La historia detrás de esas nuevas placas negras

Colorado ofrece más de 50 placas de grupos especiales que apoyan diferentes intereses y organizaciones, y la placa negra, anteriormente retirada, arrasará en el estado en 2023.

El fondo verde estándar con placa de montaña blanca es, con mucho, el más emitido en el estado, ya que no cuesta nada más que la tarifa de placa normal. Pero entre las placas especiales del estado, muchos habitantes de Colorado están optando por desembolsar $25 adicionales por la placa opaca con letras blancas. El costo adicional de cada placa beneficia al Comité de Financiamiento para Personas con Discapacidad de Colorado.

A continuación, presentamos un vistazo a las placas especiales más populares del estado, por qué los fanáticos de Colorado State deben esforzarse en comparación con los fanáticos de la Universidad de Colorado al comprar las placas de su equipo y cuánto ha generado la nueva tarifa de registro de vehículos Keep Colorado Wild.

¿Cuál es la historia detrás de las nuevas placas negras de Colorado?

El Departamento de Vehículos Motorizados de Colorado lanzó tres placas retro (negra, azul y roja) el 1 de enero. Lanzó una placa histórica verde y blanca el 1 de julio de 2022.

La placa de fondo negro retro se basa en la matrícula de Colorado de 1945. La placa de fondo azul se basa en la placa del estado de 1914 y el rojo de su placa de 1915.

La placa verde retro está basada en las placas de 1962-1999.

A continuación se muestra cuántas de estas placas se vendieron desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, según el departamento:

Negro: 65.017

Verde y blanco: 3.259

Azul: 2.663

Rojo: 2.438

Estos son los 10 diseños de matrículas especiales más populares de Colorado. Este año se han registrado casi 4 millones de placas de fondo verde estándar con placas de montaña blancas hasta el 31 de julio. A continuación se muestran los números de placas especiales:

Aguileña: 79.286

Fondo negro retirado: 65.017

Deportes de vida silvestre: 35,495

Cáncer de mama (estilos antiguos y nuevos): 32,200

Pionero: 32,012

País de esquí EE.UU.: 29,548

Adoptar una mascota de refugio: 26,852

Bombero: 20,051

Caridades de los Broncos: 17,301

Parque Nacional de las Montañas Rocosas: 13,326

Universidad de Colorado derrota a CSU en ventas de matrículas.

Al 31 de agosto, había 12,684 placas de la Universidad de Colorado registradas en 2023, en comparación con 5,774 de la CSU.

¿Cuántos ingresos generan estas placas para las organizaciones? Las tarifas que exceden la placa estándar varían según la organización detrás de la placa. El Departamento de Ingresos de Colorado recauda fondos y los distribuye a varios fondos diferentes, que en su mayoría son administrados por otras agencias, según el Departamento de Vehículos Motorizados de Colorado.

¿Cuándo estará disponible la matrícula Born to be Wild?Colorado Parks and Wildlife dijo que anticipa que las ventas comenzarán en enero de 2024.

La nueva placa, que fue autorizada por ley a principios de este año, recaudará fondos para medios no letales para mitigar los conflictos entre lobos.

¿Cuántas personas han optado por la tarifa de registro de vehículos Keep Colorado Wild?

Este año, los habitantes de Colorado tuvieron la oportunidad de comprar un pase anual para parques estatales de $29 al registrar su vehículo. Los pases para parques estatales normalmente cuestan $80.

Al 6 de agosto, 943,864 vehículos registrados optaron por pagar la tarifa, generando poco más de $26 millones, según Parques y Vida Silvestre de Colorado.

Más: Aviso: en 2023, el registro de su vehículo incluirá una tarifa por un pase para parques de Colorado

Hasta $32,5 millones en fondos del pase se dirigirán a los 43 parques estatales existentes.

Si están disponibles, los próximos $2,5 millones financiarán operaciones de búsqueda y rescate, y otro $1 millón financiará seguridad y concientización sobre avalanchas.

Los ingresos superiores a $36 millones se dividirán en partes iguales entre el Parks Cash Fund para proyectos como la construcción de nuevos parques y senderos estatales y el Wildlife Cash Fund para gestionar especies vulnerables, incluidos los lobos.