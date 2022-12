Lo que los economistas predicen para el mercado inmobiliario de EE. UU. en 2023

El nivel de incertidumbre y volatilidad en las métricas clave del mercado inmobiliario tiene a los economistas y pronosticadores prediciendo resultados divergentes para el mercado inmobiliario de 2023.

Redfin Corp. (Nasdaq: RDFN) pronosticó esta semana que los precios de las viviendas caerán por primera vez desde 2011, pero a un modesto 4% a nivel nacional. Zillow Group Inc. (Nasdaq: ZG) anticipa que los precios de las viviendas se mantendrán estables a nivel nacional el próximo año, mientras que Realtor.com tiene una de las predicciones más positivas, con una apreciación de los precios de las viviendas del 5,4% en los EE. UU. en 2023.

Se espera que las ventas bajen en 2023, ya que las tasas hipotecarias y los precios de las viviendas más altos, sin mencionar las preocupaciones económicas persistentes, continúan manteniendo a las personas fuera del mercado inmobiliario. De hecho, Redfin predice que 2023 será el año del mercado inmobiliario más lento desde 2011. Su pronóstico prevé un 16 % menos de ventas de viviendas existentes en 2023 que este año, o alrededor de 4,3 millones.

Realtor.com también predice muchas menos ventas de viviendas existentes el próximo año: una disminución del 14,1% en 2023, o alrededor de 4,53 millones de ventas.

Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, dijo el mes pasado que predijo que las ventas de viviendas disminuirán un 7% el próximo año y que el precio medio nacional de la vivienda aumentará un 1%.

Fannie Mae predice que las ventas totales de viviendas existentes serán de 3,9 millones en 2023 y los precios caerán un 1,5 %. Mientras tanto, Capital Economics pronostica que los precios de las viviendas en EE. UU. caerán un 8 % para mediados de 2023 y Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) pronostica una caída del 5,5 % en los precios de las viviendas.

Pero los economistas dicen que los pronósticos son especialmente difíciles de hacer este año, debido a una serie de incógnitas en la economía estadounidense y mundial en general que influirían en el mercado inmobiliario nacional. Esos incluyen la inflación, lo que hace la Reserva Federal con las tasas de interés, el mercado laboral y cuestiones geopolíticas. Los mercados individuales también verán resultados diferentes.

“Hay muchas piezas en movimiento el próximo año que será interesante observar”, dijo Taylor Marr, economista jefe adjunto de Redfin.

Aquí hay algunos factores clave a seguir en el mercado de bienes raíces residenciales en venta el próximo año.

Tasas de inflación e hipotecas

Los economistas están en gran parte de acuerdo en que la dirección de la inflación en los próximos meses será la principal palanca para la economía nacional en general, lo que luego afectará el mercado de la vivienda.

El índice de precios al consumidor de octubre creció un 7,7% anual en octubre, una tasa más lenta de lo que esperaban los economistas y una posible señal de que la inflación está comenzando a disminuir, aunque es demasiado pronto para decir si esa trayectoria continuará.

“La inflación es la mayor amenaza para la economía de Estados Unidos, en mi opinión, con su nivel más alto en 40 años”, dijo Orphe Divounguy, economista senior de Zillow.

Pero si la inflación continúa bajando en 2023, también lo hará el rendimiento del Tesoro a 10 años, que es el seguimiento de las tasas hipotecarias, dijo Divounguy.

La rápida escalada de los precios de las hipotecas esta primavera y verano es lo que finalmente bajó la temperatura en lo que había sido un incendio en el mercado inmobiliario, dijo Marr. El impacto de las tasas hipotecarias más altas en un período de tiempo reducido fue como arrojar un balde de agua fría al fuego, continuó.

“El próximo año son las brasas ardientes de salir de un mercado realmente caliente”, dijo Marr.

Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, dijo que espera que las tasas hipotecarias se estabilicen el próximo año. La compañía de bienes raíces residenciales pronostica que las tasas hipotecarias promediarán 7.4% en 2023 y terminarán el año en torno a 7.1%.

Si bien esa no es una caída importante de las tasas actuales, la menor volatilidad en el mercado de tasas hipotecarias significará que los compradores no tendrán la sensación de no saber a dónde van las tasas hipotecarias, dijo Hale. Esa volatilidad tiende a mantenerlos al margen.

Migración, asequibilidad e inventario

De la mano con las tasas hipotecarias más altas están los continuos desafíos de los compradores para poder pagar una casa.

De hecho, a pesar de las diversas predicciones sobre dónde estarán las métricas del mercado inmobiliario en 2023, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que la asequibilidad seguirá siendo el tema principal del mercado inmobiliario el próximo año.

Pero lo que se debate es si los cambios en los patrones de trabajo inducidos por la pandemia o las reacciones a una economía en desaceleración impulsarán a las personas a migrar a nuevas áreas del país, en busca de asequibilidad.

Marr dijo que, durante el primer año de recesión, es típico que las personas permanezcan en su lugar, en parte porque el crecimiento del empleo es más lento y la mayoría de los movimientos históricamente son impulsados por una oportunidad laboral.

“Como resultado de eso, generalmente vemos de inmediato una leve caída en la movilidad, pero luego, una vez que comienza a ocurrir una recuperación, las personas buscan trabajo”, dijo Marr. “Normalmente vemos un repunte justo después de una recesión en términos de reubicación”.

Y debido a que tantos propietarios fijaron una tasa de interés baja durante la pandemia, mediante la compra de una vivienda o la refinanciación, eso desincentivará a los propietarios a vender sus viviendas o mudarse, dijo Marr.