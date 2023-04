IRS:cambios importantes sobre a quién se dirige para las auditorías

Un informe del IRS anuncia cambios importantes sobre a quién se dirige para las auditorías.

El comisionado del IRS revela si las personas que reciben formularios W-2 y cheques del Seguro Social deberían ‘preocuparse’.

El IRS planea gastar decenas de miles de millones de dólares para auditar a los contribuyentes y corporaciones adinerados, según el plan operativo estratégico de la agencia publicado el 6 de abril.

“Las personas que reciben formularios W-2 o pagos del Seguro Social o que tienen una pequeña empresa no deberían preocuparse por una nueva ola repentina de auditorías del IRS”, dijo a los periodistas el comisionado del IRS, Danny Werfel, el 6 de abril sobre los planes de la agencia. “Estamos quitando eso de la mesa.

Nuestro enfoque estará en otras áreas de alto valor monetario durante bastante tiempo porque hay mucho trabajo por hacer en esas áreas más complejas de la ley tributaria que llevará años lograr”.

En cambio, los agentes fiscales se enfocarán en “contribuyentes con declaraciones de impuestos complejas e incumplimiento de alto nivel”, según el plan operativo del IRS (pdf). Usará más de la mitad de los $ 80 mil millones que recibió en nuevos fondos, o $ 47.4 mil millones, para mejorar los esfuerzos de aplicación.

Algunos republicanos han sugerido que el dinero del proyecto de ley sobre cambio climático y atención médica aprobado por los demócratas el año pasado ayudaría a crear una serie de nuevos auditores armados que acosarían a los contribuyentes de clase media. Werfel le dijo a The Associated Press que no incluirá gastos para nuevos agentes con armas.

Los legisladores republicanos de la Cámara votaron para recuperar parte de los 80.000 millones de dólares después de que retomaran la cámara baja del Congreso. Sin embargo, es probable que ese proyecto de ley no prevalezca en el Senado controlado por los demócratas.

No se prevé un aumento de contratación para la unidad de investigación criminal, que representa el 3 por ciento de la fuerza laboral de la agencia y empleó a aproximadamente 2077 agentes especiales a partir del año presupuestario 2022, según el informe anual del IRS. Esos son los agentes que pueden estar armados.

No hay “planes para aumentar” esa división, según Werfel.

“Eso se mantendrá en su tasa actual”, dijo.

“Tenemos años de trabajo por delante en los que estaremos 100 por ciento enfocados en desarrollar capacidades para personas y corporaciones de mayores ingresos”, dijo Werfel a los periodistas. “Durante este tiempo, la tasa de auditoría para los contribuyentes promedio no aumentará y, como resultado, no nos acercaremos a alcanzar o superar ninguna tasa promedio histórica”.

Sin embargo, el plan del IRS no proporciona un desglose detallado del paquete de gastos de $80 mil millones durante los próximos 10 años. La agencia indicó que el plan se actualizará anualmente y que ajustará su plan de contratación.

“De conformidad con la directiva del Tesoro, las pequeñas empresas y los hogares que ganan $400,000 o menos no verán aumentar las tasas de auditoría en relación con los niveles históricos”, dice el plan, sin definir cuáles son los niveles históricos. “Aumentaremos nuestro enfoque en segmentos de contribuyentes con problemas complejos y declaraciones complejas donde las tasas de auditoría son mínimas hoy en día, como las relacionadas con grandes sociedades, grandes corporaciones e individuos de altos ingresos y riqueza. Las herramientas modernas de análisis de datos pueden agilizar en gran medida estos esfuerzos”.

Durante la década de 1990, el porcentaje general de declaraciones de impuestos que fueron auditadas fue de alrededor del 1,67 %, mientras que en 2021, la tasa general de auditoría fue del 0,4 %. Si el IRS vuelve a auditar a los estadounidenses a “niveles históricos”, podría haber un aumento significativo en las auditorías en los próximos años. En ninguna parte del plan operativo del IRS se define lo que pueden implicar los “niveles históricos”.

“No queremos estar encerrados en números en una hoja de papel”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, a The Wall Street Journal el 6 de abril.

También en el plan, el IRS declaró que busca modernizar los sistemas y permitir que los contribuyentes presenten de forma segura todos los documentos y respondan a los avisos del IRS en línea. La agencia también quiere implementar un sistema que permita a los contribuyentes identificar posibles errores antes de presentar sus impuestos en lugar de esperar semanas o meses a que el IRS responda, retrasando los posibles reembolsos.

La dependencia indicó que más de 10 millones de contribuyentes tienen saldos vencidos en sus impuestos. Los próximos cambios incluyen facilitar la selección de opciones de pago y realizar esos pagos, según el informe.