La Selección de México derrotó a Costa Rica

La selección mexicana de fútbol se clásico a semifinales en la copa de Oro al derrotar a Costa Rica 2 a 0 con goles de Obelín Pineda al 52” y Erick Sánchez al minuto 87”, el primer gol fue de pena máxima la cual; le cometieron a Henry Martín, la jugada no fue muy clara se pudiera decir que el delantero mexicano le puso algo de actuación.

El arbitro no dudo y lo marco, ta l vez estaba compensando porque en el primer tiempo hubo una jugada que fue más clara como penal y no la marco, los de Costa Rica salieron en busca del empaté pero el orden defensivo no les permitió mucho así llego el dos a cero en una buena jugada que se complementaron el Chaquito Jiménez, el Piojo Alvarado y que remato Erick Sánchez.

Los centro americanos hasta el momento es el equipo más difícil que han enfrentado los del TRI que ahora se verán las caras con Jamaica por el pase a la final.

Los caribeños dejaron en el camino a Guatemala, no serán un rival fácil con una base de jugadores que militan en Europa y ya le han jugado bien a México recordemos que le empataron en el azteca.

Esos eran tiempos difíciles para los muchachos del Jimmy Lozano, que a pesar de que gane el torneo puede ser que no le den el proyecto mundialista, se dice que en los sueños guajiros de los directivos esta Zinedine Zidane.