos en 2020 y 2021 obtener el 10 por ciento de sus declaraciones de impuestos o $300 del estado, lo que sea mayor.

El programa terminará en marzo.

En Nueva Jersey, el estado está otorgando una devolución de impuestos de $1,500 a los propietarios de viviendas con ingresos de hasta $150,000 al año.

Las personas que ganen entre $150,000 y $250,000 obtendrán un reembolso de $1,000.

Además, los inquilinos pueden obtener un reembolso de $450 siempre que no ganen más de $150,000 por año.

Los pagos de reembolso están programados para ser desembolsados en los primeros meses de este año.

Carolina del Sur ofrece cheques de reembolso de hasta $800. Aquellos que presenten sus impuestos antes del 15 de febrero recibirán sus reembolsos en marzo.