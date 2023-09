Juez federal se niega a desestimar demandas contra policías

El Juez federal se niega a desestimar las demandas contra policías estatales de Colorado por presunto arresto injusto.

“Este es, francamente, el epítome del típico caso de discriminación racial”, dijo la jueza Charlotte Sweeney.

Un juez federal criticó el martes el intento de la Fiscalía General de Colorado de minimizar el comportamiento de dos policías estatales, quienes supuestamente arrestaron a un hombre sin causa probable y lo ridiculizaron porque era un ciudadano mexicano que no hablaba bien inglés.

El policía Jeremy Sugai y el cabo Joshua Curtis participaron en el arresto de Ezequiel Bahena en las primeras horas de la mañana del 31 de julio de 2021. Aunque creían que Bahena mostraba signos de conducir bajo los efectos del alcohol, Bahena alegó que los hombres inmediatamente lo perfilaron e ignoraron múltiples pruebas. refutó el uso de drogas y lo calificó de “obstinado”, cuando en realidad tenía un dominio limitado del inglés.

En una audiencia del 5 de septiembre, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Charlotte N. Sweeney, rechazó la solicitud de los acusados de desestimar las afirmaciones de Bahena de un procesamiento malicioso y de violación de su derecho a igual protección ante las leyes. Al hacerlo, Sweeney hizo a un lado la creencia del gobierno de que la conducta de Sugai y Curtis era simplemente “poco profesional” o que el verdadero problema era la falta de sensibilidad hacia el idioma nativo de Bahena.

“Este es, francamente, el epítome del típico caso de discriminación racial”, dijo. “Los agentes no pueden abrir una investigación basada en estereotipos raciales y esperar estar protegidos por la ley”.

Según la demanda de Bahena, Sugai lo detuvo en la Interestatal 25 en el condado de Larimer alrededor de las 2 a. m. La declaración de Sugai en apoyo de un arresto sin orden judicial describió que el vehículo de Bahena se salía “varias veces” de su carril y aceleraba.

“Casi de inmediato”, alegó Bahena, Sugai acusó a Bahena de transportar drogas o estar bajo la influencia del alcohol. También afirmó que Bahena tenía orden de arresto. A pesar de que no había indicios externos de intoxicación, Sugai solicitó un perro detector de drogas.

Baneha dio un cero en una prueba de aliento, pero Sugai arrestó a Bahena y lo llevó a un hospital, donde a Bahena le extrajeron sangre. Sugai transportó a Bahena a una oficina de patrulla estatal en Fort Collins, donde dio otro cero en una prueba de alcoholemia.

En la estación, Curtis y Sugai supuestamente “ridiculizaron” la incapacidad de Bahena para hablar bien inglés. Le dijeron que sólo se comunicarían en inglés y le ordenaron que “dejara de hablar español”. Supuestamente interpretaron la barrera del idioma como que Bahena era “obstinado”, mientras luchaba por entender su advertencia de Miranda.

Después de cuatro horas, supuestamente sin signos de intoxicación, Sugai y Curtis ingresaron a Bahena en la cárcel del condado de Larimer bajo sospecha de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, donde pasó tres días. Posteriormente, su análisis de sangre no mostró drogas en su sistema. Menos de dos meses después, los fiscales retiraron los cargos penales.

Bahena presentó una demanda federal, alegando arresto ilegal, procesamiento malicioso y violación de igualdad de protección. Sugai y Curtis propusieron desestimar sólo las dos últimas reclamaciones. El gobierno argumentó que Bahena simplemente no estaba de acuerdo con las observaciones de los policías, pero eso no constituía malicia por parte de los acusados.

“En su opinión, él cree que pasó la prueba. Los oficiales que están altamente capacitados no pensaron que así fuera”, le dijo a Sweeney la Fiscal General Adjunta Amy Colony en la audiencia.

En cuanto a la afirmación de Baneha de que los policías lo trataron de manera diferente debido a su raza u origen nacional, Colony advirtió que la demanda de Bahena efectivamente requeriría que las fuerzas del orden hablen en el idioma nativo de los sospechosos, cuando tal requisito no existe. También calificó de “grave y ofensivo” acusar a los policías de discriminación racial.

“Por lo que sabemos, el soldado Sugai tal vez trata a todos los conductores de esa manera a las 2 de la mañana”, dijo Colony. “Y no hay jurisprudencia que considere que la barrera del idioma en un arresto equivale a discriminación por origen nacional”.

Añadió que era “irónico” que Bahena alegara que los policías lo estaban ridiculizando por su falta de dominio del inglés si Bahena realmente no podía comprender lo que decían en inglés.

“Me preocupa que sigas pensando que se trata sólo del idioma”, intervino Sweeney. “¿Qué pasa con (Sugai) deteniéndolo e, inmediatamente después de verlo, presumiblemente dándose cuenta de que era hispano, acusándolo de traficar drogas? ¿No aprovecha eso un estereotipo racial bien conocido desde el principio?”

Al final, Sweeney permitió que procedieran las reclamaciones de Bahena. Bahena alegó de manera creíble que los policías carecían de causa probable para arrestarlo y que omitieron evidencia que sugería que Bahena en realidad no estaba bajo la influencia de su declaración de arresto, incluidas sus pruebas de aliento limpio y la falta de signos de intoxicación.

Reservó sus palabras más agudas para la insistencia de Colony de que las afirmaciones de Bahena alterarían fundamentalmente cómo deberían actuar las autoridades con personas con dominio limitado del inglés.

“Este caso no se trata de obligar a alguien a hablar o entender inglés”, dijo Sweeney. “Esto no va por un camino peligroso. Lo que tenemos aquí son dos agentes, según el demandante, que lo atacaron debido a su origen nacional y su fuerte acento, y asumieron que estaba traficando drogas y que tenían órdenes de arresto, mientras No tengo información que respalde eso.”

La afirmación de Bahena, concluyó, es “más que una acusación de conducta no profesional.

Es una acusación que va al corazón de la discriminación racial”.

El caso es Bahena v. Curtis et al.