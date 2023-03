LA PERSONA VITAMINA

En nuestra vida diaria, mucho se habla de las personas toxicas, pero nunca de las personas opuestas; es decir, de las “personas vitamina”, por lo que en esta ocasión hablaremos de este tema que resulta de suma importancia para todo ser humanos, para ello, tomaremos el concepto de la psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé que señala que son “aquellos individuos que pueden hacer que los demás brillen y se sientan mejor”. “Una persona vitamina es la que disfruta de tus cosas buenas incluso más que tú”. Y no se refiere solo a la diversión y el ocio, sino qué alguien con este perfil ofrece una compañía adecuada en cualquier situación, ya sea en un mal momento o en una tarde de partirse de risa, una persona vitamina recarga tus pilas; pues al igual que una persona tóxica absorbe energía, las personas vitamina la recargan. Son individuos que pasan por tu día y dejan una estela de buenas vibraciones, alegría y motivación.

En efecto, este tipo de personas son aquellas que fácilmente te transmiten buena vibra, te recargan el ánimo y te hacen sentir mucho mejor en cuanto interactúas con ellas; son más positiv@s y entusiastas. Te hacen ver la vida desde un punto de vista más optimista y resolutivo y no desde la queja.

Es bien sabido que nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, repercuten en nuestra salud física y psicológica; factores como el stress, la alegría, depresión, preocupaciones, entre otras, influyen directamente en nuestro estado de ánimo e incluso desarrollan algunas enfermedades.

De acuerdo con la psiquiatra Marian Rojas Estapé, el estrés debe ser controlado porque eso genera cortisol, una hormona que en altos niveles impacta en la salud, por lo que para mitigarlo resulta necesario contar con una persona vitamina para apoyar, animar, transmitir confianza y estimular la hormona del amor, o mejor conocida como la oxitocina que como se sabe es esta hormona la que está directamente relacionada con el placer y el afecto, ya que ayuda al cerebro a sentir cariño por las personas que componen nuestro entorno, permitiendo sentir hacia ellas lo que no sentimos hacia los desconocidos; además de que sirve también para mediar en procesos relacionados con la reproducción, como el parto o la lactancia.

Algunas de las características que presentan las personas vitamina son la siguientes:

* Son capaces de quedarse contigo y estar todo el tiempo escuchándote, entendiendo lo que le explicas sin acaparar ellas ese rato.

* Contario a las personas toxicas, estás evita las críticas hacia las demás.

* Siempre verán el lado positivo y ante la adversidad, nunca dramatizan ni te hacen dramatizar. Te ayudan a ver la parte buena o a buscar el aprendizaje de cada situación vivida, de cada error y de cada experiencia.

* Viven el presente intensamente, del pasado procuran no ocuparse, del mismo modo que no se puede hacer nada con el futuro que aún no ha llegado y no se puede actuar en él.

* Presentar gran capacidad resolutiva, ya que ante los problemas siempre proponen soluciones.

* Poseen un gran sentido del humor, con ellas las risas están garantizada, por lo que tus momentos serán más divertidos y alegres.

De acuerdo con los especialistas, para ser una persona vitamina requieres escucharte y trabajar en tu interior, dejando a un lado traumas pasados; implica de ir más allá del simple hecho de mostrar apoyo a alguien, se trata de emprender un camino que saca la mejor versión de sí mismo.

Por lo que, si quieres ser una persona vitamina, ya sabes que hacer.