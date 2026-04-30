Las Chivas fueron goleadas por Tigres

En la Liga Mx los Lideres del torneo las Chivas Rayadas del Guadalajara fueron goleadas por los Tigueres 4 a 1, un marcador de escándalo que pudo ser diferente si el árbitro no se equivoca y expulsa a uno de los delanteros universitarios al principio del encuentro no fue así y el volcán rujió con intensidad con su afición que gozo cada una de las anotaciones.

En el clásico joven en la capital de la republica la Maquina de la Cruz Azul y las Águilas del America empataron a uno en un juego donde ambas escuadras se cuidaron de no perder y agravar las pequeñas crisis en la que se encuentran, los de la Noria en la semana perdieron en la concachampions 3 a 0 con uno de los equipos de los Ángeles y la tiene color de hormiga para remontar, las aves esas solo empataron a cero en Nashville y tiene la mesa servida para llevarse la serie.

Un equipo que no esta jugando torneos internacionales pero que ya se coló a la segunda posición de la tabla los Tusos del Pachuca que derrotaron a los Santos de la Laguna 4 a 2, los de la bella airosa son de los equipos más ofensivos del torneo y van a ser peligrosos en la liguilla que como sabemos se jugara sin seleccionados con lo que se debilitaran los llamados equipos grandes, ellos no aportaran mucho.