En la Liga MX Las Águilas del América rompieron la mala racha que se traían al derrotar a domicilio a los Tigres de la UANL por dos a cero, con esto los de Coapa llegan con una energía diferente al clásico nacional que será en la siguiente jornada.

Todo lo contrario para los felinos que también tendrán su clásico regio, pero llegan arrastrando la cobija ya que en la semana tuvieron participación en la Concachampion y también sufrieron en el volcán, al solo empatar a cero con el equipo de Orlando, aquí les expulsaron a su goleador Gignac quien tiene bien azorrillados a los árbitros de la liga mx, pero a los de la c oncacaf no.

Por su parte las Chivas Rayadas del Guadalajara perdieron por la mínima diferencia con los de la Franja del Puebla, con lo que se rompió una racha de siete encuentros sacando puntos ahora tendrán enfrente a las Águilas en lo que será el primer clásico para el nuevo entrenador del Rebaño Veljko Paunović, seguramente ya la afición y los directivos le hicieron saber que no es un juego más y hay que salir a ganarlo.

Cosas como esa no se le tienen que explicar a un entrenador Rafa Puente del Rio quien dirige a los Pumas de la UNAM y fue enfrento al Cruz Azul y metió el camión atrás en busca de un resultado el cual no se le dio ya que los de la Maquina por fin metieron una lo que obligo a Rafa ahora si buscar algo de ofensiva ya cual no llego y perdió por la mínima, lo que le puede costar el puesto.