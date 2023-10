Kari Lake, será la protagonista principal de la cena anual de recaudación de fondos

La republicana de Arizona, Kari Lake, quien se negó a ceder después de perder por poco la carrera para gobernadora de 2022, encabezará la cena anual de recaudación de fondos del Partido Republicano de Colorado en noviembre, anunció el martes el presidente republicano del estado, Dave Williams.

La Cena del Centenario 2023 de la fiesta está programada para el 4 de noviembre en el Embassy Suites by Hilton Loveland Hotel Conference Center & Spa en Loveland.

Williams dijo que el Partido Republicano estatal ha invitado a todos los candidatos presidenciales republicanos “importantes” a dirigirse a la multitud en lo que podría ser la primera oportunidad de llegar a un gran número de delegados potenciales de Colorado antes de las primarias del Súper Martes del próximo año, el 5 de marzo.

Los boletos para la cena de recaudación de fondos varían desde $125 por una sola comida hasta $14,650 para patrocinar una mesa de 10 personas con acceso a una recepción VIP.

Se espera que Lake, ex presentadora de noticias de televisión y firme partidaria del ex presidente Donald Trump, anuncie su candidatura para el escaño en el Senado de Arizona que ocupa Kyrsten Sinema, una independiente y ex demócrata, el próximo mes, informó Politico la semana pasada.

Aunque perdió las elecciones para gobernador del estado el otoño pasado ante la demócrata Katie Hobbs por más de 17.000 votos, Lake ha sostenido sin pruebas creíbles que ganó y continúa librando batallas legales para impugnar los resultados.

Los expertos han colocado a Lake en lo alto de la lista de posibles compañeros de fórmula para la vicepresidencia de Trump.

La semana pasada, el Partido Republicano de Colorado hizo circular una carta escrita por Kari Lake respaldando una propuesta para cancelar las elecciones primarias estatales del 25 de junio del próximo año y en su lugar nominar candidatos republicanos a través de un proceso ampliado de caucus y asamblea.

Según la propuesta, que el comité central del Partido Republicano planea considerar el sábado en una reunión en Castle Rock, el partido permitiría a todos los republicanos registrados votar en asambleas celebradas en todo el estado.

El mes pasado, el comité central rechazó una medida de procedimiento que habría facilitado la cancelación de las primarias, pero los líderes del partido dicen que todavía planean realizar una votación sobre la cuestión.

Los republicanos estatales han fracasado en sus intentos de “optar por no participar” en las primarias semiabiertas de Colorado, que permiten a los votantes no afiliados emitir su voto en las primarias de ambos partidos principales, cada dos años desde que los votantes aprobaron el sistema en 2016.

“Si vota para no participar, garantizará que sólo los votantes republicanos comprometidos elijan a los candidatos republicanos y, al mismo tiempo, eliminará la interferencia electoral de los demócratas radicales”, escribió Lake.

“Además, este cambio motiva a los candidatos a conectarse sustancialmente con los votantes, evitando confusión y estrategias deshonestas.

Las disputas internas del partido siguen siendo internas, lo que minimiza la exposición a los adversarios”, añadió.

El mes pasado, el Partido Republicano estatal presentó una demanda ante un tribunal federal para revocar la ley estatal que estableció el sistema primario de Colorado, argumentando que obligar al partido a permitir que votantes no afiliados ayuden a elegir a los candidatos viola el derecho constitucional del Partido Republicano a la libertad de asociación, entre otros argumentos.

Otro republicano de Arizona, el representante federal Andy Biggs, pronunció el discurso de apertura en la Cena del Centenario del año pasado, que se celebró en la primavera en vísperas de la asamblea estatal de los republicanos de Colorado en Colorado Springs.

Este evento con la presencia de Kari Lake va a ser un evento clave para aquellos candidatos y desde luego para las elecciones de Noviembre 7th. Pero el tiempo lo dira…