Tras una serie de tormentas invernales, los reguladores aprueban nuevos estándares para centrales eléctricas

Pero incluso se dice que las nuevas medidas son inadecuadas.

Dos años después de la tormenta de invierno Uri, que provocó una falla eléctrica masiva en Texas que causó más de 200 muertes, y solo dos meses después de que otra tormenta, Elliott, obligó a apagones en partes del sur, la Comisión Federal Reguladora de Energía aprobó nuevas Estándares de confiabilidad para centrales eléctricas.

Sin embargo, la votación de la semana pasada sobre los estándares vino con el reconocimiento por parte de la comisión de que las nuevas reglas no van lo suficientemente lejos.

La comisión envió a North American Electric Reliability Corporation, el regulador sin fines de lucro que establece y hace cumplir los estándares de confiabilidad para el sistema de energía a granel en los EE. UU., a la mesa de dibujo en varios aspectos.

“Hay una serie de buenas medidas en lo que aceptamos hoy para estar seguros”, dijo la comisionada de la FERC, Allison Clements. “Pero los requisitos críticos de climatización del generador tal como se propusieron, para ser sincero, no están a la altura”.

El clima frío extremo, como las temperaturas observadas durante Uri y Elliott, puede derribar las plantas de energía que no han sido preparadas adecuadamente para el invierno.

Durante Uri, las plantas de gas natural, carbón y nucleares, así como las turbinas eólicas, no lograron alcanzar su producción esperada, según un informe de la Universidad de Texas en Austin.

Más de 52,000 megavatios de generación se desconectaron durante el evento, alrededor del 40% de la capacidad total en el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, que administra la red eléctrica en la mayor parte del estado.

Los problemas incluyeron líneas y válvulas congeladas, problemas con la caldera, álabes de turbina helados y otros problemas.

En el 2021, la generación de gas natural representó más del 50% de la capacidad de ERCOT en 2021, con viento alrededor del 25%.

En diciembre, cuando Elliott provocó que las temperaturas cayeran rápidamente en gran parte del centro y el este de los Estados Unidos, las plantas de gas y carbón se desconectaron, lo que obligó a Duke Energy en Carolina del Norte y a la Autoridad del Valle de Tennessee a ordenar apagones continuos en sus respectivos territorios. PJM, el operador de red más grande de EE. UU., que supervisa un área que incluye a 65 millones de personas y la totalidad o parte de 13 estados y el Distrito de Columbia, imploró a los clientes que conserven la electricidad cuando 46,000 megavatios de generación de energía, en su mayoría plantas de gas natural y carbón, quedaron fuera de servicio. debido a problemas de suministro de combustible y fallas en los equipos.

Esto no es solo un problema menor de ingeniería. Esto es probablemente vida o muerte.

Y en Texas este invierno, a pesar de las nuevas normas de climatización para las centrales eléctricas aprobadas el año pasado, las centrales eléctricas aún no funcionaron debido a la escasez de combustible y otro s problemas.

“Hoy no estamos acondicionando adecuadamente las plantas de energía para el invierno, incluso bajo los estándares de ERCOT”, dijo Alison Silverstein, consultora de energía y exasesora principal de FERC que también trabajó en la Comisión de Servicios Públicos de Texas y Pacific Gas and Electric.

“La falla de esas centrales eléctricas y nuestro suministro de gas está poniendo en riesgo vidas humanas. FERC tiene toda la razón al decirle a NERC que lo haga mejor y más rápido”.

Los nuevos estándares adoptados por FERC la semana pasada incluyen pasos de protección contra c ongelamiento, mejores planes de preparación para clima frío, requisitos para identificar equipos propensos a congelamiento, acciones correctivas para problemas de congelamiento, requisitos de capacitación y otros procedimientos.

“Estos nuevos estándares ayudarán a preparar la red de nuestra nación y nuestros operadores de red para que puedan proporcionar energía a los consumidores frente al clima extremo”, dijo el presidente de la FERC, Willie Phillips, en un comunicado.

Pero FERC también encontró “áreas de mejora” y ordenó a NERC que “aborde preocupaciones relacionadas con la aplicabilidad, la ambigüedad, la falta de medidas objetivas y plazos y períodos de cumplimiento prolongados e indefinidos”.

Clements señaló, por ejemplo, que las normas solo exigen que los generadores de energía existentes se climaticen para que puedan operar a temperaturas extremadamente frías durante una hora a partir de abril de 2027.

“Sí. Una hora, a partir de 2027. No hace falta decir que eso no brinda total tranquilidad de que nos aseguraremos de superar el próximo evento de varios días como Winter Storm Uri”, dijo. “Y esperar cuatro inviernos adicionales antes de que los requisitos de climatización realmente entren en vigor no refleja la urgencia que sentimos”.

En un comunicado, NERC dijo que “aprecia el enfoque de FERC en cuestiones de confiabilidad y continuará trabajando para garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema de energía a granel de América del Norte”.

Silverstein dijo que los estándares NERC siempre han “reflejado el mínimo común denominador de la industria” y representan un “piso, no un techo”, y agregó que los operadores de redes regionales pueden implementar estándares más estrictos.

“Esto no es solo un problema menor de ingeniería.

Esto es probablemente vida o muerte. Y la frecuencia y la ferocidad de los eventos de clima frío en la última década han cambiado lo suficiente como para que sea esencial que esto se maneje lo antes posible”, dijo.

“Esta es una manera de poner un poco de fuego bajo el comité de redacción de NERC y la junta directiva para que hagan lo que debe hacer”.