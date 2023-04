Líderes se oponen a proyecto de ley de vivienda de Polis para quitar el control local

Mientras el gobernador Jared Polis trabaja para encontrar una solución a la falta de viviendas asequibles y asequibles en Colorado, los líderes locales están expresando su preocupación por la amplia legislación propuesta por la Legislatura estatal conocida como SB23-213.

El proyecto de ley anularía una gran parte del control local sobre el uso de la tierra al establecer mandatos estatales para una mayor densidad de viviendas y requisitos de estacionamiento reducidos.

Casi a una semana después de que Polis y los legisladores demócratas presentaran el proyecto de ley de uso de la tierra para abordar la creciente crisis de vivienda, la comisionada del condado de Arapahoe, Carrie Warren-Gully, dijo que el mayor problema es quitar el poder local. “El condado de Arapahoe es un reflejo de lo bueno que está sucediendo en nuestro estado”, dijo. “Nos hemos unido para analizar nuestros éxitos y asumir nuestros desafíos. Tengo algunas preocupaciones sobre cómo funcionará este enfoque único para todos”.

Warren-Gully dijo que con 13 ciudades y pueblos en el condado de Arapahoe, muchos de ellos ya están trabajando juntos para abordar los problemas de vivienda y lo que se puede hacer a nivel local.

La Ciudad de Centennial ha estado trabajando durante más de un año en un estudio de vivienda enfocado en las necesidades locales. La alcaldesa de Centennial, Stephanie Piko, dijo que SB23-213 eliminaría eso y requeriría que los municipios sigan nuevos requisitos.

En Castle Rock, el alcalde Jason Gray dijo: “Las políticas de la ciudad, y lo que es más importante, nuestra planificación, han brindado una variedad de opciones de vivienda basadas en el mercado dentro de Castle Rock, al tiempo que respetan los derechos de los propietarios y garantizan servicios de calidad de la ciudad, como servicios a largo plazo de agua renovable. No podemos permitir que el gobernador y la Asamblea General alteren la planificación y el carácter de nuestra comunidad, y las inversiones financieras de los propietarios de Castle Rock, con esta legislación de gran alcance”.

Gray dijo que el consejo votará en una carta y una resolución para oponerse oficialmente a la SB23-213 el 4 de abril.

Castle Rock no está solo. En Parker, aunque el consejo no ha tomado una postura sobre el proyecto de ley, los funcionarios de la ciudad dijeron que pronto se debatiría y se votaría.

Littleton también puede considerar una acción oficial para oponerse a la medida.

Por su parte el alcalde de Littleton, Kyle Schlachter, dijo que aprecia la legislación que el proyecto de ley está tratando de abordar, al tiempo que señaló que la vivienda es un tema importante que incluso Littleton ha calificado como una prioridad máxima.

“Aunque personalmente apoyaría gran parte de los cambios en el uso de la tierra que SB23-213 sugiere aquí en Littleton, como las ADUs (unidades de vivienda accesorias), la falta de viviendas intermedias, los requisitos de estacionamiento y los requisitos de ocupación, me preocupa la preferencia sin precedentes del gobierno autónomo autoridad”, dijo. “Creo que eliminar los aportes locales de las decisiones sobre el uso de la tierra sería un paso en la dirección equivocada para nuestro estado”.

El gobierno autónomo es una forma o estructura de gobierno definida por los ciudadanos de un municipio o condado que permite un mayor control sobre asuntos de importancia local.

A través del gobierno autónomo, dijo Piko, Centennial ha trabajado directamente con los ciudadanos para crear opciones de vivienda que se ajusten a las necesidades locales, que SB23-213 terminaría.

“Centennial se ha comprometido recientemente con nuestros residentes en varios grandes proyectos de vivienda, como The Streets at Southglenn y The District. Entre The Streets at Southglenn y The District, estamos buscando agregar 3,000 unidades adicionales a nuestra comunidad”, dijo. “Ese proceso permitió la oportunidad de interactuar con los ciudadanos, el desarrollador y la ciudad para trabajar juntos en propuestas de proyectos para enmendar proyectos para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Aunque no todos los ciudadanos están contentos con el resultado, tienen la oportunidad de que sus funcionarios locales escuchen sus preocupaciones y puedan rendir cuentas por los resultados del desarrollo”.

