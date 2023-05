Legisladores exigen auditoría de las casas intermedias por primera vez en décadas

Una nueva ley estatal ordena a la División de Justicia Criminal de Colorado que contrate a un auditor externo para evaluar las finanzas de las casas de transición cada cinco años, incluidos los costos impuestos a los residentes de las instalaciones.

Las casas de transición de Colorado obtendrán una auditoría financiera independiente por primera vez en 20 años, luego de que una investigación de ProPublica descubriera que la falta de supervisión contribuye a un sistema en el que más personas terminan encarceladas que rehabilitadas.

Una nueva ley estatal ordena a la División de Justicia Criminal de Colorado que contrate a un auditor externo para evaluar las finanzas de las casas de transición cada cinco años, incluidos los costos impuestos a los residentes de las instalaciones. Los resultados de las primeras auditorías se presentarán a los legisladores antes del 1 de julio de 2025.

“El objetivo es asegurarse de que [los programas de casas de transición] funcionen de la manera prevista y evaluar si tienen los fondos para cumplir con esas expectativas”, dijo la representante estatal Emily Sirota, demócrata de Denver que copatrocinó el proyecto de ley. ProPública. “Necesitamos los datos necesarios para evaluar eso”.

Hay tres formas en que las personas suelen llegar a las casas intermedias de Colorado: algunas son sentenciadas por un juez a correcciones comunitarias en lugar de cárcel o prisión; otros están cumpliendo una pena de prisión; y al resto se les ordena completar los programas de casas intermedias como condición para la libertad condicional.

Este año fiscal, los legisladores asignaron $87,7 millones, casi el 16 % del presupuesto de seguridad pública del estado, a las 26 casas intermedias del estado. Ese dinero se canaliza a las juntas correccionales de la comunidad local o a los gobiernos que contratan a operadores comunitarios o privados para administrar las instalaciones.

La mayoría de estas 26 casas intermedias son propiedad de empresas especializadas en detención y supervisión comunitaria. Tres empresas operan 15 de las instalaciones.

La nueva ley sigue a una investigación de ProPublica de un año que encontró que las instalaciones a menudo imponían políticas punitivas a los residentes, mientras carecían de capacitación laboral adecuada y programas efectivos de tratamiento de drogas y pasaban los costos que hundieron a los residentes en deudas. Una barrera para la reforma, encontró la investigación, fue la falta de transparencia para que los legisladores midieran su efectividad.

Las fallas del sistema son costosas, ya que solo el 35 % de las personas completan con éxito un programa y permanecen fuera del sistema de justicia penal durante al menos dos años, según datos estatales de 2009 a 2021. El resultado es que a los habitantes de Colorado se les factura dos veces: primero para financiar a los residentes ‘ tiempo en casas de transición y nuevamente cuando terminan tras las rejas.

Las últimas auditorías independientes del sistema ocurrieron en 2001 y 2004 y fueron realizadas por la Oficina del Auditor del Estado, una agencia independiente dentro de la rama legislativa de Colorado. Esas auditorías detallaron una larga lista de preocupaciones, incluidos los “bajos niveles de cumplimiento” de los operadores de casas intermedias con los estándares estatales y la poca aplicación de esos estándares por parte de los reguladores estatales o locales.

Si bien la Oficina de Correcciones Comunitarias supervisa el sistema, 22 juntas de correcciones comunitarias también regulan lo que sucede en las instalaciones individuales. ProPublica descubrió que muchas juntas no han auditado las instalaciones que supervisan en cinco años, o nunca, lo que significa que los operadores ganan millones de dólares con contratos estatales con una supervisión mínima.

“Pocas juntas realmente brindan algún tipo de supervisión sistemática del programa”, escribieron los auditores.

Además de las auditorías requeridas por la nueva ley, la División de Justicia Criminal ampliará el alcance de sus auditorías internas, incluido el acceso a comidas nutritivas, políticas de quejas, cómo se calcula la liberación anticipada y cómo las instalaciones manejan la propiedad del cliente.

Tajuddin Ashaheed, administrador de casos en Second Chance Center, una organización sin fines de lucro de reingreso con sede en Aurora, dijo que hace mucho tiempo que se debe exigir transparencia financiera a los operadores de casas intermedias.

Las instalaciones “operaron durante mucho tiempo con impunidad”, dijo Ashaheed, quien pasó 10 años en prisión y ahora es miembro de la Comisión de Justicia Penal y Juvenil del estado. “Tener algo, un programa como los correccionales comunitarios, funcionando sin una supervisión real, eso es absurdo”, dijo. “¿Veinte años? Eso es ridículo.”

¿Cuánto cuestan los programas de intermediación?

Los legisladores estatales han discutido la cuestión de si el sistema de casas intermedias de Colorado cuenta con los fondos adecuados durante al menos las últimas dos décadas.

