La Casa Blanca está atacando a conservadores pro-vida y pro-familia como ‘terroristas domésticos’

La Casa Blanca está atacando a los conservadores pro-vida y pro-fa- milia como ‘terroristas domésticos’

No se equivoquen, ‘Republicanos MAGA’ significa pro-vida y conservadores.

La retórica cada vez más acalorada de la Casa Blanca sobre los “republica- nos MAGA” no debe interpretarse solo como un eslogan de campaña política contra un grupo marginal de votantes, o quizás solo contra los partidarios de Trump que cometieron violencia real el 6 de enero de 2021.

Antes del discurso de Biden, la secre- taria de prensa de la Casa Blanca, Kar- ine Jean-Pierre, se refirió a los “repub- licanos MAGA” como una “amenaza extremista para nuestra democracia”, aunque trató de hacerlo sonar como si fuera solo una parte “extrema” de el Partido Republicano.

“El presidente” piensa que hay una amenaza extremista para nuestra de- mocracia, el presidente ha sido claro como puede ser en esa pieza en particu- lar cuando hablamos de democracia, cu- ando hablamos de nuestras libertades, la forma en que él ve es a los republica- nos del MAGA. son la parte más ener- gizada del Partido Republicano”, dijo la vocera.

Reiteró que representan una “amen- aza extrema a nuestra democracia, a nuestra libertad, a nuestros derechos, simplemente no respetan el estado de derecho, eso lo ha escuchado del presi- dente”.

“Los republicanos de MAGA son esta parte extrema de su partido”, dijo Jean- Pierre el miércoles.

Biden afirmó la semana pasada que “respetaba a los republicanos conser- vadores”, pero no “respetaba a estos republicanos de MAGA”. Sin embargo, está claro a partir de los comentarios de los demócratas que los conservadores y los “republicanos MAGA” son lo mismo. Son los nuevos “deplorables”.

La conferencia de prensa reiteró los puntos señalados por Biden más tem- prano ese día.

Comentando específicamente sobre las personas que apoyan la reversión de Roe v. Wade, Psaki afirmó que “si está del otro lado de eso, está apoyando una posición de ‘Ultra-MAGA, en opinión del presidente'”. Eso también incluye ahora a cinco jueces de la Corte Suprema.

En su rueda de prensa del 10 de mayo, Psaki también incluyó propuestas que “aumentarían los impuestos a 75 mil- lones de estadounidenses y se de- sharían, ‘cancelarían’, eliminarían, como quieran llamarlo, Medicare y el Seguro Social”, tergiversando una propuesta del senador republicano de Florida Rick Scott para arreglar la financiación de esos programas. No está claro de dónde viene la acusación de subir los impuestos. En cualquier caso, el plan no ha avanzado y ahora, en septiembre, no se ha abrazado. Una propuesta para arreglar el financiamiento del gasto en servicios sociales difícilmente parece algo que amenace a “nuestra democra- cia”.

Agregó que el término incluía “la ob- sesión con las guerras culturales y las guerras contra Mickey Mouse y la pro-

hibición de los libros”, en aparente ref- erencia a la ley contra el acicalamiento de Florida que prohíbe a los maestros en los grados PreK-3 hablar con los niños sobre sexo, así como los esfuerzos por algunos padres y activistas para eliminar los libros pro-LGBT pornográficos de las bibliotecas escolares.

Por lo tanto, los “republicanos de MAGA” también significan padres que no quieren que un maestro les hable a su hijo de segundo grado sobre sexo anal o no quieren que su hijo de cuarto grado lea un libro pornográfico, según los comentarios de Psaki.

Biden hasta el 25 de agosto confirmó que “republicanos MAGA” significa pro- vida. “Entonces, ¿qué tan extremos son estos republicanos de MAGA? Solo mire lo que sucedió desde que la Corte Su- prema anuló Roe v. Wade”, dijo en un mitin demócrata en Maryland el jueves pasado. “En estados rojos tras estados rojos, hay una carrera para aprobar las limitaciones de aborto más restrictivas imaginables, incluso sin excepción por violación o incesto. Pero estos repub- licanos de MAGA no se detendrán ahí. Quieren una prohibición nacional. Qui- eren aprobar una prohibición nacional legislativa en el Congreso”.

“Los republicanos de MAGA no solo amenazan nuestros derechos person- ales y seguridad económica, son una amenaza para nuestra democracia”, dijo Biden durante el mismo discurso. “Se niegan a aceptar la voluntad del pueblo.

Aceptan, abrazan, la violencia política”, dijo.