Warren-Gully dijo que el condado de Arapahoe está trabajando para abordar la escasez de viviendas. Actualmente, el condado tiene más de 108,000 unidades ya aprobadas para la construcción, que proporcionarían viviendas para casi 280,000 personas.

“Esa es una vivienda planificada para todas esas personas”, dijo. “El problema es que todas esas casas no se construirán para el próximo año. El desarrollo no ocurrirá de la noche a la mañana.

Esta legislación simplemente no puede hacer que se construyan más rápido”.

Se espera que el condado de Arapahoe alcance los 800,000 residentes para el año 2030. La población actual es de poco más de 650,000.

La alcaldesa de Cherry Hills Village, Katy Brown, estuvo de acuerdo con Piko y Warren-Gully y dijo que gran parte de la planificación colaborativa que se ha realizado para satisfacer las necesidades del condado de Arapahoe a nivel local se desharía con la aprobación del proyecto de ley.

“Acaba de escuchar mucho sobre el gran trabajo que se está realizando para abordar las necesidades de vivienda a nivel local en el condado de Arapahoe”, dijo.

“Escuchó sobre la planificación y el desarrollo inteligente y colaborativo que toma en consideración las comunidades únicas de nuestro condado. Pero este proyecto de ley pondría fin a todo eso al sacar la toma de decisiones de las manos de las comunidades locales y dársela al estado”.

Según el proyecto de ley de uso de la tierra de Polis, las ciudades y pueblos no podrían limitar la construcción de multicines y unidades de vivienda adicionales.

Los opositores dicen que no es tan simple.

En Colorado, dijo Warren-Gully, puede sonar bien crear estos planes para obligar a más viviendas, pero el costo no necesariamente se calculará. Para dar un ejemplo, Warren-Gully dijo que cuando una casa valorada en $ 450,000 se convierte en un triplex donde las unidades se venden por $ 750,000 cada una, la asequibilidad sigue siendo un problema.

“La densidad no aborda la asequibilidad”, dijo. “Tenemos que ser mucho más intencionales para que las cosas sean asequibles”.

Brown dijo que la zonificación la crean actualmente los gobiernos locales con una gran cantidad de información de la comunidad.

“Al permitir una mayor densidad en cualquier lote unifamiliar como uso por derecho, este proyecto de ley le quita a la comunidad la capacidad de ubicar viviendas donde tenga sentido”, dijo Brown.

“Donde puede ser sostenible para cosas como agua y alcantarillado. Preguntas como: ¿Las tuberías subterráneas son lo suficientemente grandes para manejar el mayor volumen de agua y, francamente, la caca que tiene que bajar por ellas?… ¿Son los caminos lo suficientemente anchos para acomodar el acceso de vehículos de viaje, estacionamiento y emergencia? Mi comunidad todavía tiene algunos caminos angostos de tierra. No tendría sentido construir un edificio de apartamentos allí, pero es posible que debamos hacerlo bajo esta nueva legislación”.

Piko dijo que apoya la idea de construir más casas adosadas y condominios en el área metropolitana, sin embargo, las decisiones legislativas pasadas y la responsabilidad de los desarrolladores han creado vacilaciones para construirlas a lo largo de los años.

Schlachter dijo que SB23-213 también podría crear capas adicionales de burocracia y regulaciones y que la aprobación de esta legislación significaría restringir el desarrollo de nuevas viviendas en lugar de fomentarlo.

Durante un ayuntamiento reciente, la alcaldesa de Sheridan, Tara Beiter-Fluhr, dijo que con los proyectos actuales y los planes futuros, la ciudad está trabajando para aumentar las viviendas asequibles sin mandatos del estado. SB21-213 en realidad no garantiz a viviendas asequibles, mientras que municipios como Sheridan están trabajando para proporcionar “viviendas verdaderamente asequibles”, dijo.

Dado que la vivienda es una preocupación en todo el estado, Schlachter dijo que SB12-213 no la cubre. Schlachter dijo que las soluciones que funcionan para Denver pueden no tener sentido para Littleton, al igual que las soluciones de Littleton pueden no funcionar para las comunidades vecinas.

“Desearía que los municipios afectados se hubieran puesto a la mesa antes para ayudar a elaborar una legislación que abordaría mejor los problemas relacionados con la asequibilidad de la vivienda”, dijo.

La propuesta SB23-213, se presentó oficialmente el 22 de marzo, se discutirá en el comité el 6 de abril.