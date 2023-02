Legisladores demócratas quieren que propietarios paguen 3 meses de alquiler en desalojos sin culpa

Los demócratas que controlan la legislatura estatal prometieron centrar esta sesión en hacer que la vivienda sea más asequible, pero ¿sus esfuerzos convencerán a los pequeños propietarios de que retiren las propiedades del mercado?

Considere el proyecto de ley “Exigencia de causa justa para el desalojo de inquilinos residenciales” que básicamente obligaría a los propietarios a pagar el alquiler de sus inquilinos si los burócratas deciden que no tienen una causa justa para pedirles a los inquilinos que se vayan.

Una vez más, los demócratas simplemente no pueden evitar regalar la propiedad de otras personas.

Así que este proyecto de ley fue retirado de los demócratas de la Cámara esta semana.

Según HB-1171, si un propietario quiere desalojar a un inquilino “sin culpa”, debe proporcionar asistencia de reubicación por el monto de 2 meses de alquiler, MÁS otros meses de alquiler en efectivo. #Housing #CoLeg #CoPolitics https://t.co/O4Fgx9fIVU pic.twitter.com/w2ctHMIoor.

— Roger D. Hudson (@RogerHudsonCO) 4 de febrero de 2023

El Proyecto de Ley 23-1171 de la Cámara decide bajo qué condiciones se puede desalojar a un inquilino.

Y luego, obliga al arrendador a pagar hasta tres meses de renta si el desalojo es porque el dueño necesita volver a vivir en su casa.

De la factura:

Las siguientes condiciones constituyen motivos para un desalojo sin culpa de un inquilino, con ciertas limitaciones:

Demolición o conversión de locales residenciales.

Reparaciones o renovaciones sustanciales de las instalaciones residenciales; o

Ocupación del local residencial asumida por el arrendador o un familiar del arrendador.

Un propietario que procede con un desalojo sin culpa de un inquilino debe proporcionar asistencia de reubicación al inquilino por el monto de 2 meses de alquiler más el monto de un mes adicional de alquiler si alguna de las siguientes personas reside en las instalaciones residenciales en el tiempo que el arrendador procede con el desalojo sin culpa:

Un individuo que es menor de 18 años de edad o por lo menos 60 años de edad.

Una persona de bajos ingresos; o Un individuo con una discapacidad.

Si un arrendador procede con el desalojo de un arrendatario de un local residencial en violación de las nuevas disposiciones, el arrendatario puede buscar reparación conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes con respecto al desalojo ilegal de un arrendatario.

Los propietarios de viviendas lo pensarían dos veces antes de alquilar habitaciones, o una segunda casa, si son ellos los responsables de pagar tres meses de alquiler si surge la necesidad de hacer algo más con la propiedad.

El hecho de que una propiedad de alquiler ya no esté disponible no significa que el inquilino no pueda pagar otros tres meses de alquiler.

El proyecto de ley está patrocinado por los representantes estatales demócratas Javier Mabrey, Serena Gonzales-Gutiérrez y la senadora Julie Gonzales.

Merece una muerte rápida en la comisión.