Otros demócratas han recogido el men- saje.

El portavoz republicano convertido en demócrata, Kurt Bardella, comparó a los republicanos pro-vida con terroristas durante una entrevista reciente en MSNBC.

Bardella se refirió a los republicanos como una “célula terrorista doméstica”.

“Caminan y se disfrazan con este té- rmino ‘pro-vida’, pero, nuevamente, acabamos de ver en Florida, de alguna manera, un niño no está maduro para abortar, pero es lo suficientemente maduro como para obligarlo a tener un bebé a término”. dijo Bardela. “Dicen que están a favor de la vida y todos el- los, cada uno de ellos, votaron en contra del paquete de cambio climático más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país para tratar de asegura- rnos de que podamos preservar la vida en el futuro”.

“Son una fuerza destructiva en la política estadounidense. Son básicamente una célula terrorista doméstica que opera en Estados Unidos. Su objetivo es acabar con la democracia”, agregó Bardella.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha hecho reclamos igualmente acalorados contra los republicanos, in- stándolos a abandonar su estado e ir a Florida. “Y estamos aquí para decir que la era de Trump, Zeldin y Molinaro, simplemente súbete a un autobús y dirígete a Florida, donde perteneces,

¿de acuerdo? Salir de la ciudad. Porque no representas nuestros valores. Ust- edes no son neoyorquinos”, dijo Hochul, en referencia al presidente, el candidato republicano a gobernador y candidato al Congreso.

Dado que los “valores” de Trump y Lee Zeldin incluyen la reducción de impues- tos, la oposición al aborto y el apoyo al derecho a portar armas, Hochul en realidad solo estaba reiterando los co- mentarios de su predecesor y aliado de Biden, Andrew Cuomo.

En 2014, dijo que los opositores al “ma- trimonio” gay, el aborto y los defensores del derecho a portar armas “no tienen cabida en el estado de Nueva York, porque los neoyorquinos no son así”.

Hochul también llamó a los defensores de la vida “neandertales” al firmar un paquete de leyes extremas a favor del aborto.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha hecho reclamos igualmente acalorados contra los republicanos, in- stándolos a abandonar su estado e ir a Florida. “Y estamos aquí para decir que la era de Trump, Zeldin y Molinaro, simplemente súbete a un autobús y dirígete a Florida, donde perteneces, ¿de acu- erdo? Salir de la ciudad. Porque no representas nuestros valores. Ustedes no son neoyorquinos”, dijo Hochul, en referencia al presidente, el candidato republicano a gobernador y candidato al Congreso.

Dado que los “valores” de Trump y Lee Zeldin incluyen la reducción de impuestos, la oposición al aborto y el apoyo al derecho a portar armas, Ho- chul en realidad solo estaba reiteran- do los comentarios de su predecesor y aliado de Biden, Andrew Cuomo.

En 2014, dijo que los opositores al “ma- trimonio” gay, el aborto y los defen- sores del derecho a portar armas “no tienen cabida en el estado de Nueva York, porque los neoyorquinos no son así”.

Hochul también llamó a los defensores de la vida “neandertales” al firmar un paquete de leyes extremas a favor del aborto.

La retórica sobre los republicanos po- dría, tal vez en otros momentos, ser descartada como una mera palabrería de temporada de campaña.

Sin embargo, los aliados demócratas y liberales con frecuencia han estado ll- evando la retórica contra los republica- nos a pasos procesables.

Por ejemplo, el fiscal general Merrick Garland ordenó a los agentes del FBI y a los fiscales federales que vigilaran de cerca a los padres que protestaron en las reuniones de la junta escolar por los mandatos de COVID y el plan de es- tudios de izquierda.

El Departamento de Educación co- ordinó con la Asociación Nacional de Juntas Escolares una carta que com- paraba a los padres con terroristas domésticos.

La Casa Blanca y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se negaron a condenar los ataques potencialmente ilegales contra los jueces de la Corte Suprema fuera de sus hogares por parte de activistas a favor del abor- to.

Pelosi también se ha negado a conde- nar los ataques violentos contra iglesias y centros de recursos pro-vida este ve- rano.

Además, un activista liberal supuesta- mente viajó desde California para inten- tar asesinar al juez Brett Kavanaugh en medio de las protestas contra la posible reversión de Roe v. Wade.

Pero recuerde que para los demócratas, los defensores de la vida representan una “amenaza extremista para nuestra democracia” y “son básicamente una célula terrorista doméstica que opera en Estados Unidos”.