La División de Justicia Penal, así como el personal legislativo encargado de evaluar las propuestas presupuestarias, han tenido dificultades para calcular el costo de los programas de correccionales comunitarios porque muchos están a cargo de entidades privadas que no están obligadas a informar sus finanzas a pesar de recibir millones en fondos de los contribuyentes. La mayor parte de lo que se sabe sobre sus finanzas proviene de datos autoinformados que son difíciles de verificar.

Las auditorías ordenadas por la nueva ley podrían ayudar a responder la pregunta.

“Si resulta que la cantidad de fondos no es adecuada para brindar el nivel de servicios que esperamos o anhelamos, entonces eso nos brindará información”, dijo Katie Ruske, gerente de la Oficina de Correcciones Comunitarias. “Realmente no sabemos lo que vamos a aprender o descubrir”.

Justin Brakke, analista sénior no partidista de políticas y presupuesto legislativo en el Capitolio del Estado de Colorado, propuso las auditorías financieras a los legisladores durante una sesión informativa de diciembre. Un grupo bipartidista de cuatro legisladores en el Comité Conjunto de Presupuesto patrocinó el proyecto de ley.

La representante estatal Shannon Bird, vicepresidenta del comité y demócrata de Westminster, citó la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad durante una audiencia de seguimiento, haciendo referencia al informe de ProPublica sobre una muerte por sobredosis en un centro de rehabilitación de Colorado Springs. Los miembros de la familia llamaron a la instalación para pedirle al personal que revisara a su ser querido, pero lo encontraron muerto al día siguiente. La muerte por sobredosis fue la tercera que ocurrió en un lapso de ocho meses en la instalación administrada por ComCor Inc. y se produjo después de una serie de auditorías estatales de alcance limitado que identificaron problemas graves que quedaron sin resolver.

“Esa es solo una historia. Pero de alguna manera está elevando esta preocupación sobre qué tan seguras están las personas y la calidad del servicio que está recibiendo el estado”, dijo Bird durante la audiencia de diciembre.

Mark Wester, director ejecutivo de ComCor Inc., dijo en respuesta al informe de ProPublica sobre la muerte que el personal siguió todos los protocolos y que una investigación realizada por los empleados del condado de El Paso no encontró deficiencias en la respuesta de la instalación al incidente. Wester negó la solicitud de ProPublica de revisar la investigación del condado y, en respuesta a una solicitud de registros públicos, el condado dijo que no encontró documentación de tal investigación.

Desde entonces, al menos otra persona murió de una sobredosis en una instalación administrada por ComCor Inc., que recientemente cambió su nombre a Embrave, según un informe forense obtenido por ProPublica.

“Community Corrections, incluido Comcor Inc, está lidiando con la creciente amenaza de sobredosis provocada por fentanilo y otras sustancias”, dijo Wester en una declaración escrita. “En respuesta a esta tendencia, Comcor se convirtió en una instalación de reducción de daños certificada a través del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado”.

Pete Carey, director ejecutivo del Departamento de Servicios de Justicia del Condado de El Paso, dijo en una declaración escrita que el condado está fortaleciendo su supervisión de las instalaciones correccionales comunitarias, incluida ComCor Inc. Ayudó a crear la Autoridad Correccional Comunitaria del 4to Distrito Judicial, que supervisará la mitad contratos de vivienda en lugar de la junta correccional de la comunidad local, y ha contratado a un especialista en cumplimiento.

“El condado de El Paso se dedica a garantizar que los proveedores de correccionales comunitarios cumplan con nuestros estándares y expectativas de seguridad y protección”, escribió.

Un nuevo grupo de trabajo estatal centrado en el reingreso.

Por separado, un nuevo grupo de trabajo estatal explorará cómo mejorar los servicios de reingreso, incluidas las correcciones comunitarias. El grupo de trabajo, que fue convocado por la Comisión de Justicia Criminal y Juvenil de Colorado, un grupo de políticas dentro del Departamento de Seguridad Pública del estado, tuvo su primera reunión el 11 de abril.

Ashaheed, quien formará parte del grupo de trabajo, dijo que espera que el grupo se concentre en eliminar los obstáculos financieros y ayudar con el desarrollo profesional, en lugar de trabajos mal pagados. Pero, dijo, hasta ahora está decepcionado por la falta de diversidad racial y étnica del comité, así como por la poca experiencia de reingreso a la sociedad después del encarcelamiento.

Los cambios recientes, como la decisión del Concejo Municipal de Denver de cortar los lazos con los operadores de hogares de transición con fines de lucro y reemplazarlos con más programas basados en evidencia, le dan algo de esperanza.

Quiere que el grupo de trabajo se base en “algunos de los cambios positivos que han ocurrido”, dijo Ashaheed. “Todavía está por determinar qué tan bien lo haremos realmente”.