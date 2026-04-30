  • April 30, 2026

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Las Chivas fueron goleadas por Tigres

En  la Liga Mx los Lideres del torneo las Chivas Rayadas del Guadalajara fueron goleadas por los Tigueres 4 a 1, un marcador de escándalo que pudo ser diferente si el árbitro no se equivoca y expulsa a uno de los delanteros universitarios al principio del encuentro no fue así y el volcán rujió con intensidad con su afición que gozo cada una de las anotaciones.

En el clásico joven en la capital de la republica la Maquina de la Cruz Azul y las Águilas del America empataron a uno en un juego donde ambas escuadras se cuidaron de no perder y agravar las pequeñas crisis en la que se encuentran, los de la Noria en la semana perdieron en la concachampions 3 a 0 con uno de los equipos de los Ángeles y la tiene color de hormiga para remontar, las aves esas solo empataron a cero en Nashville y tiene la mesa servida para llevarse la serie.

Un equipo  que no esta  jugando  torneos internacionales pero que  ya  se  coló a la  segunda  posición  de la tabla los Tusos del  Pachuca  que  derrotaron a los Santos de la Laguna 4 a 2, los de la bella airosa son de los equipos  más  ofensivos  del  torneo  y van a ser peligrosos en la liguilla que como sabemos se jugara sin seleccionados con lo que se debilitaran los llamados equipos grandes, ellos no aportaran mucho.

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