La Posicion es En Cristo II

Por Pedro H. Gonzalez

Aquí vamos de nuevo, profundizando en asuntos que son de vital importancia en la práctica de nuestra fe cristiana. Hay que decir que cuando entendemos algo, lo que sea, y lo entendemos bien, practicar eso nos será muy fácil. Da ahí la necesidad urgente de entender bien en qué creemos los que creemos en Cristo Jesus.

La primera cosa es saber como creemos en Él? La respuesta es bíblica, debemos creer en Él como el Señor, el dueño absoluto de todo, la causa primaria de todo lo creado y el que le da sustento a todo. El es la razón, el motivo, la materia prima y el sustento de todo lo creado.

Segundo como lo vemos? Como nos lo muestra la biblia? El es el autor y consumador de la fe, el unigénito que luego de resucitado se volvió primogénito. Esto es fundamental para una buena práctica de la fe, porque lo que eso quiere decir es que él como semilla, cayó en tierra y murió para poder llevar mucho fruto. ¿Cómo es eso? Él se imparte en cada creyente en la forma del Espíritu Santo para poder cambiarnos de posición y volvernos a la posición inicial que teníamos y aún más. A partir de esa impartición ya no somos más creyentes, ahora somos hijos de Dios y si hijos también herederos y coherederos en Cristo.

Tercero, ¿para que lo recibimos? La respuesta es para salvación, de donde surge una nueva pregunta…¿qué es la salvación? La salvación es mucho más que ir al cielo cuando muero, de hecho mi salvación empieza a operar y a ser visible desde el momento mismo en que recibo a Jesus como El Senor pero entonces a partir de ahí también mi posición cambia.

Mi vida ya no es la misma porque mi naturaleza ya no es la misma, he pasado de estar en Adan donde todos mueren a estar en Cristo donde aquellos que entran tienen vida eterna, vida en abundancia, vida en gobierno, vida en autoridad, eso es la vida Zoe, eso es la vida en Cristo.

Nos han enseñado que “debemos” vivir la vida cristiana pero nadie nos explica qué es eso. Lo cierto es que eso de la llamada vida cristiana NO EXISTE aunque le duela a alguien; lo que verdaderamente existe y es altamente productivo, y funcional, es la vida en Cristo.

Si es cierto como se dice en Juan 15 que El es la vid verdadera, entonces estar en Cristo es estar siendo alimentado por la rica savia del olivo natural y estar siendo nutrido por su naturaleza misma, por eso no “debemos” hacer algo, vivir una cierta vida, en una cierta manera, sino que por el contrario esa vida fluye en nosotros de forma natural, nada es forzado, nada es deber, nada es sacrificio.

No, definitivamente no debemos vivir la vida cristiana y simplemente no se puede, lo que sí se puede sin sacrificios y sin dramas, es vivir la vida en Cristo.

Pablo dijo algo que aún retumba pero muy pocos entienden. Ya no vivo yo mas Cristo vive en mí, y también dijo: de manera que si alguno está EN CRISTO nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Ciertamente la nueva criatura ya no se esfuerza para manifestar una naturaleza que no tiene y no entiende, para la nueva criatura manifestar a Cristo es tan natural como lo es para un pez nadar o a un ave volar. Esa es la vida en Cristo, fluye de forma natural e impacta de forma contundente.

Definitivamente la posición es en Cristo.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

3600 S Clarkson St Englewood ,CO 80113

Tel: 720-218-3890

Horarios de servicio Domingos 12:30:00 pm Busquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.