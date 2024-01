El jefe interino de policía de Aurora, Art Acevedo, anunció su renuncia al Departamento de Policía de Aurora el martes después de dirigir el departamento durante poco más de un año.

El veterano policial dijo en un comunicado que regresará a Texas para pasar más tiempo con su familia.

Un emocionado Acevedo reveló que le dijo al actual administrador de la ciudad de Aurora, Jason Batchelor, y al ex administrador de la ciudad, Jim Twombley, que había planeado quedarse mientras fuera efectivo.

“Habíamos estado hablando durante bastantes semanas. Fue como, ‘Oye, necesitamos que pierdas el título interino’. Pero yo sabía dónde estaba mi corazón”, dijo Acevedo. “Cada vez recibía un video de mi hijo luchando y yo no estaba allí. No puedo estar sin mi hijo y no puedo moverlo ahora mismo. Así que tengo que llegar a casa con él porque “Quiero ser juzgado como padre”.

El alcalde Mike Coffman dijo que era un día triste para la ciudad, pero dijo que respeta la decisión de Acevedo de regresar con su familia.

“Nos ha colocado en una trayectoria positiva en términos de liderazgo en el departamento, estrategias efectivas y reducción de la tasa de criminalidad y un progreso extraordinario bajo el decreto de consentimiento”, dijo Coffman.

Acevedo fue contratado en diciembre de 2022 como segundo jefe de policía interino del Departamento de Policía de Aurora. Antes de su llegada, había pasado 21 años en la Patrulla de Caminos de California y dirigió departamentos de policía en Austin, Houston y Miami.

Su último trabajo en Miami terminó de forma polémica después de sólo seis meses. Acevedo fue despedido por enviar un memorando de ocho páginas al administrador de la ciudad de Miami en el que criticaba a los comisionados de la ciudad por interferir en los asuntos internos.

La ciudad tardará algunas semanas en reanudar la búsqueda de un jefe de policía permanente.

El Departamento de Policía de Aurora realizó varios cambios significativos bajo la dirección de Acevedo, a pesar de su estatus interino.

El año pasado, la ciudad aprobó el restablecimiento de una fuerza policial de reserva para ayudar a abordar la escasez de agentes de policía. La ciudad también suspendió su acuerdo de ayuda mutua con Denver después de que un acuerdo con los manifestantes de George Floyd dejara fuera a los agentes de Aurora. Su exclusión dejó a Aurora expuesta a demandas costosas y separadas.

Acevedo recibió críticas públicas por decisiones que involucraban muertes de oficiales.

Después de una investigación de asuntos internos, el departamento de policía absolvió a los agentes involucrados en la muerte a tiros de Jor’Dell Richardson, de 14 años.

A pesar de no estar en el Departamento de Policía de Aurora cuando ocurrió el incidente, Acevedo también permitió que el oficial Nathan Woodayrd se reincorporara a la fuerza policial después de que fue absuelto de la muerte de Elijah McClain en 2019 en noviembre.

El administrador de la ciudad de Aurora, Jason Batchelor, elogió el liderazgo de Acevedo durante su tiempo en el departamento.

“Desde el primer día, el jefe Acevedo ha desempeñado este papel con la visión, el propósito y la convicción de un jefe permanente”, dijo el administrador de la ciudad de Aurora, Jason Batchelor.

“Aportó pasión y experiencia y conocimiento incomparables a su trabajo todos los días. Confío en la dirección que ha marcado para la agencia y su liderazgo”.

“Ha servido a esta ciudad bien y honorablemente durante los últimos 13 meses, pero con un gran costo personal, obviamente es mucho pedirle que se aleje de su familia y continúe sirviendo”, dijo Batchelor. “Lo ha hecho con pasión, con profesionalismo y quiero agradecerle por eso”.

El último día de Acevedo será el 22 de enero.

La subjefa interina Heather Morris ha sido nombrada jefa de policía interina. Será la tercera jefa de policía interina desde el despido de Vanessa Wilson en abril de 2022.

“Heather representa la continuidad en términos de nuestros esfuerzos en términos de nuestro liderazgo”, dijo Batchelor.

“Entonces, eso es lo que vamos a hacer.

Así que Heather será la interina y esto ocurrió bastante repentinamente en los últimos días”.

Pareciera que desde que se fue el Chief Nick Metz quien duro un poco más de 4 años trabajando con la ciudad y sus problemas nadie más ha tenido la suficiente paciencia y dedicación e interés de trabajar en esta ciudad de Aurora.

Muchos de los residentes de la ciudad piden que venga alguien que si tenga las ganas de lidear con los problemas de inseguridad que la ciudad esta enfrentando ya desde hace varios años.

Por otro lado también lo que esta afectando esta rama, es de que varías leyes que se han pasado en los últimos años no están a favor de los policías y la autoridad y eso los detiene de querer trabajar como agente policial.