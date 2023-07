Joe Biden estuvo involucrado en un esquema de soborno de $10 millones con ejecutivo de Burisma

Grassley publica un documento del FBI que muestra que Joe Biden estuvo involucrado en un esquema de soborno de $ 10 millones con el ejecutivo de Burisma: ¡Biden OBLIGO al oligarca a pagar!

El senador Chuck Grassley publicó el jueves el documento del FBI que muestra que Joe Biden estuvo involucrado en un esquema de soborno de $ 10 millones con el director ejecutivo de Burisma, Mykola Zlochevsky.

El formulario FD-1023 alegaba que el entonces vicepresidente Joe Biden OBLIGO a Zlochevsky, un oligarca ucraniano, a pagarse a sí mismo y a su hijo Hunter Biden un total de $10 millones.

Según el documento, el arreglo de soborno de Biden se describió como “poluchili”, que es la jerga criminal rusa para ser “obligado o coaccionado a pagar”.

Según el FD-1023:

Según la fuente humana confidencial del FBI, los ejecutivos de Burisma, una compañía de gas ucraniana, incorporaron a Hunter Biden al directorio para “protegernos a través de su padre, de todo tipo de problemas”. En ese momento, Burisma buscaba hacer negocios en los Estados Unidos, pero enfrentaba una investigación por corrupción en Ucrania, dirigida por el entonces fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin. Con respecto al impacto de esa investigación en sus ambiciones en América del Norte, el director ejecutivo de Burisma, Mykola Zlochevsky, habría dicho: “No se preocupen, Hunter se ocupará de todos esos problemas a través de su padre”. Según los informes, Zlochevsky declaró que tenía que pagar $ 5 millones a Hunter Biden y $ 5 millones a Joe Biden, un arreglo que describió como ‘poluchili’, que es la jerga criminal rusa para ser “forzado o coaccionado a pagar”, según el documento.

Además, según el documento, Zlochevsky afirma tener mensajes de texto y grabaciones que muestran que se vio OBLIGADO a pagar a los Biden para asegurarse de que despidieran al fiscal general ucraniano Viktor Shokin.

Zlochevsky también retuvo dos documentos, presumiblemente registros financieros, como evidencia del arreglo, según el documento.

Según el FD-1023:

Zlochevsky afirmó tener muchos mensajes de texto y grabaciones que muestran que fue obligado a pagar a los Biden para asegurarse de que Shokin fuera despedido.

Específicamente, afirmó tener dos grabaciones con Joe Biden y 15 grabaciones con Hunter Biden. Zlochevsky también retuvo dos documentos, presumiblemente registros financieros, como evidencia del acuerdo, pero dijo que no envió ningún dinero directamente al “Grande”, un término que se entiende como una referencia a Joe Biden.

Las referencias al “Big Guy” surgieron en comunicaciones que involucran otros acuerdos comerciales de la familia Biden independientes del acuerdo de Burisma.

Zlochevsky afirmó que los investigadores tardarían 10 años en descubrir los pagos ilícitos a los Biden, según el documento.

Joe Biden se jactó públicamente de haber sobornado a Ucrania con mil millones de dólares para despedir a Viktor Shokin, el fiscal general ucraniano que estaba investigando la corrupción en Burisma.

Yo “dije: me voy en seis horas. Si el fiscal no es despedido, no obtendrá el dinero. Bueno, hijo de puta. Lo despidieron”, dijo Biden en 2018.